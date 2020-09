Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 18-tól akár az intézmények tulajdonosait is megbüntethetik, ha valaki nem visel maszkot.","shortLead":"Szeptember 18-tól akár az intézmények tulajdonosait is megbüntethetik, ha valaki nem visel maszkot.","id":"20200911_maszk_budapest_szigoritas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f4005f1-1deb-4744-ad2d-0764975d9864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0b367e-6189-4d73-a514-aec5456a15a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_maszk_budapest_szigoritas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:06","title":"Szigorítana a főváros: jöhet a 15 ezres bírság és a kötelező maszkviselés a mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint ezek az egészségügyi véleményformálók emberek életét veszélyeztetik.","shortLead":"A miniszter szerint ezek az egészségügyi véleményformálók emberek életét veszélyeztetik.","id":"20200911_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_virustagadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbd58e3-73a3-4fa9-978a-96364b94825e","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_kasler_miklos_koronavirus_jarvany_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:46","title":"Kásler Miklós mélyen elítéli a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572fe9f9-a70f-4336-afbc-4626629c6d0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sűrű próza a megfoghatatlan és elviselhetetlen fájdalomról a HVG ajánlójában.","shortLead":"Sűrű próza a megfoghatatlan és elviselhetetlen fájdalomról a HVG ajánlójában.","id":"202037_konyv__anyamodell_max_porter_abanat_egy_tollas_allat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=572fe9f9-a70f-4336-afbc-4626629c6d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4094c9e-531b-49cb-8fde-3774668757d7","keywords":null,"link":"/360/202037_konyv__anyamodell_max_porter_abanat_egy_tollas_allat","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:30","title":"A varjú újra lecsap - Max Porter: A bánat egy tollas állat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55528d50-bd5e-4f0a-adf7-d6dc13aea178","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két esetet is leírtak, az egyik ráadásul halálos balesettel végződött.



","shortLead":"Két esetet is leírtak, az egyik ráadásul halálos balesettel végződött.



","id":"20200911_kozutkezelo_autopalya_gyorshajtas_veszelyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55528d50-bd5e-4f0a-adf7-d6dc13aea178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d411213-cac3-479c-a46e-de67cc87b220","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_kozutkezelo_autopalya_gyorshajtas_veszelyeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:42","title":"Videón mutatja a közútkezelő, hogyan veszélyezteti egy autós a munkatársaikat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OECD szerint csak Csehországban és az USA-ban alacsonyabb a tanárok átlagbére a többi diplomáshoz képest.","shortLead":"Az OECD szerint csak Csehországban és az USA-ban alacsonyabb a tanárok átlagbére a többi diplomáshoz képest.","id":"20200911_pedagogusber_tanari_fizetes_tanarok_pedagogusok_oecd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041a0f5a-af21-468d-8400-e189f2073813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_pedagogusber_tanari_fizetes_tanarok_pedagogusok_oecd","timestamp":"2020. szeptember. 11. 06:49","title":"A magyar tanárok 30-40 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a többi diplomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak ezeken (ezért egyébként több amerikai vállalat is lobbizik), reálisan nézve már nem látja túl rózsásnak Android nélküli jövőjét – értesült a Digitimes.","shortLead":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak...","id":"20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6694b140-536a-4b72-8ab5-817034a1a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:33","title":"Újabb sötét felleg úszott a Huawei egére, de a vállalat ígéri, megoldja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed9f129-bdd7-42e1-8f1b-d398a87b295c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint azt a háziorvosnak és a járványügynek kell eldönteni, kit teszteljenek.","shortLead":"A Fidesz szerint azt a háziorvosnak és a járványügynek kell eldönteni, kit teszteljenek.","id":"20200911_teszt_koronavirus_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eed9f129-bdd7-42e1-8f1b-d398a87b295c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7b36fa-1681-42b7-9f97-13d900215453","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_teszt_koronavirus_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:57","title":"Nem teszteltetik magukat a frakciók a parlamenti kezdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e287402-9b88-42a5-804d-7651ded5c5b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz éve hím állat sem járt a közelében.","shortLead":"Húsz éve hím állat sem járt a közelében.","id":"20200911_piton_parzas_kigyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e287402-9b88-42a5-804d-7651ded5c5b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26ace1e-cc28-4bd3-85ce-96db032fb013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_piton_parzas_kigyo","timestamp":"2020. szeptember. 11. 21:41","title":"Párzás nélkül rakott hét tojást egy óriáskígyó az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]