[{"available":true,"c_guid":"5abcd2bf-493b-4faa-854e-823d91c49751","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az épületek energiahatékonyságának javításával, a legkárosabb vegyi anyagok felhasználásának csökkentésével és jelentős mértékű metánkibocsátás-csökkentéssel javítaná az Európai Bizottság a kontinens klímáját. Az európai zöld megállapodáshoz szükséges források sorsa azonban egyelőre a tagállamok kezében van. Magyarország pedig olyan célokat tűz ki, amelyek teljesítése nem jelent túlzott erőfeszítést.","shortLead":"Az épületek energiahatékonyságának javításával, a legkárosabb vegyi anyagok felhasználásának csökkentésével és jelentős...","id":"20201025_Klimasemleges_EU_stratgibl_nincs_hiany_kltsgvetes_meg_bizonytalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abcd2bf-493b-4faa-854e-823d91c49751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c580590-faf8-4cef-ab18-b7c5123d12f3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_Klimasemleges_EU_stratgibl_nincs_hiany_kltsgvetes_meg_bizonytalan","timestamp":"2020. október. 25. 11:00","title":"Tervekkel nagyon jól áll a klímasemlegességet megcélzó EU, pénzzel már kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201025_szlavik_koronavirus_uj_szerv_heh_botnet_fenykard_zeptoszekundum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2d7138-995c-47c6-b6d1-90558f4b9b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_szlavik_koronavirus_uj_szerv_heh_botnet_fenykard_zeptoszekundum","timestamp":"2020. október. 25. 12:03","title":"Ez történt: Szlávik elmondta, hogyan redukálható szinte nullára a fertőződés esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","shortLead":"Géppel 233 beteget kell lélegeztetni.","id":"20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52e5f44-1de5-4e36-b996-0ca8a760a3cd","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Koronavirus_2316_uj_fertozott_47_halott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 26. 08:54","title":"Koronavírus: 2316 új fertőzött, 47 halott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bb54a5-945d-4899-8c8f-ad62a90dbb73","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Sorozatos tüntetéseken tiltakoznak az amúgy is szigorú lengyel abortusztörvény újabb szigorítása ellen, de a kormány minden jel szerint nem kényszeríthető meghátrálásra. A új szabályozás főleg a szegényeket érinti, mert aki megteheti, megtalálja a módját az abortusznak, ahogy eddig is – külföldön vagy otthon, illegálisan.","shortLead":"Sorozatos tüntetéseken tiltakoznak az amúgy is szigorú lengyel abortusztörvény újabb szigorítása ellen, de a kormány...","id":"20201026_A_nok_pokla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6bb54a5-945d-4899-8c8f-ad62a90dbb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56522ae-49c0-4138-ab52-672e1978b738","keywords":null,"link":"/360/20201026_A_nok_pokla","timestamp":"2020. október. 26. 14:00","title":"A \"nők poklát\" teremtette meg Lengyelországban Jaroslaw Kaczynski és a katolikus egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eba03a-3e9b-4bf3-a69f-6f5e45c07a0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 16 órába telik, amíg a brit uralkodó rezidenciáján, a windsori kastélyban a téli időszámításra való áttérés után ismét beállítják a több mint négyszáz órát. ","shortLead":"Legalább 16 órába telik, amíg a brit uralkodó rezidenciáján, a windsori kastélyban a téli időszámításra való áttérés...","id":"20201025_Negyszaznal_is_tobb_orat_allitanak_at_a_windsori_kastelyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08eba03a-3e9b-4bf3-a69f-6f5e45c07a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30854fc7-3f0a-4db0-836f-8b0f1176a093","keywords":null,"link":"/elet/20201025_Negyszaznal_is_tobb_orat_allitanak_at_a_windsori_kastelyban","timestamp":"2020. október. 25. 20:30","title":"Négyszáznál is több órát állítanak át a windsori kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el egy vasárnapi beszélgetésben Mark Meadows, fehér házi kabinetfőnök. Közben Mike Pence alelnök bejelentette, annak ellenére is folytatja a kampányolást, hogy egyik közeli munkatársa elkapta a koronavírus-fertőzést. ","shortLead":"A szövetségi kormányzatnak nem áll szándékában ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt – ismerte el...","id":"20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53338815-fcd1-4d23-b989-d665903d2643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1167006a-772a-4d60-92c6-d7b517806aae","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Trump_kabinetfonoke_beismerte_nem_is_akarjak_ellenorzes_alatt_tartani_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. október. 25. 20:10","title":"Trump kabinetfőnöke beismerte, nem is akarják ellenőrzés alatt tartani a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","shortLead":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","id":"20201026_idojaras_20fok_oktober","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039669f2-007a-4e2b-a2a9-0d19c9259804","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_idojaras_20fok_oktober","timestamp":"2020. október. 26. 06:21","title":"20 fok is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Minszkben és több vidéki városban is folytatódtak vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő elleni tüntetések. Az augusztusi elnökválasztáson elkövetett csalások miatt utcára vonult tömeget a rendőrök hang- és fénygránátokkal, valamint gumilövedékekkel próbálták meg szétzavarni.","shortLead":"Minszkben és több vidéki városban is folytatódtak vasárnap az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfő elleni...","id":"20201025_Ismet_tobb_mint_szazezren_tuntettek_Feheroroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa195ebd-1b4f-461c-ac94-2f601674faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Ismet_tobb_mint_szazezren_tuntettek_Feheroroszorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 18:09","title":"Ismét több mint százezren tüntettek Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]