[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint augusztus 1-jén teszi elérhetővé az androidos Chrome böngésző 64 bites változatát, amely a várakozások szerint jobb felhasználói élményt biztosít majd.","shortLead":"A Google a tervek szerint augusztus 1-jén teszi elérhetővé az androidos Chrome böngésző 64 bites változatát, amely...","id":"20200707_google_chrome_64_bites_valtozat_android_chrome_85","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240e31d6-ef4a-496b-8406-4263c2b8b525","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_google_chrome_64_bites_valtozat_android_chrome_85","timestamp":"2020. július. 07. 09:03","title":"Jó hír az androidosoknak: augusztusban gyorsul a Chrome böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. 