Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","id":"20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e147050-53bd-47fc-b8c6-2e6d6db0650c","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:18","title":"Több mint 13 ezer új fertőzöttet regisztráltak Franciaországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, betartotta a szabályokat, de csak elkapta a vírust. Légzési nehézségek is gyötörték.","shortLead":"Nem járt külföldön, betartotta a szabályokat, de csak elkapta a vírust. Légzési nehézségek is gyötörték.","id":"20200919_kiraly_linda_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdc80ee-e2a7-4525-a9cb-9cd124345b24","keywords":null,"link":"/elet/20200919_kiraly_linda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:36","title":"Király Linda koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló Szputnyik V vakcina klinikai tesztelésének harmadik szakaszára - jelentette be Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere vasárnap a Rosszija 1 televízióban, miközben az új koronavírus-fertőzések száma tovább növekedett Oroszországban.","shortLead":"A szükséges 40 ezer helyett több mint 60 ezer önkéntes jelentkezett Moszkvában a Covid-19 megelőzésére szolgáló...","id":"20200920_Az_oroszoknal_allitolag_tomegek_jelentkeznek_hogy_teszteltessek_magukat_a_helyi_vakcinaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2244bf-ceb2-48e3-be4e-da3a01c3d190","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Az_oroszoknal_allitolag_tomegek_jelentkeznek_hogy_teszteltessek_magukat_a_helyi_vakcinaval","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:28","title":"Az oroszoknál állítólag tömegek jelentkeznek, hogy teszteltessék magukat a helyi vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5288da-42c4-4da0-8e1b-ff091e35eb9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól heti egyszer jön majd onnan egy teherszállító gép.","shortLead":"Mostantól heti egyszer jön majd onnan egy teherszállító gép.","id":"20200918_legi_teherszallitas_sencsen_kina_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f5288da-42c4-4da0-8e1b-ff091e35eb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d4d71-a2ce-4d92-82d3-d15a36ed2008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_legi_teherszallitas_sencsen_kina_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:30","title":"Elindult a légi teherszállítás Sencsen és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután nagy a konkurensek nyomása, a Google is kénytelen fejleszteni okostermosztátját, a Nestet. Úgy hírlik, hogy az egyik izgalmas projektjének végeredménye is a készülékbe kerülhet.","shortLead":"Miután nagy a konkurensek nyomása, a Google is kénytelen fejleszteni okostermosztátját, a Nestet. Úgy hírlik...","id":"20200920_google_nest_termosztat_soli_radar_fcc_tesztjelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74df9a02-cb9d-43b3-8d7f-5f58c8b8dadb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_google_nest_termosztat_soli_radar_fcc_tesztjelentes","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:03","title":"Különleges kis radart költöztetne otthonainkba a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Tartozás miatt akarják kikapcsolni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél a gázt, miközben a magyar állam is tartozik nekik. Aktivistáik megpróbálják megakadályozni a gázóra leszerelését.","shortLead":"Tartozás miatt akarják kikapcsolni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél a gázt, miközben a magyar állam is...","id":"20200918_ejjel_nappali_orseg_ivanyi_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d8da421-4cca-47f6-9a9a-c08b72a40674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45901c90-fddc-43b1-9396-2549f2133592","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_ejjel_nappali_orseg_ivanyi_gabor","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:00","title":"Éjjel-nappali őrség alakult, hogy ne szereljék le a gázórát Iványi Gáboréknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946595-5cdc-40c1-9ba1-d5c148f8025e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogy négykerekű biciklinek vagy pedálos autónak tekintjük, az nézőpont kérdése. A német Canyon kerékpárgyár célja, hogy modelljével betöltse az autó és a kerékpár közötti rést. ","shortLead":"Hogy négykerekű biciklinek vagy pedálos autónak tekintjük, az nézőpont kérdése. A német Canyon kerékpárgyár célja...","id":"202038_pedalos_kisauto_utkereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17946595-5cdc-40c1-9ba1-d5c148f8025e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a58945-9bca-48bc-b883-e6f458261eef","keywords":null,"link":"/360/202038_pedalos_kisauto_utkereses","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:15","title":"Egy kerékpárgyár kitalálta az autó-bicikli kétéltűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Többek közt ezeket a kérdéseket járja végig a Bankmonitor. ","shortLead":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium...","id":"20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d680993-12ec-4e31-95c3-43b2999afcd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:33","title":"Több fontos kérdés is felmerül az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]