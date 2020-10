Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rasszizmusa, erkölcstelensége és hazugságai miatt kritizálja Donald Trumpot, és Joe Biden melletti szavazásra biztat a novemberi elnökválasztáson Michelle Obama az amerikai elnökválasztásra küldött videós üzenetében. ","shortLead":"Rasszizmusa, erkölcstelensége és hazugságai miatt kritizálja Donald Trumpot, és Joe Biden melletti szavazásra biztat...","id":"20201006_michelle_obama_amerikai_elnokvalasztas_videos_uzenet_trump_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c472db2c-317a-4dbd-8b59-4a83c6dd62ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83ad2e5-fba3-4bbc-91c5-4f54b97b3f12","keywords":null,"link":"/elet/20201006_michelle_obama_amerikai_elnokvalasztas_videos_uzenet_trump_biden","timestamp":"2020. október. 06. 18:46","title":"Michelle Obama: Amerika káoszban, mert az elnökünk alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c22426-ab06-44fe-9da7-203c515ff253","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vannak, akik már több mint másfél éve nem tudták elhagyni a munkahelyüket.","shortLead":"Vannak, akik már több mint másfél éve nem tudták elhagyni a munkahelyüket.","id":"20201006_Hajozas_alkalmazott_tenger_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c22426-ab06-44fe-9da7-203c515ff253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dba684-b829-4998-856a-065c2bf3a80a","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Hajozas_alkalmazott_tenger_hatarzar","timestamp":"2020. október. 06. 17:52","title":"400 ezer hajózási alkalmazott rekedt a tengeren a határzárak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben megszaporodtak az idei meleg és száraz tavasz miatt.","shortLead":"Az átlaghoz képest sokkal nagyobb mértékben pusztulnak a fák olyan betegségek miatt, amelyek katasztrofális mértékben...","id":"20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e7f25f4-9e64-435c-b24e-bf69775d7cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d779ace3-f676-4a99-b2bb-8cd82a43c4a4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201007_fapusztulas_gomba_klimavaltozas_koris","timestamp":"2020. október. 07. 10:55","title":"Tízszer annyi fa pusztult el idén egy klímaváltozást kedvelő gomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4933de3e-1f2c-49d1-a0e9-bb9812f0046e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cirkon hiperszonikus rendszert a következő hónapokban állítják hadrendbe az orosz haditengerészet hajóin és tengeralattjáróin. Most egy videón mutatták meg, mire képes.","shortLead":"A Cirkon hiperszonikus rendszert a következő hónapokban állítják hadrendbe az orosz haditengerészet hajóin és...","id":"20201007_cirkon_robotrepulo_fegyver_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4933de3e-1f2c-49d1-a0e9-bb9812f0046e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494662ba-81f7-43c0-a3f5-3f5254c7daa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_cirkon_robotrepulo_fegyver_oroszorszag","timestamp":"2020. október. 07. 16:43","title":"9500 km/h-val száguld Putyin új szuperfegyvere – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg nem jut be az épületbe.","shortLead":"A Színművészeti bérszámfejtője cáfolja az egyetem kancellárját, aki eddig azt állította: nem tud fizetést adni, amíg...","id":"20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6de412e-b53a-4256-8359-19e47c52fa19","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_SZFE_kancellar_fizetes_utalas","timestamp":"2020. október. 06. 08:29","title":"SZFE: Nem igaz, hogy a kancellár csak akkor tud fizetést utalni, ha beengedik az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","shortLead":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","id":"20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63323e00-4926-47bd-8ca2-28af47f92d87","keywords":null,"link":"/elet/20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 15:55","title":"Óriásplakáton üzenik Trumpnak Koszovóból: gyógyuljon meg mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1246e324-0f80-4ee8-8831-b6c929aefa4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a panasz a nemrégiben debütált iOS 14-re, nem véletlen, hogy egymás után jönnek ki a javított verziók. Mindenesetre maga az Apple is elismeri, hogy nem alkotott tökéletest, és javaslata is van arra, hogy mit tegyen a felhasználó, amíg nem érkezik meg a megnyugtató frissítés.","shortLead":"Sok a panasz a nemrégiben debütált iOS 14-re, nem véletlen, hogy egymás után jönnek ki a javított verziók. Mindenesetre...","id":"20201007_apple_ios_14_problemak_uzemido_apple_watch","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1246e324-0f80-4ee8-8831-b6c929aefa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec2e05a-d7c9-4f62-832d-e588370c61fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_apple_ios_14_problemak_uzemido_apple_watch","timestamp":"2020. október. 07. 13:03","title":"Gyorsan merül mostanában az iPhone-ja? Drasztikus lépést javasol az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed039f3-4867-435a-a47e-3c27d970c1d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"360,57 forinton állt az euró jegyzése szerda reggel. A dollár és a svájci frank árfolyama is felfelé indult meg.","shortLead":"360,57 forinton állt az euró jegyzése szerda reggel. A dollár és a svájci frank árfolyama is felfelé indult meg.","id":"20201007_360_forint_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed039f3-4867-435a-a47e-3c27d970c1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e342caa-757e-4373-b7a4-97b18e8afba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_360_forint_euro","timestamp":"2020. október. 07. 08:06","title":"Újra 360 forint felett egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]