Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli...","id":"20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6837d3-0008-4d5d-90b6-c202ea1c5df7","keywords":null,"link":"/360/20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 07:44","title":"Radar360: Hatásos egy gyógyszer a vírus ellen, Kínában kiújult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cfbd6e-4c89-417d-b975-d13a28dd7d01","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A spanyol és az angol bajnokság újraindulásával véget ér az európai labdarúgás karanténja, aminek feloldását anyagi érdekek is diktálták.","shortLead":"A spanyol és az angol bajnokság újraindulásával véget ér az európai labdarúgás karanténja, aminek feloldását anyagi...","id":"202025__europai_futball__ujrakezdes__penzugyi_manoverek__biztonsagi_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31cfbd6e-4c89-417d-b975-d13a28dd7d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3dc188-694b-443a-82d2-7b2cbb1f8ceb","keywords":null,"link":"/360/202025__europai_futball__ujrakezdes__penzugyi_manoverek__biztonsagi_jatek","timestamp":"2020. június. 17. 17:00","title":"Több száz millió eurós mínuszt okozott a világ labdarúgásában a leállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09d79fe-8b83-4dff-80ed-0a04b094b176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták a volt brit miniszterelnök szobrára, hogy \"nazi\".","shortLead":"Azt írták a volt brit miniszterelnök szobrára, hogy \"nazi\".","id":"20200617_rongalas_churchill_budapest_szobor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e09d79fe-8b83-4dff-80ed-0a04b094b176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1451eefc-eb69-41b6-98ef-8339090caf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_rongalas_churchill_budapest_szobor","timestamp":"2020. június. 17. 07:14","title":"Megrongálták Churchill budapesti szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a budapesti rendőrfőkapitánytól kért adatokat.","shortLead":"Szél Bernadett a budapesti rendőrfőkapitánytól kért adatokat.","id":"20200617_szel_bernadett_dudalos_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9344f82-dfa7-40d1-b82f-3f835308cf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_szel_bernadett_dudalos_tuntetes","timestamp":"2020. június. 17. 21:55","title":"Közel 14 millió forint büntetést kaptak a dudálós tüntetések résztvevői első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, elöntött villamospályák nehezítik a közlekedést.","shortLead":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek, elöntött villamospályák nehezítik a közlekedést.","id":"20200617_bkk_vihar_hev_villamos_troli_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb26be8-399f-4391-b1d7-545f15038cb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_bkk_vihar_hev_villamos_troli_budapest","timestamp":"2020. június. 17. 18:21","title":"A BKK-t sem kíméli a vihar, járatok maradnak ki vagy haladnak rövidített útvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése és a veszélyhelyzet bevezetése óta először tartott élőben kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A védekezést sikeresnek nevezték, egy második hullámot azonban reálisnak tart a kormány, a virológusok szerint szeptemberben-októberben érkezhet. Az augusztus 20-ai ünnepségeket és a tűzijátékot ezért csak akkor rendezik meg, ha az biztonságos. A Pesti úti idősotthon vizsgálata során a Fővárosi Kormányhivatal a fenntartó önkormányzat felelősségét állapította meg, ezt a főváros bíróságon támadta meg. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése és a veszélyhelyzet bevezetése óta először tartott élőben kormányinfót...","id":"20200618_kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b882a4-b5f5-4b49-88f7-89f2ead32032","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_kormanyinfo","timestamp":"2020. június. 18. 10:26","title":"Gulyás Gergely: Akkor lesz tűzijáték, ha biztonságosan meg lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af641c66-481a-45b4-9a3f-a902abdcd703","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón a mémgyárosok munkáját is megköszönték, akik „elképesztő magasságba szöktek\". Mutatjuk, miket alkottak.","shortLead":"A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón...","id":"20200617_operativ_torzs_muller_cecilia_memek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af641c66-481a-45b4-9a3f-a902abdcd703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e2cea8-857b-4a63-8df5-f14f20a2994e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_operativ_torzs_muller_cecilia_memek","timestamp":"2020. június. 17. 13:13","title":"Pörgesse át, van mit: ezek voltak a legjobb mémek az operatív törzsről és Müller Cecíliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel. A kulcsszó: CET.","shortLead":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel...","id":"20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95510369-2cfe-4b13-8459-fdb837dba71e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","timestamp":"2020. június. 17. 10:33","title":"Vírusirtó kerül az Intel újabb processzoraiba, állítólag a hackerek ellen is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]