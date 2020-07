Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17c6b157-fe50-4062-8523-56f0222f1ba1","c_author":"Ingatlannet","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is kiderült, mennyire népszerű a főváros a vidéki, eladásra készülő ingatlantulajdonosok körében.","shortLead":"Az is kiderült, mennyire népszerű a főváros a vidéki, eladásra készülő ingatlantulajdonosok körében.","id":"20200702_A_magyarok_nem_szeretnek_ingatlant_cserelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c6b157-fe50-4062-8523-56f0222f1ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632abd-0347-44cd-98eb-184fb0f17ee2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200702_A_magyarok_nem_szeretnek_ingatlant_cserelni","timestamp":"2020. július. 02. 16:25","title":"A magyarok nem szeretnek ingatlant cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","id":"20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af845c-b982-4e58-a3d8-971b2eb9582f","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","timestamp":"2020. július. 01. 14:17","title":"Magyarországon lakosságarányosan több lélegeztetőgép van, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat az eseteket, amiknél szerinte jogsértések történtek. Ez vezethetett oda, hogy a polgármester inkább lemondott.","shortLead":"A cégvezető a kirúgása után akcióba lendülhetett, és júniusban sorra jelentette a különböző hatóságoknak azokat...","id":"20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a27790-2311-4e14-b930-3492567a22ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e0542f-5825-4c66-9897-5030aebce57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Kirugott_cegvezeto_miatt_mondhatott_le_a_fideszes_polgarmester","timestamp":"2020. július. 02. 13:12","title":"Kirúgott cégvezető miatt mondhatott le a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d133539-15bd-4ba7-b344-11a5957dc73e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy perc alatt három súlyos közlekedési szabályt is megsértett egy szekszárdi motoros.","shortLead":"Egy perc alatt három súlyos közlekedési szabályt is megsértett egy szekszárdi motoros.","id":"20200701_buntetopont_motoros_szekszard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d133539-15bd-4ba7-b344-11a5957dc73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae223764-58b2-4b99-81a7-62bcbf060111","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_buntetopont_motoros_szekszard","timestamp":"2020. július. 01. 17:19","title":"Néhány pillanat alatt 16 büntetőpontot gyűjtött az ebédjéért siető motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint szegényebbek, mint a nyugatiak, a kormányfő szerint most mégis azt várja el az EU, hogy mi segítsük meg a bajba jutott déli államokat. Szólt a nyaralásokról is. Szerinte a magyar ember olyan, ha egy évben legalább egyszer nem látja a tengert, börtönben érzi magát. De a kormány ne nyaralgasson – üzente meg minisztereinek.","shortLead":"Mármint szegényebbek, mint a nyugatiak, a kormányfő szerint most mégis azt várja el az EU, hogy mi segítsük meg a bajba...","id":"20200703_Orban_Egy_baj_van_szegenyebbek_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15687cb4-0f35-4728-b4fe-3c0a3c9c0691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ffea2c-c71e-471a-ad10-5432f812a434","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Orban_Egy_baj_van_szegenyebbek_vagyunk","timestamp":"2020. július. 03. 07:54","title":"Orbán: Egy baj van, szegényebbek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak.","shortLead":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit...","id":"20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b848ca53-b953-4dba-bdb9-9dc3b8f69822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"Most megtudhatjuk, milyen, amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","shortLead":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","id":"20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b1989-1492-4aeb-a5ec-98fe0ad32527","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"Lemondott az új-zélandi egészségügyi miniszter, mert korábban megszegte a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felső-Ausztriában egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Felső-Ausztriában egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma.","id":"20200701_felso_ausztria_iskola_ovoda_jarvanyhelyzet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78774659-8eb4-4570-8e1a-69a9bf608578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711a591-cc80-422a-83b9-c9149a8f76a9","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_felso_ausztria_iskola_ovoda_jarvanyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 21:55","title":"Zárnak az iskolák és az óvodák Felső-Ausztriában a fokozódó járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]