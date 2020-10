Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","shortLead":"A dunaszerdahelyi focicsapat reméli, a gyorsan elvégezhető antigéntesztek lehetősége megmenti a sportot is.","id":"20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a12f120-1991-495e-8794-8ae58fdc3642","keywords":null,"link":"/sport/20201021_dac_dunaszerdahely_slovan_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 15:01","title":"Fizeti szurkolói koronavírustesztjét a DAC a vasárnapi örökrangadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nehezen vásárolnak most a malmok megfelelő, jó minőségű búzát a piacon, az árak a tonnánkénti 60 ezer forintot is elérik, helyenként pedig már meghaladják. Ez az aratás kezdete óta 20 százalékos áremelkedésnek felel meg – írja gabonakereskedői forrásokra hivatkozva a Világgazdaság szerdai száma.\r

","shortLead":"Nehezen vásárolnak most a malmok megfelelő, jó minőségű búzát a piacon, az árak a tonnánkénti 60 ezer forintot is...","id":"20201021_buza_liszt_ar_emelkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984ba89-ab37-4695-a7fa-bbffbbadcf30","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_buza_liszt_ar_emelkedes","timestamp":"2020. október. 21. 05:44","title":"Drágul az étkezési búza, újra emelkedhet a liszt ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívül alacsony a koronavírus-fertőzés veszélye a repülőgépek fedélzetén – derült ki az Egyesült Államok védelmi minisztériumának tanulmányából. A tudósok azt is megállapították: ennek feltétele a maszkviselés.","shortLead":"Rendkívül alacsony a koronavírus-fertőzés veszélye a repülőgépek fedélzetén – derült ki az Egyesült Államok védelmi...","id":"20201022_koronavirus_fertozes_repulon_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83861ed-1a56-4a8f-b187-f7a5781469f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_koronavirus_fertozes_repulon_utazas","timestamp":"2020. október. 22. 12:03","title":"Mennyi az esély, hogy elkapom a koronavírust, ha most ülök repülőre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaca1bcc-4ff7-4346-b2de-80d2e8f33092","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"A világ legnagyobb színpadjain megállták a helyüket, mégis azon kell gondolkodjanak, hogy taxisnak vagy biztonsági őrnek álljanak – mondták el az Emmi előtt tüntető cigánymuzsikusok, akik szerint az őket segítő állami pályázattal nem volt minden rendben.","shortLead":"A világ legnagyobb színpadjain megállták a helyüket, mégis azon kell gondolkodjanak, hogy taxisnak vagy biztonsági...","id":"20201022_A_palyazat_nem_volt_tiszta_negyszaz_ember_maradt_kenyer_nelkul__sirtak_a_ciganymuzsikusok_hegedui_az_Emmi_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaca1bcc-4ff7-4346-b2de-80d2e8f33092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5088bad7-06e6-4f91-a56d-ad2c7d5bc3e2","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_A_palyazat_nem_volt_tiszta_negyszaz_ember_maradt_kenyer_nelkul__sirtak_a_ciganymuzsikusok_hegedui_az_Emmi_elott","timestamp":"2020. október. 22. 15:53","title":"Sírtak a cigánymuzsikusok hegedűi az Emmi előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnök cége két év alatt közel 190 ezer dollár járulékot fizetett az ázsiai országban.","shortLead":"Az amerikai elnök cége két év alatt közel 190 ezer dollár járulékot fizetett az ázsiai országban.","id":"20201021_trump_ado_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b55116-f29d-45a2-8076-1afebba6305a","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_trump_ado_kina","timestamp":"2020. október. 21. 15:41","title":"Sokkal több adót fizet Trump Kínában, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány második hulláma nem csillapodik – derül ki a Corriere által közölt járványadatokból.","shortLead":"A járvány második hulláma nem csillapodik – derül ki a Corriere által közölt járványadatokból.","id":"20201021_Olaszorszag_fertozottek_tesztek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47284545-e822-4ae9-8d7a-c717f88aad15","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Olaszorszag_fertozottek_tesztek_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 17:34","title":"Olaszországban erősen megugrott a fertőzöttek száma, de a teszteléseké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a vonatkozó rendelet.","shortLead":"Kijött a vonatkozó rendelet.","id":"20201022_nyugdijemeles_nyugdijkorrekcio_nyugdijak_nyugdijas_nyugdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d3085e-7d1c-4240-a6d0-c302142bce60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_nyugdijemeles_nyugdijkorrekcio_nyugdijak_nyugdijas_nyugdij","timestamp":"2020. október. 22. 11:53","title":"Megvan a döntés a nyugdíjemelésről, novemberben több pénz jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]