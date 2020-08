Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","shortLead":"A 77 éves áldozatot megverték, megkötözték majd magára hagyták. Mindezt egy mobiltelefonért. ","id":"20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e7152-de35-4026-ad25-7d23655f18e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15842784-7bd9-4254-b021-8cca7635a06a","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_erdi_gyilkossag_gyanusitott_svedorszag_elfogas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:55","title":"Éveken át bujkált, Svédországban fogták el egy érdi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"A budapesti autósok érdekeiért leginkább a megyeszékhelyen élők állnak ki, derült ki egy közvélemény-kutatásból. ","id":"20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2115eb1-50a7-4923-805f-de64ba9b1434","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_A_budapestiek_55_szazaleka_tamogatja_az_uj_kerekparsavokat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:43","title":"A budapestiek 56 százaléka támogatja az új kerékpársávokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aaa1b4b-f4a1-4799-89c8-f79632c09424","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust Berlinbe szállították át abból az omszki kórházból, ahová mérgezés gyanújával került.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust Berlinbe szállították át abból az omszki kórházból, ahová mérgezés gyanújával került.","id":"20200822_alekszej_navalnij_omszk_berlin_mergezes_charite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aaa1b4b-f4a1-4799-89c8-f79632c09424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de45088-3183-45c4-9af1-aade8689122e","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_alekszej_navalnij_omszk_berlin_mergezes_charite","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:24","title":"„Nagyon aggasztó” Navalnij állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de a szivárványos zászlókról is elmondta a véleményét. ","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára templomszentelésen járt, de...","id":"20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40334ea4-df11-4496-8396-84260be8dabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5482cfa4-c3f0-4ac0-b069-4373a172afd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Soltesz_Miklos_EU_zaszlo_Szuz_Maria","timestamp":"2020. augusztus. 22. 14:07","title":"Soltész Miklós azért tartaná meg az EU zászlaját, mert benne van Szűz Mária szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés, hogy a következő hónapok visszapattanást vagy visszavánszorgást hoznak-e.","shortLead":"A második negyedévben 13,6 százalékkal esett a GDP. A járvánnyal járó bénultság oldódása után az a nagy kérdés...","id":"202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89feca70-7805-4365-9c0e-16380167a4d1","keywords":null,"link":"/360/202034__osszeomlas__jarvanyos_beavatkozas__magyaros_minuszok__melysegi_rekord","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Mélységi rekord: egy gazdaság nem élhet túl úgy, hogy zárva tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz fejlemények is jelzik, hogy az olyan erős emberek számára, mint Orbán Viktor, az öregedés a legnagyobb ellenség - írja a Financial Times.","shortLead":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz...","id":"20200821_Ha_Trump_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b20bbca-e555-44ec-a30f-d3956f42f2cf","keywords":null,"link":"/360/20200821_Ha_Trump_megy","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:00","title":"Ha Trump megbukik, Washington átértékeli a politikáját Közép-Európában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe Harry Maguire, a Manchester United labdarúgócsapatának kapitánya.","shortLead":"A görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe Harry Maguire, a Manchester United...","id":"20200821_Gorogorszagban_verekedett_a_Manchester_United_kapitanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c4b92c-1440-4b0f-8bfd-915645c02e22","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Gorogorszagban_verekedett_a_Manchester_United_kapitanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:32","title":"Görögországban verekedett a Manchester United kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"vilag","description":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján.A politikus ismét arra kérte a fiatalokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen.\r

","shortLead":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye...","id":"20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b42f7f-f758-40a5-9f27-5e27dc7aa27e","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:21","title":"Elszabadulóban van Horvátországban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]