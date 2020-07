Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő az Instagramon jelentette be a hírt.","shortLead":"Az énekesnő az Instagramon jelentette be a hírt.","id":"20200721_Nicki_Minaj_gyereket_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6f3bbc-30c8-425e-b1f5-33bf48c8b9b3","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Nicki_Minaj_gyereket_var","timestamp":"2020. július. 21. 10:26","title":"Nicki Minaj gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 302 millió forint számlát fogadott be a Budapesti Közlekedési Központ úgy, hogy a projekt, amire szerződtették a Zöld Terasz Kft.-t, megszűnt.","shortLead":"Összesen 302 millió forint számlát fogadott be a Budapesti Közlekedési Központ úgy, hogy a projekt, amire szerződtették...","id":"20200721_bkk_nem_letezo_projekt_utan_fizetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189bc1e-3ec9-4588-b204-bdf5018a834d","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_bkk_nem_letezo_projekt_utan_fizetett","timestamp":"2020. július. 21. 09:53","title":"Már megbukott az e-jegyrendszer, de a BKK még százmilliókat fizetett tanácsadásra utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista elnyerte a Gulbenkian-díjat, de azt mondja, az ezzel járó egymillió euró több pénz, mint amit el tud képzelni.","shortLead":"A klímaaktivista elnyerte a Gulbenkian-díjat, de azt mondja, az ezzel járó egymillió euró több pénz, mint amit el tud...","id":"20200721_Greta_Thunberg_kapott_egymillio_eurot_de_rogton_tovabb_is_adja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7eac03f-a320-45a2-8ada-e6279b1f2a8b","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Greta_Thunberg_kapott_egymillio_eurot_de_rogton_tovabb_is_adja","timestamp":"2020. július. 21. 09:19","title":"Greta Thunberg kapott egymillió eurót, de rögtön tovább is adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cada9200-540d-4e40-904f-ca88d75b7b9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden nap találkoztak a kórházban is. ","shortLead":"Minden nap találkoztak a kórházban is. ","id":"20200720_Egyszerre_hagyhatta_el_a_koronavirusbol_felepult_idos_hazaspar_a_korhazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cada9200-540d-4e40-904f-ca88d75b7b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe86c1e-1639-4e74-a076-671dafdaf850","keywords":null,"link":"/elet/20200720_Egyszerre_hagyhatta_el_a_koronavirusbol_felepult_idos_hazaspar_a_korhazat","timestamp":"2020. július. 20. 16:01","title":"Egy koronavírusból felépült idős házaspár együtt hagyhatta el a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony, 0,6 százalékos szintre csökkent az alapkamat.","shortLead":"Rekordalacsony, 0,6 százalékos szintre csökkent az alapkamat.","id":"20200721_alapkamat_mnb_kamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630dff49-3ec8-4bc4-8342-41c86ce29d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_alapkamat_mnb_kamat","timestamp":"2020. július. 21. 14:04","title":"Újra csökkentette az MNB az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.","shortLead":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó...","id":"20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806e6bc-2106-412d-b236-f493391bd6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","shortLead":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","id":"20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beffc0ab-ae07-4c87-96c1-89bb219f1360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","timestamp":"2020. július. 21. 04:23","title":"Jól áll a Lamborghini Urusnak, ha minél extrémebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","shortLead":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","id":"20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aff5dd-8389-41db-b5ab-9e531528bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 20. 14:08","title":"Nagyobb lehet a kár a Twitter elleni hackertámadás után, mint elsőre remélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]