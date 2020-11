Állítsák le a szavazatszámlálást!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit koronavírus-statisztikát megbolondító Excel-ügy után újabb kellemetlen hibára bukkantak: 7230 embernél rosszul szabta meg a program a karanténban maradás határidejét.","shortLead":"A brit koronavírus-statisztikát megbolondító Excel-ügy után újabb kellemetlen hibára bukkantak: 7230 embernél rosszul...","id":"20201104_koronavirus_jarvany_karanten_szoftverhiba_bug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18b1411-00e9-49d4-b24c-f094f0bb1de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_koronavirus_jarvany_karanten_szoftverhiba_bug","timestamp":"2020. november. 04. 10:13","title":"2455 embert túl hamar engedtek ki a karanténból, 4775 brit pedig otthonában ragadt egy szoftverhiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","shortLead":"Ez több mint kétszer annyi, mint a legolcsóbb alapmodell az elektromos Smart Fortwo kabrióból.","id":"20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd16683-e4ca-459e-9b74-7d19257e3244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5198f85c-c6d3-43f0-9bfa-cb64378c6859","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_21_millioert_adjak_a_Brabus_elektromos_Smarjat","timestamp":"2020. november. 04. 11:16","title":"Dögös a Brabus elektromos Smartja, de 21 millióért is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","shortLead":"A hétvégi karantén ötlete már október elején is felvetődött.","id":"20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524472-384c-4ccf-8335-706eaad057c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_ukrajna_boltzar_koronavirus","timestamp":"2020. november. 04. 14:05","title":"Ukrajnában belengették a hétvégi boltzárat a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos esély, mert a Fidesz folyton méri a közvélemény ingadozását, amihez tudja igazítani a politikáját és játékszabályokat is. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint nem szabad, hogy az ellenzéket megtévessze a látszólagos, ötvenszázalékos...","id":"20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d62ef8-c98b-4fe7-a6d9-472786db92fd","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Hadhazy_Akos_Hazudunk_ha_azt_mondjuk_az_osszefogas_mindent_megold","timestamp":"2020. november. 04. 13:27","title":"Hadházy Ákos: Hazudunk, ha azt mondjuk, az összefogás mindent megold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9a04fa-d990-4e35-800e-1abc049f0311","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök meglátogatta a kampánystábját, hogy megköszönje a munkájukat.","shortLead":"Az elnök meglátogatta a kampánystábját, hogy megköszönje a munkájukat.","id":"20201103_Donald_Trump_Nyerni_konnyu_vesziteni_sohasem_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc9a04fa-d990-4e35-800e-1abc049f0311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dfebd4-0422-483d-bc55-8349d88b05cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_Donald_Trump_Nyerni_konnyu_vesziteni_sohasem_az","timestamp":"2020. november. 03. 20:37","title":"Donald Trump: Nyerni könnyű, veszíteni sohasem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt, ami a 2021-es androidos csúcstelefonokban foglal majd helyet. Eddig túl sok részletet nem lehetett hallani az egységről, a kínai közösségi oldalon, a Weibón azonban megindult a szivárogtatás.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Qualcomm decemberben mutatja majd be a következő processzorát, a Snapdragon 875-öt...","id":"20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89aa1c4e-7110-4fc7-8e38-f5b87ffb18e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201104_qualcomm_snapdragon_875_specifikacio","timestamp":"2020. november. 04. 13:03","title":"Nagyon erős lehet a 2021-es androidos mobilok csúcsprocesszora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","shortLead":"A limitált szériás terepjárót nem az oroszok, hanem a németek készítik.","id":"20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8510f41-71bd-4215-9539-6fa5f02163b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e5afd-af7f-4d7f-9d3b-a69bc8b038da","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_kulonleges_lada_niva_keszul_a_marka_50_szuletesnapjara","timestamp":"2020. november. 04. 06:41","title":"Különleges Lada Niva készül a márka 50. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól hét nap után automatikusan törlődhetnek majd a frissen elküldött üzenetek a WhatsAppon, de ez sem elég garancia a személyes adatok védelmére.","shortLead":"Mostantól hét nap után automatikusan törlődhetnek majd a frissen elküldött üzenetek a WhatsAppon, de ez sem elég...","id":"20201105_whatsapp_onmegsemmisito_uzenetek_automatikusan_torlodo_uzenetek_cseveges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317fc2-ad50-414e-a033-e8d219f35475","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_whatsapp_onmegsemmisito_uzenetek_automatikusan_torlodo_uzenetek_cseveges","timestamp":"2020. november. 05. 11:03","title":"Hasznos funkció érkezett a WhatsAppba, de nem árt vele vigyázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]