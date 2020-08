Hatalmas robbanás történt Libanon fővárosában, Bejrútban kedd délután, egy kikötőben található tűzijátékraktár repült levegőbe.

A robbanásban megsérült a libanoni magyar nagykövetség is, közölte Menczer Tamás a Facebookon.

„Nem tudunk arról, hogy a tragédiában magyar állampolgár érintett lenne, segítséget mostanáig senki sem kért. A nagykövetség természetesen kapcsolatban van a helyi hatóságokkal. A robbanás során a követség épülete is megsérült, álmennyezetek szakadtak le, és ablakok törtek be, ahogy több munkatársunk lakásán is. A kollégák jól vannak, készek arra, hogy szükség esetén segítsék a magyar állampolgárokat.