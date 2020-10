Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","shortLead":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","id":"20201023_szunyog_antarktisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1e84c-aee5-4d90-810a-aff67159e71e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201023_szunyog_antarktisz","timestamp":"2020. október. 23. 21:09","title":"Az Antarktiszon is megjelentek a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","shortLead":"A fiatal osztálykiránduláson vett részt a kalandparkban.","id":"20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c987b2-4ab4-4977-b11f-25a2b63e45d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e1443c-ba41-4853-a95a-cb33d90c891e","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_kalandpark_gyongyosfalu_kidolt_fa_kotelpalya","timestamp":"2020. október. 23. 19:45","title":"A nyár közepén ellenőrizték legutóbb a kalandparkot, ahol szörnyethalt egy 15 éves diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","shortLead":"A szervezőket is felelősségre vonnák, ha a résztvevők közül valaki nem visel maszkot.","id":"20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d8b193-df35-40b0-b849-4ea26d97f233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54a0cfd-6cf6-49c6-8798-5baef2b007c2","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Origo_Rendeletet_fog_kiadni_a_kormany_a_szabadteri_rendezvenyekrol_es_a_sportrendezvenyekrol","timestamp":"2020. október. 22. 18:44","title":"Origo: A kormány kötelezővé tenné a maszkviselést sportrendezvényeken is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent ez a gyakorlatban? – erről beszél Rohonyi Barnabás, ötödéves színművészhallgató, aki a belső fórumok moderálásáért és a járványintézkedésekért felel. Meddig mennek el, s mikor \"teszik le a fegyvert\" – erről is vall M. Kiss Csabának a HVG Teraszon. ","shortLead":"A Színművészetin tanköztársaság működik és a bázisdemokrácia elvei szerint hozzák meg a döntéseket. De mit jelent...","id":"20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcb6ee0-bcd8-4151-8a4a-f9b1ef1de249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deeea61-14e7-4d01-b704-aae8f2dc1a4e","keywords":null,"link":"/360/20201022_SZFE_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 22. 17:15","title":"\"Egyre inkább hiszek abban, hogy lehetünk szabadok\" – Rohonyi Barnabás, az SZFE tanköztársaság moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meghaladta a tavaszi értékeket Olaszországban a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma. Ehhez 17 ezer tesztet végeztek.","shortLead":"Meghaladta a tavaszi értékeket Olaszországban a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma. Ehhez 17 ezer tesztet...","id":"20201022_koronavirus_olaszorszag_napi_adatok_fertozesek_covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6e0e69-429a-4ef9-8a2b-3963d6b2ce76","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_koronavirus_olaszorszag_napi_adatok_fertozesek_covid19","timestamp":"2020. október. 22. 19:24","title":"Egy nap alatt 16 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1b8825-5a41-413b-be47-e5b098e56970","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"91 fa mozdul meg a Városligetben négy éven belül, a szerződés alapján ötödük bele is pusztulhat ebbe. Hogy melyik fák költöznek, illetve hová, azt már nem lehet tudni. Azt viszont igen, hogy előre kalkulálnak civil demonstrációval.\r

","shortLead":"91 fa mozdul meg a Városligetben négy éven belül, a szerződés alapján ötödük bele is pusztulhat ebbe. Hogy melyik fák...","id":"20201023_varosliget_titkos_faatultetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f1b8825-5a41-413b-be47-e5b098e56970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda38f26-22ee-4bbf-b81c-08c8e92260c7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201023_varosliget_titkos_faatultetes","timestamp":"2020. október. 23. 14:36","title":"Titkolózva mozgatják a Városliget fáit, a főváros sem tudja, honnan hová ültetik át őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2eaffd-6257-44e1-ab61-1b3043653f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Épületek, tervek - és idén először - épített környezet kategóriájában benyújtott pályázatokra is lehet szavazni a 2020-as Média Építészeti Díj közönségszavazásán. A rangos elismerésért családi házak, buszpályaudvar és településközpont is versenyben van.","shortLead":"Épületek, tervek - és idén először - épített környezet kategóriájában benyújtott pályázatokra is lehet szavazni...","id":"20201022_media_epiteszeti_dij_epiteszforum_kozonsegszavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd2eaffd-6257-44e1-ab61-1b3043653f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad072e2-f3c5-495a-b506-b8d86d937ea1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_media_epiteszeti_dij_epiteszforum_kozonsegszavazas","timestamp":"2020. október. 22. 20:38","title":"Vakolatlan nyaraló, minimalista családi ház és színes buszpályaudvar - mától szavazhat az év legjobb hazai épületeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A napi új fertőzöttek száma 7 ezer fölé emelkedett, 125 beteg pedig meghalt","shortLead":"A napi új fertőzöttek száma 7 ezer fölé emelkedett, 125 beteg pedig meghalt","id":"20201024_ukrajna_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e4a76f-9c40-4298-bb39-3e1a2141a718","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 14:02","title":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen kerültek kórházba Ukrajnában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]