[{"available":true,"c_guid":"c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltáskor senki sem számolt azzal, hogy Kelet-Európában ilyen drasztikusan esni fog a lakosság száma, és a leginkább érintett magyar, bolgár és román kormány egyelőre hasztalan próbálkozik a folyamat feltartóztatásával – írja elemzésében Boris Kalnoky, a német lap kelet-európa-szakértője.","shortLead":"A rendszerváltáskor senki sem számolt azzal, hogy Kelet-Európában ilyen drasztikusan esni fog a lakosság száma, és...","id":"20200623_Die_Welt_szemle_demografia_kelet_europa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b6dac6-be23-402d-baac-26a82f72fc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b89a7e8-699c-42f7-ab44-f98f5b9d4200","keywords":null,"link":"/360/20200623_Die_Welt_szemle_demografia_kelet_europa","timestamp":"2020. június. 23. 07:30","title":"Die Welt: Demográfiai atombomba ketyeg Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dbf383-c394-43a4-9d2e-64d7cd484e59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új francia nyelvű Biblia egyik írója, fordítója Frédéric Boyer rajzolt Bibliát is készített Serge Bloch illusztrátorral. A mű mostantól magyarul is olvasható, nézhető.","shortLead":"Az új francia nyelvű Biblia egyik írója, fordítója Frédéric Boyer rajzolt Bibliát is készített Serge Bloch...","id":"202025_konyv__rajzokba_suritve_serge_bloch__frederic_boyer_biblia_azosi_tortenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1dbf383-c394-43a4-9d2e-64d7cd484e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba008c8-55ea-4e89-b0c5-c73e660046cc","keywords":null,"link":"/360/202025_konyv__rajzokba_suritve_serge_bloch__frederic_boyer_biblia_azosi_tortenetek","timestamp":"2020. június. 22. 14:00","title":"„A Biblia nem a válaszok, hanem a jó kérdések könyve”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7d7d4e-bcf0-4c37-a905-673f07a05f9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Munkával és a természethez való közelséggel magyarázta a hosszú élet titkát Bálint György, aki 100 éves korában vasárnap este hunyt el. A fenntartható élelmezéssel, gazdálkodással kapcsolatban is számos hasznos tanácsot adott. ","shortLead":"Munkával és a természethez való közelséggel magyarázta a hosszú élet titkát Bálint György, aki 100 éves korában...","id":"20200623_Fenntarthatosag_tanacsok_Balint_gazda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7d7d4e-bcf0-4c37-a905-673f07a05f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e35c89-87c5-49ff-9a72-fa8eac69fec8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200623_Fenntarthatosag_tanacsok_Balint_gazda","timestamp":"2020. június. 23. 06:15","title":"10 jó tanács Bálint gazdától arról, hogyan éljünk fenntarthatóbban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden már csak 122 új koronavírusost találtak Olaszországban. Március elején volt ilyen utoljára.","shortLead":"Kedden már csak 122 új koronavírusost találtak Olaszországban. Március elején volt ilyen utoljára.","id":"20200623_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e68a7b8-6658-43ad-9f35-bc60f6aa2af8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 21:01","title":"A járvány kezdete óta nem látott szintre süllyedt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e39e3f4-148c-4a63-92cd-b4a39172aa65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy férfi vállalta, hogy beszerzi és beépíti a felvonót az intézménybe, a pénzt azonban felélte.","shortLead":"Egy férfi vállalta, hogy beszerzi és beépíti a felvonót az intézménybe, a pénzt azonban felélte.","id":"20200622_Elsikkasztottak_az_esztergomi_korhaz_betegfelvonojara_szant_penzt_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e39e3f4-148c-4a63-92cd-b4a39172aa65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acee4e9-ae76-48c6-ba77-eadaed6d29e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Elsikkasztottak_az_esztergomi_korhaz_betegfelvonojara_szant_penzt_","timestamp":"2020. június. 22. 10:05","title":"Milliókat kapott, hogy liftet építsen az esztergomi kórházba, de inkább magára költötte a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Év végén jár le az egyetemes postai szolgáltatói szerződést, amit megint csak a Magyar Posta Zrt.-vel kötnek újra.","shortLead":"Év végén jár le az egyetemes postai szolgáltatói szerződést, amit megint csak a Magyar Posta Zrt.-vel kötnek újra.","id":"20200623_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatoi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42826fd-4130-44eb-9803-6c3cc9ce6455","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_magyar_posta_egyetemes_szolgaltatoi_szerzodes","timestamp":"2020. június. 23. 07:34","title":"Nincs jobb, úgyhogy hosszabbít az állam a Magyar Postával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","shortLead":"A viaduktot újraépítő cég vezérigazgatója volt az első, aki végigautózott azon.","id":"20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8cd0ee8-6027-4b23-b11e-ba13836570dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc1080f-107c-4a34-b7d2-04ada2303bcf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_ujra_all_a_genovai_hid_video","timestamp":"2020. június. 22. 17:10","title":"Videón, ahogy az első autó végigmegy az újjáépített genovai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a644e6da-50da-44e0-a430-9afe4bb3d800","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Bejárta a Közel-Keletet, színházi és filmes szerepek találják meg Budapest és Berlin között ingázva, a Ne szeress című rövidfilmben nyújtott alakításáért elnyerte a Firenzei Filmdíjat. ","shortLead":"Bejárta a Közel-Keletet, színházi és filmes szerepek találják meg Budapest és Berlin között ingázva, a Ne szeress című...","id":"202025__fatyol_hermina_szineszno__kiallasrol_kozhelyekrol__valogatott_megerzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a644e6da-50da-44e0-a430-9afe4bb3d800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a917e8d-4967-47ed-b85a-5a43473c3159","keywords":null,"link":"/360/202025__fatyol_hermina_szineszno__kiallasrol_kozhelyekrol__valogatott_megerzesek","timestamp":"2020. június. 22. 17:00","title":"Fátyol Hermina: A Közel-Kelet után feltűnnek Európa hiányosságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]