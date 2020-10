Az iskolák nyitva maradnak, és a párizsi vezetés igyekszik a gazdasági aktivitást is fenntartani. Franciaországban most napi 20 ezer körül van az új fertőzöttek száma, már 33 ezren belehaltak a koronavírus okozta betegségbe.

Újra életbe léptetik Franciaországban a tavaszi koronavírus-hullám során alkalmazott korlátozó intézkedések egyes elemeit, ennek részeként kilenc nagyvárosban, egyebek mellett Párizsban, Lille-ben, Grenoble-ban, Lyonban, Toulouse-ban és Marseille-ben este kilenc és hajnali hat óra között senki nem tartózkodhat közterületen. Az Emmanuel Macron államfő által bejelentett intézkedés szombaton éjfélkor lép életbe.

Macron arról is beszélt – s ezt a kormány is hivatalosan megerősítette – hogy október 17-ei hatállyal ismét elrendelik a július 18-án visszavont országos egészségügyi vészhelyzet bevezetését. „A Covid-19-járvány olyan egészségügyi katasztrófa, amely veszélybe sodorja a lakosság nagy részének egészségét. Ez pedig szükségessé teszi, hogy az állami szervek a helyzetnek megfelelő, arányos lépéseket tegyenek a veszélyek csökkentésére” – hangsúlyozta az állami televízió újságíróinak adott nyilatkozatában. Macron – hangsúlyozva, hogy a kijárási tilalom ellenére az érintett városokban is fenn akarják tartani a gazdaság működését – hozzátette, hogy az intézkedés egyelőre négy hétig marad érvényben. „A járvány gyorsan terjed, de ellenőrzés alatt tarjuk a helyzetet. Úgy vélem egy újabb országos lezárás elrendelése aránytalanul súlyos döntés lenne” – magyarázta. „Így nincs napirenden az iskolák és az egyéb intézmények bezárása sem, a cél a nélkülözhető találkozások elkerülése” – tette hozzá.

„A kijárási tilalom megsértőire 135 eurós büntetés vár, az emberek csak jó indokkal tartózkodhatnak a közterületeken. Az étterembe járás nem ilyen” – magyarázta, majd hozzáétette, egyelőre nem szerepel a napirenden a városközi és városi tömegközlekedés korlátozása. Macron szerint a cél az, hogy a jelenlegi napi átlagosan húszezer fertőzöttről 2-3 ezerre mérsékeljék a naponta regisztrált vírushordozók számát és ezt elsősorban az emberek közötti kapcsolatok mérséklésével lehet elérni.

Az államfő szerint szükség van a tesztek számának tovább növelésére. „A hármas feladat ez: tesztelni, figyelmeztetni és védelmezni” – hangsúlyozta.

Macron egyben azt is hangsúlyozta, hogy a járványt csak összefogással és a szabályok betartásával lehet kordában tartani, azért a franciáknak, ha el akarják kerülni, hogy még rosszabbra forduljon a helyzet, meg kell tanulniuk együtt élni a vírussal. Az államfő szerint a járvány legalább 2021 nyaráig szedi majd az áldozatokat.

Macron az után szólt újra az ország polgáraihoz, hogy Franciaországban elszabadult a koronavírus-járvány, a múlt héten volt olyan nap, amikor húszezernél is több fertőzöttet regisztráltak az országban. Franciaországban – ahol a második hullámban jóval több a vírushordozó, mint az elsőben volt – jelenleg közel 800 ezer fertőzöttnél és 33 ezer halottnál tartanak. A kórházak is kezdenek megtelni, az epidémia fő gócpontjának számító Párizsban és környékén a jövő hét elejére már 90 százalékos is lehet az intenzív kórházi ágyak kihasználtsági aránya. „Október 24-ére 800-1000 beteg lesz Párizsban az intenzív osztályokon, ez 70-90 százalékos telítettséget jelent” – nyilatkozta Martin Hirsch, a 39 párizsi állami kórházat irányító szervezet igazgatója. Franciaország teljes területén mintegy ötezer intenzív férőhely van és ebből jelenleg 1600 foglalt. A tavalyi hullám csúcsán hétezer embert ápoltak intenzív részlegeken, és akkor igénybe kellett venni a hadsereg tábori kórházait is.

A most bejelentett szigorítások előtt megkezdték már a tavaszi hullám idején hozott és akkor bevált intézkedések egy részének visszahozatalát. Kötelezővé tették például a fővárosban és több más településen a zárttéri maszkhasználatot.

Macron a Covid–19-járvány kitörése óta négy hivatalos tévé-beszédet mondott, a legutóbbit július 14-én, s az államfő ezekben a beszédekben jelentette be a komolyabb korlátozásokat és egyéb óvintézkedéseket. Az első beszéd március 16-án hangzott el, akkor az államfő bejelentette, országa harcban áll a vírus ellen és ezt követően, másnaptól gyakorlatilag bezárták Franciaországot, és a kontinens legszigorúbb intézkedéseivel vetettek gátat a kór terjedésének. A formátum ezúttal más volt, Macron most egy interjúban szólt az ország polgáraihoz.