[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","shortLead":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","id":"20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa3b9c6-4273-4c6f-b242-bf1ff30c9af0","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","timestamp":"2020. november. 01. 09:09","title":"69 koronavírus-fertőzött halt meg egy nap alatt Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet a második forduló.","shortLead":"Kiderült, hogy majdnem minden századik ember fertőzött, de a déli régiókban kisebb az arányuk. Jövő héten jöhet...","id":"20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8419831f-86d7-4757-9a79-da85b21df41f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d8bdf2-9413-4bc1-9c72-80406e0b282e","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_orszagos_koronavirusteszt_szlovakia","timestamp":"2020. november. 01. 15:56","title":"Szlovákiában egy nap alatt letesztelték koronavírusra a lakosság felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek...","id":"20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22ce38-302d-4a95-b08b-a5beacdec02f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"\"Ha egy pillanatra hangsor lehetnék, akkor így néznék ki belülről\" – új klippel jelentkezett Apey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba5ef1-9181-4c2e-b42f-518d4ae895e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezen a hétvégén nehéz megkerülni, hogy a halállal foglalkozzunk, de az élet mellett a filmek is megtanítottak arra, hogy van, amit nem lehet megúszni. A filmtörténet legmeghatározóbb alkotásai forognak a halál körül, ami érthető is, végső soron drámai eszközként is elég erős az elmúlás. Szubjektív merítésünk a filmes gyászból.","shortLead":"Ezen a hétvégén nehéz megkerülni, hogy a halállal foglalkozzunk, de az élet mellett a filmek is megtanítottak arra...","id":"20201101_Ilyen_a_halal_szinesben_szelesvasznon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72ba5ef1-9181-4c2e-b42f-518d4ae895e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a781dd75-96a1-4142-a143-6ebdb31ae366","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_Ilyen_a_halal_szinesben_szelesvasznon","timestamp":"2020. november. 01. 20:00","title":"Ilyen a halál színesben, szélesvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","shortLead":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","id":"20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f8187-4423-4da2-b8f8-b9812105edfa","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","timestamp":"2020. november. 01. 18:41","title":"Kiütötte az MTK az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet jelenítsenek meg maguk mögött a beszélgetésben.","shortLead":"A Zoom és a Microsoft Teams után a Google Meetben is megjelenik a lehetőség, hogy a felhasználók egyéni háttérképet...","id":"20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9921f38-f0c8-428f-8732-f09d1cd036a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e7a31-2b6f-447e-a630-5a1a05855c6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_google_meet_videokonferencia_hivas_hatterkep","timestamp":"2020. november. 02. 16:03","title":"Új funkciót kap a Google Meet, már kezdheti válogatni a képeket hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is kellene, hogy mi okból tegyék ezt meg. Egy férfit és idős édesanyját tervezik kilakoltatni.","shortLead":"A vagyonkezelő álláspontja szerint elméletben lenne lehetőségük rá, hogy felfüggesszék a folyamatot, de indok is...","id":"20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11893230-879d-46fc-a735-6f51717b94bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d513d99c-880f-4b2f-8a5c-b3aab79b7643","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_varos_mindenkie_kilakoltatas_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"A Város Mindenkié szerint a járvány alatt, a téli moratórium előtt akar kilakoltatni a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Péntek óta 379-en hunytak el a fertőzöttek közül, egy hét alatt 777-tel nőtt a halálos áldozatok száma.","id":"20201102_spanyolorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fe172d-822d-4e89-92a2-ea2caa8d4ed0","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_spanyolorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 21:48","title":"Spanyolországban 55 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]