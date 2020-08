Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fceec7e-27e4-4d3b-ba54-dabe8776b51c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a hagyományos ajtók nélküli szabadidőautóban feltehetően már az 50-es tempó is száguldásnak érződik.","shortLead":"Ebben a hagyományos ajtók nélküli szabadidőautóban feltehetően már az 50-es tempó is száguldásnak érződik.","id":"20200824_cipzaros_ajtoval_szinte_uj_allapotban_csabit_vasarlasra_ez_a_26_eves_mini_moke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fceec7e-27e4-4d3b-ba54-dabe8776b51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c352e4-49c9-4d1a-a228-8314bcc97d06","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_cipzaros_ajtoval_szinte_uj_allapotban_csabit_vasarlasra_ez_a_26_eves_mini_moke","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:41","title":"Cipzáros ajtóval, szinte új állapotban csábít vásárlásra ez a 26 éves Mini Moke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d098bc6e-4e53-4cf2-92fe-eb2c2b24ca90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdától 30-32 fok lesz.","shortLead":"Szerdától 30-32 fok lesz.","id":"20200823_Marad_a_meleg_nyari_ido_a_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d098bc6e-4e53-4cf2-92fe-eb2c2b24ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbca7b7f-c6b1-42bd-bc2d-c7c02553ef91","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Marad_a_meleg_nyari_ido_a_jovo_heten","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:02","title":"Marad a meleg, nyári idő a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, a koronavírus-járvány jelenleg kevesebb életet követel Európában, mint a tavaszi első hullám idején. Az okokat egyelőre csak találgatják a szakemberek.","shortLead":"A statisztikai adatok alapján úgy tűnik, a koronavírus-járvány jelenleg kevesebb életet követel Európában, mint...","id":"20200825_koronavirus_halalozasi_arany_europa_covid_19_d61g_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fcede8-537a-429d-b78d-985b14884e9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_koronavirus_halalozasi_arany_europa_covid_19_d61g_mutacio","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:33","title":"Most kevésbé halálos Európában a koronavírus, és csak találgatják, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","shortLead":"Nem mindenki értette, hogy ha egyszer zártkapus a BL-döntő, attól még rossz ötlet maszk nélkül nagy tömegben nézni.","id":"20200824_bl_koronavirus_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f644492-5bc1-4b11-a2b2-6478608945aa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_bl_koronavirus_parizs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:16","title":"Százával büntették a francia rendőrök a maszk nélküli szurkolókat a BL-döntő alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","shortLead":"Bécs ipari kémkedés miatt utasított ki egy orosz diplomatát, a válaszlépés sem maradt el. ","id":"20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ae1743-3c8e-475d-af08-48b1010874d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85e8072-e84c-48fd-b7ae-ba406d3b3929","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_Oroszorszag_kiutasitott_egy_osztrak_diplomatat","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:50","title":"Diplomáciai konfliktusba keveredett Oroszország és Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","shortLead":"A regisztrált álláskeresők száma csökkent, az ellátás nélkülieké azonban emelkedett.","id":"20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9523f100-e79d-45f8-ac6d-f09589e8abf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19b7ac5-04c6-4154-805d-07b81abdc6b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_munkanelkuliseg_allaskereses_munkaeropiac","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:50","title":"Ellátás nélkül maradt minden második álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg a Vidit a magyar állam, de azt sem hallgatták el, hogy azóta már inkább a Puskás Akadémiáért rajong a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Szerintük két, mindenben ellentétes csapat játszik csütörtök este, hiszen a Bohemianst a szurkolói tartják el, míg...","id":"20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d293a22d-8f45-4130-8276-265d18139980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a302d-daff-4b6b-bce5-a5600e99a0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_ir_sajto_Orban_futball_Fehervar_Bohemians_meccs","timestamp":"2020. augusztus. 24. 13:32","title":"Az ír sajtó Orbán focimániájáról ír a Fehérvár–Bohemians meccs felvezetéseként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ egyik leghíresebb rappere, Kendrick Lamar közreműködésével készített emlékfilmet a sztár, a mindekor a minél tökéletesebbre, a jobbá és jobbá válást hirdető Fekete Mamba tiszteletére. Tényleg beleborzongtunk, amikor megnéztük.","shortLead":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ...","id":"20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99688c3d-651a-4499-802f-2326519d4d46","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:55","title":"Sokadik megnézésre is beleborzongunk a Nike Kobe Bryant-emlékfilmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]