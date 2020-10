Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec25b4a1-0e8a-4f78-a173-9dda980a2dd3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BBC Music Magazine által összeállított listára felkerült a Fischer Iván vezette budapesti zenekar is.



","shortLead":"A BBC Music Magazine által összeállított listára felkerült a Fischer Iván vezette budapesti zenekar is.



","id":"20201013_A_vilag_tiz_legjobb_zenekara_kozott_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec25b4a1-0e8a-4f78-a173-9dda980a2dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abad59a1-be53-4407-b776-b40e3b344b18","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_A_vilag_tiz_legjobb_zenekara_kozott_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2020. október. 13. 12:28","title":"A világ tíz legjobb szimfonikus zenekara között a Budapesti Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott prognózisában. A világ gazdasága a gyors és hatékony válságkezelésnek köszönhetően egyelőre úgy tűnik, hogy megúszhatja a 2008-ashoz hasonló pénzügyi katasztrófát.","shortLead":"Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott...","id":"20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dbb2f0e-ad49-4f41-bb02-e2479e32d52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b55fc7-45c3-44a9-b38e-aeafe32d2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_IMF_elorejelzes_gdp_recesszio","timestamp":"2020. október. 13. 14:37","title":"IMF: Jóval nagyobb lehet a magyar visszaesés, mint ahogy eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782c4c1-d373-45f5-88f1-4e86e8da5978","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új rekord született az Országos Kékkör Túraútvonalon: Csutka István 57 nap alatt teljesítette a 2600 kilométert gyalog. ","shortLead":"Új rekord született az Országos Kékkör Túraútvonalon: Csutka István 57 nap alatt teljesítette a 2600 kilométert gyalog. ","id":"20201013_57_nap_gyalogolta_korbe_az_orszagot_egy_volt_szinhazigazgato_kekkor_kektura_turazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c782c4c1-d373-45f5-88f1-4e86e8da5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69eebd3-aab0-4587-b48b-1af5ac466fe9","keywords":null,"link":"/elet/20201013_57_nap_gyalogolta_korbe_az_orszagot_egy_volt_szinhazigazgato_kekkor_kektura_turazas","timestamp":"2020. október. 13. 17:20","title":"57 nap gyalogolta körbe az országot egy volt színházigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica erdeiben, ezúttal azonban még az is megadatott, hogy éppen forgott a kamera.","shortLead":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica...","id":"20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a85c697-1099-4ec0-9232-c6e8d69cf007","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","timestamp":"2020. október. 13. 11:03","title":"Kétméteres kígyó kapott el egy majmot, a társai rögtön ráugrottak – a tudósok pedig éppen videóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688eb49e-3a1a-4386-9f67-2e9c4c78b27b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Eddig csak a komolyzenészek és sportolók kérhették, hogy 30 éves korukig halasszák el a sorkatonai szolgálatukat, most kiterjeszthetik ezt a K-popra is.","shortLead":"Eddig csak a komolyzenészek és sportolók kérhették, hogy 30 éves korukig halasszák el a sorkatonai szolgálatukat, most...","id":"20201013_kpop_sorkatona_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688eb49e-3a1a-4386-9f67-2e9c4c78b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2aa269-3593-4267-90de-506090df47db","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_kpop_sorkatona_korea","timestamp":"2020. október. 13. 11:52","title":"Megengednék a K-pop sztárjainak, hogy elhalasszák a sorkatonai bevonulásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baef9bf5-7783-4a13-92f2-3bce7970c477","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A washingtoni szenátus jogi bizottsága hétfőn kezdte meg a legfelső bírósági tagságra jelölt Amy Coney Barrett meghallgatását. Donald Trump elnököt és a republikánusokat a koronavírus-járvány sem akadályozhatja meg abban, hogy megkíséreljék hosszú időre bebetonozni a konzervatív többséget a testületben.","shortLead":"A washingtoni szenátus jogi bizottsága hétfőn kezdte meg a legfelső bírósági tagságra jelölt Amy Coney Barrett...","id":"202040_amy_coney_barrett_eminens_konzervativ_fobirojelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baef9bf5-7783-4a13-92f2-3bce7970c477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9d3d2d-cae5-459f-b57f-01227da8fad6","keywords":null,"link":"/360/202040_amy_coney_barrett_eminens_konzervativ_fobirojelolt","timestamp":"2020. október. 14. 10:00","title":"Trump főbírójelöltje miatt politikai polgárháború indulhat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi miniszternek, és Vecsei Miklós miniszterelnöki biztosnak címzett nyílt levélben írta le, milyen feltételeknek kellene teljesülni, hogy mindenki számára elérhető legyen a digitális távoktatás.



","shortLead":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi...","id":"20201013_Civilek_kovetelik_hogy_teremtsek_meg_a_digitalis_tavoktatasban_valo_reszvetel_felteteleit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a939843d-02e0-40f4-9b5c-44a520e2f9b7","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Civilek_kovetelik_hogy_teremtsek_meg_a_digitalis_tavoktatasban_valo_reszvetel_felteteleit","timestamp":"2020. október. 13. 21:29","title":"Civilek követelik, hogy teremtsék meg a digitális távoktatásban való részvétel feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef98aac5-fd10-4416-ace3-cdb42b3a7a4c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A középső bronzkori kultúrához sorolható, több ember maradványait tartalmazó tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában. Mi állhat a tömegsír hátterében: fertőzés, vagy háborús események? A választ biorégészeti módszerekkel keresik.","shortLead":"A középső bronzkori kultúrához sorolható, több ember maradványait tartalmazó tömegsírt tártak fel Tiszafüred határában...","id":"20201013_Egy_kozel_3000_evvel_ezelotti_jarvany_aldozataira_bukkanhattak_Tiszafurednel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef98aac5-fd10-4416-ace3-cdb42b3a7a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07182780-5d05-4911-9f90-b08a68c6d19e","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Egy_kozel_3000_evvel_ezelotti_jarvany_aldozataira_bukkanhattak_Tiszafurednel","timestamp":"2020. október. 13. 11:33","title":"Egy közel 3000 évvel ezelőtti járvány áldozataira bukkanhattak Tiszafürednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]