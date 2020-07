Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, nem szimpla pletyka volt, hogy az Apple újfajta Touch ID-n dolgozik. A tervet már látni, azt viszont nem, tényleg lesz-e belőle valami.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, nem szimpla pletyka volt, hogy az Apple újfajta Touch ID-n dolgozik. A tervet már látni, azt...","id":"20200706_apple_iphone_touch_id_kijelo_ala_tett_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5d435-73a8-4c49-a216-da3ad7d9efc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_apple_iphone_touch_id_kijelo_ala_tett_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2020. július. 06. 09:33","title":"Készített egy tervet az Apple, a kijelző alatt térhet vissza a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03683b6f-013e-465c-b788-5326f00a41e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műanyagmentes július ide vagy oda, a koronavírus miatt óriási mértékben nőtt az igény a kis kiszerelésű, előre csomagolt ketchupra, mustárra, majonézre és más fűszerekre.","shortLead":"Műanyagmentes július ide vagy oda, a koronavírus miatt óriási mértékben nőtt az igény a kis kiszerelésű, előre...","id":"20200706_Rengeteg_fogy_az_ettermi_mini_tasakos_izesitokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03683b6f-013e-465c-b788-5326f00a41e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a1eed1-fc70-49d1-a4a8-e3e9293eb7d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Rengeteg_fogy_az_ettermi_mini_tasakos_izesitokbol","timestamp":"2020. július. 06. 10:46","title":"Rengeteg fogy az éttermi, mini tasakos ízesítőkből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","shortLead":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","id":"20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ddb24e-5304-45eb-a65d-109c060998ba","keywords":null,"link":"/360/20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","timestamp":"2020. július. 06. 13:30","title":"Mi is az a mikrochip, amit Bill Gates tenne az oltásba, ha igaz lenne a konteó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban nem túl biztatóak, mert a múlt héten volt egy terheléses támadás az akadémia szerverei ellen.","shortLead":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban...","id":"20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70055f49-f153-4bff-9a44-ecbeda511cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","timestamp":"2020. július. 06. 08:51","title":"Új elnököt választ az MTA, 66 tudós tiltakozik a favorit kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738c820f-6405-4bdc-9e78-79e6ab349900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rab munkavégzés közben, egy lovardából szökött meg.","shortLead":"A rab munkavégzés közben, egy lovardából szökött meg.","id":"20200706_Megszokott_rab_allampusztai_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738c820f-6405-4bdc-9e78-79e6ab349900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b597e979-21c0-4d20-ae5b-eaa2babd3a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Megszokott_rab_allampusztai_borton","timestamp":"2020. július. 06. 15:06","title":"Szökött rabot keres a kalocsai rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség egyáltalán nem nevetséges. Paradox módon azonban mégis a humor, a könnyedség segíthet az ilyen helyzetekben.","shortLead":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség...","id":"20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f62a7-82f2-47b6-aae2-6efc5283ec0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","timestamp":"2020. július. 05. 19:15","title":"Hogyan segíthet a humor, ha elérjük határainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","shortLead":"Egy nap alatt 8516 koronavírus-fertőzöttet találtak Kaliforniában.","id":"20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e964ad0-12df-49b7-a04e-fcc588cc07a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Kalifornia_jarvany_uj_koronavirus_usa","timestamp":"2020. július. 07. 06:27","title":"Kalifornia a járvány új nagy központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt rejtőző alkotásról a Sotheby's aukciósház szakértői állapították meg, hogy a flamand mester maga készítette.



","shortLead":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt...","id":"20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d98176-c217-4bf2-ad0d-de26564c60c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","timestamp":"2020. július. 07. 09:42","title":"Újra előkerült egy elfeledett Rubens-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]