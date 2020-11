Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a7891a-0d0d-41cc-982e-8e82cfd27463","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a műanyagpohárból sörözést is el lehet felejteni.","shortLead":"És a műanyagpohárból sörözést is el lehet felejteni.","id":"20201107_Mar_szotyizni_is_tilos_a_stadionokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a7891a-0d0d-41cc-982e-8e82cfd27463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b60bad-a128-44fd-8fd0-5fdc91b9c1bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Mar_szotyizni_is_tilos_a_stadionokban","timestamp":"2020. november. 07. 17:23","title":"Már szotyizni is tilos a stadionokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99871e09-6785-48b1-8128-b36ebcad64cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Teljesen egyöntetűen ítéli meg a három nagy tengerentúli napilap a választások utáni helyzetet: győzött a demokrácia és a vesztes akkor teszi a legjobban, ha elismeri, hogy alulmaradt, ha nem tudja bizonyítani a csalást.","shortLead":"Teljesen egyöntetűen ítéli meg a három nagy tengerentúli napilap a választások utáni helyzetet: győzött a demokrácia és...","id":"20201108_Vezeto_amerikai_lapok_Trumpnak_vennie_kell_a_kalapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99871e09-6785-48b1-8128-b36ebcad64cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5026bb-b141-4243-bfe6-d74cd732f5e1","keywords":null,"link":"/360/20201108_Vezeto_amerikai_lapok_Trumpnak_vennie_kell_a_kalapjat","timestamp":"2020. november. 08. 09:30","title":"Vezető amerikai lapok: Trump vegye a kalapját, Bidennek sok dolga lesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a2ecc2-4fa8-4bf1-aeec-1349b68db77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_koronavirus_antitestek_iphone_12_kameraja_huawei_android_airbus_hold_oxigen","timestamp":"2020. november. 08. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, hogy a koronavírus helyett a szervezetet is megtámadhatják az antitestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint a tárgyalóteremben a sportot politikai propagandaként is felhasználó Oroszország vesztésre áll. ","shortLead":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint...","id":"202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef13e038-27d0-4c46-8678-ff0747b880db","keywords":null,"link":"/360/202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","timestamp":"2020. november. 07. 16:00","title":"A doppingbotrány miatt újabb szegeket verhetnek az orosz élsport koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű teremtmény, amelynek megkövesedett maradványait Délnyugat-Kínában tárták fel.","shortLead":"Az ízeltlábúak (arthropoda) evolúciójának hiányzó láncszeme lehet az az 520 millió évvel ezelőtt élt ötszemű, rákszerű...","id":"20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552cfdc9-2d2a-4ec4-acab-9d74e3aa873e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f51fd48-1333-434d-8762-c5b20ad1dba3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_izeltlabuak_evolucio_kylinxia_zhangi_rak_kina","timestamp":"2020. november. 09. 00:03","title":"Megtaláltak az állati evolúció egyik hiányzó láncszemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1680dd-92d5-4bc9-8b92-39f888427ddb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindenféle mérnöki képesítés nélkül is bizton állítható: középkori elődeink kisebb csodákat értek el, amikor tornyokat, kastélyokat és hidakat építettek modern eszközök segítsége nélkül.","shortLead":"Mindenféle mérnöki képesítés nélkül is bizton állítható: középkori elődeink kisebb csodákat értek el, amikor tornyokat...","id":"20201107_praga_karoly_hid_epites_epitkezes_kozepkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1680dd-92d5-4bc9-8b92-39f888427ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a844fbd-116c-4a09-a76c-f53e903db084","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_praga_karoly_hid_epites_epitkezes_kozepkor","timestamp":"2020. november. 07. 08:03","title":"45 évnyi építkezés 3 percben: így készült el a középkorban a prágai Károly-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8","c_author":"Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni - Balla István - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való tekintettel most minden filmet online nézhet meg a közönség. Az esemény 12 napig tart, és elég erős a felhozatal. A legaktuálisabb film a vuhani karantén 76 napját bemutató alkotás, a legkíméletlenebb a másik iránti elkötelezettség kérdéséről az Alzheimer-kór tükrében beszélő magyar film. Igazi kockázatvállalás a Csecsenföldön üldözött melegek sorsát követő HBO-dokumentumfilm, és még egy rajzfilmben elmesélt sztori, illetve Aj Vejvej filmje is a listánkra került. Minikritikáink következnek.","shortLead":"November 10-én kezdődik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál, és koronavírus-helyzetre való...","id":"20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26e6aaa0-2aa9-47bc-bcb2-1450b0f553e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5f5ff8-6004-4ff6-ba57-5fdbbf75618f","keywords":null,"link":"/kultura/20201108_Verzio_2020_filmfesztival_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. november. 08. 20:00","title":"„Feketén tátongó űrként hiányzik 43 ember” – szerintünk ezek az idei Verzió legjobb filmjei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány növekedésének mértéke.","shortLead":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány...","id":"20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8d60f3-a7b3-4dae-81dc-66b7fd53fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","timestamp":"2020. november. 07. 18:03","title":"Az élőhely hiánya és az erőszakos területvédés miatt bajba kerültek a hegyi gorillák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]