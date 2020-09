Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd6778b7-eb5a-4cfe-803f-19bb3de087c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy második világháborús ütközetben elsüllyedt német hadihajó roncsait találták meg Norvégia partjainál – jelentette be a norvég Statnett energiacég és egy vízalatti kutatással foglalkozó régész.","shortLead":"Egy második világháborús ütközetben elsüllyedt német hadihajó roncsait találták meg Norvégia partjainál – jelentette be...","id":"20200910_karlsruhe_hadihajo_roncsai_norvegia_masodik_vilaghaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6778b7-eb5a-4cfe-803f-19bb3de087c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de5c1f5-0242-479a-a156-7f13dd1134d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_karlsruhe_hadihajo_roncsai_norvegia_masodik_vilaghaboru","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:03","title":"Egy 80 éve elsüllyedt náci hadihajó roncsait találták meg Norvégia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek. Részben ezért, részben pedig az úgynevezett Rayleigh-szórás miatt Oregon államban skarlátvörös lett az ég.","shortLead":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek...","id":"20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3456136-9c9e-4deb-bd53-f5a213454538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Mintha eljött volna a vég: Amerika egyik államában skarlátvörös lett az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Korábban egyenesen álhírnek nevezte a klímaváltozást, kilépett a párizsi klímaegyezményből és hivatali ideje alatt 100 környezetvédelmi intézkedést rúgott fel. ","shortLead":"Korábban egyenesen álhírnek nevezte a klímaváltozást, kilépett a párizsi klímaegyezményből és hivatali ideje alatt 100...","id":"20200910_Donald_Trump_szerint_o_az_elsoszamu_kornyezetvedelmi_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a608f8-f901-4af6-81b4-dfca40c1ad2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Donald_Trump_szerint_o_az_elsoszamu_kornyezetvedelmi_elnok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:27","title":"Donald Trump szerint nála többet egy elnök sem tett a környezetvédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett osztály otthonról, digitálisan tanul tovább.","shortLead":"Az érintett osztály otthonról, digitálisan tanul tovább.","id":"20200910_koronavirus_gimnazium_buda_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b29d65c-3980-4cbb-9a3a-4215a221dc04","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_gimnazium_buda_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 10. 13:05","title":"Három diák koronavírusos egy budai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee08d980-5895-4a69-8a5c-486b81f84574","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit színésznő 82 éves volt.","shortLead":"A brit színésznő 82 éves volt.","id":"20200910_meghalt_diana_rigg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee08d980-5895-4a69-8a5c-486b81f84574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a978015f-4c82-4051-89de-ea5900ffab78","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_meghalt_diana_rigg","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:35","title":"Meghalt Diana Rigg, a Trónok harca színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak ezeken (ezért egyébként több amerikai vállalat is lobbizik), reálisan nézve már nem látja túl rózsásnak Android nélküli jövőjét – értesült a Digitimes.","shortLead":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak...","id":"20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6694b140-536a-4b72-8ab5-817034a1a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:33","title":"Újabb sötét felleg úszott a Huawei egére, de a vállalat ígéri, megoldja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyértelmű, hogy a Fidesz számára \"csak 22 van\" – céloz a következő választásra a főpolgármester a kormány és Budapest viszonyát boncolgatva. Van-e kitörési pont az önkormányzatoktól elvont bevételek okozta csapdából? Milyen lesz az Airbnb-szabályozás, miért is van dugó és lesz-e valaha egységes parkolási rendszer? M. Kiss Csaba faggatja Karácsony Gergelyt. ","shortLead":"Egyértelmű, hogy a Fidesz számára \"csak 22 van\" – céloz a következő választásra a főpolgármester a kormány és Budapest...","id":"20200910_Karacsony_Gergely_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eef96f-b474-43c9-a8de-136fde56e59c","keywords":null,"link":"/360/20200910_Karacsony_Gergely_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:00","title":"\"Annyira nem vagyunk hülyék, hogy ezt ne tudjuk elmagyarázni\" – Karácsony Gergely a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Akár sikerrel járnak, akár nem, az SZFE diákjai az ellenállás új formáját honosították meg. Nem dőltek be a kormány ígéreteinek, és nem félnek a polgári engedetlenségtől.","shortLead":"Akár sikerrel járnak, akár nem, az SZFE diákjai az ellenállás új formáját honosították meg. Nem dőltek be a kormány...","id":"20200909_Lemossak_az_alazatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225ade-cc08-43c1-b18b-e54d2723c0be","keywords":null,"link":"/360/20200909_Lemossak_az_alazatot","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:00","title":"Bajban a hatalom, olyan erővel rúgták vissza a labdát a diákok a terelőszalagon túlról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]