Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"052ad066-14ea-427a-8ac0-81147f010421","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Teréz körútra néző óra sem marad sokáig a helyén.","shortLead":"A Teréz körútra néző óra sem marad sokáig a helyén.","id":"20200915_uvegteto_nyugati_ora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052ad066-14ea-427a-8ac0-81147f010421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bb5144-65bf-431a-91a5-4ef1d515dcf4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200915_uvegteto_nyugati_ora","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:59","title":"Eltűnt a Nyugati pályaudvarról az üvegtető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","shortLead":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","id":"20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702a5f5-eccd-4052-abe8-5b99c912ff98","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:28","title":"Hét osztályt hazaküldtek Pécsen egy iskolából egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást.","id":"20200915_tanuskodnia_kell_a_budakeszi_3ds_zebra_keszitojenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aecb40-b524-4a91-b141-23d63cc3863b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_tanuskodnia_kell_a_budakeszi_3ds_zebra_keszitojenek","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:59","title":"Tanúskodnia kell a budakeszi 3D-s zebra készítőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy mennyiségű készpénz több okból is rossz az államnak, de mégis ezt használjuk.","shortLead":"A nagy mennyiségű készpénz több okból is rossz az államnak, de mégis ezt használjuk.","id":"20200914_keszpenzallomany_mnb_2020aug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0e8b7f-5b7f-4d5b-82be-28455953bcb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_keszpenzallomany_mnb_2020aug","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:46","title":"A magyarok nem bírnak ellenállni a készpénz csábításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Szerbia magyarlakta területein \"fokozódik a nemzetközi helyzet\". A járvány sok sajátos helyzetet teremt, és sok formabontó szervezési módszert kényszerít ki, különösen akkor, amikor a határok mentén élő emberek próbálnak a megszokott módon élni.","shortLead":"Szerbia magyarlakta területein \"fokozódik a nemzetközi helyzet\". A járvány sok sajátos helyzetet teremt, és sok...","id":"20200915_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_karanten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c2e336-7543-488b-b4ed-0ee96ec38c54","keywords":null,"link":"/360/20200915_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Nem csak a gyerekek, a felnőttek sem ismerik a \"hülye szabályokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Január 1-től kötelező lesz biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.","shortLead":"Január 1-től kötelező lesz biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét.","id":"20200915_bankkartya_bolt_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dc2d06-ef1f-418a-9abf-fdae00e32ae6","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_bankkartya_bolt_uzlet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:24","title":"Alig nő a bankkártya-elfogadó üzletek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32231b5e-a320-4e64-9b2f-30045618c753","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egymásra találtak a bankok és az agrárvállalkozók: a pénzintézeteknek van pénzük válságkezelésre, a gazdáknak pedig van ötletük. No meg csigalassúsággal érkező, ámde ettől még fedezetnek kiválóan alkalmas uniós támogatásuk.","shortLead":"Egymásra találtak a bankok és az agrárvállalkozók: a pénzintézeteknek van pénzük válságkezelésre, a gazdáknak pedig van...","id":"202036__agrarhitelek__kockaztato_toke__vanszorgo_palyazatok__penzmagvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32231b5e-a320-4e64-9b2f-30045618c753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a6824d-22b2-46af-b544-b8a4a52d6e59","keywords":null,"link":"/360/202036__agrarhitelek__kockaztato_toke__vanszorgo_palyazatok__penzmagvak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:00","title":"Elakadtak uniós támogatások, most mégis bátran eladósodnak a gazdák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]