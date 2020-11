Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és épületfoglalással reagáltak.","shortLead":"A Manchesteri Egyetem gyakorlatilag bezárta diákjait az egyik kollégiumába, a hallgatók pedig tüntetéssel és...","id":"20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25deb283-1876-46f2-ac6d-c70d17f53393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec33b92-8a2f-465b-9654-e8ac53efb80d","keywords":null,"link":"/360/20201116_Szeretettel_NagyBritanniabol_Az_egyetemistakbol_penzt_csinalni_jarvany_alatt_is_lehet_de_nem_kifizetodo","timestamp":"2020. november. 17. 11:05","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Van, ahol a járvány alatt is próbálnak pénzt húzni a diákokból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"17 macskaeledellel minőségi probléma volt, egynél jelölési hiányosságot találtak.","shortLead":"17 macskaeledellel minőségi probléma volt, egynél jelölési hiányosságot találtak.","id":"20201118_minosegi_hibas_macskaeledelek_nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae88d1f9-b584-4b77-8c3d-0f466ef587cc","keywords":null,"link":"/kkv/20201118_minosegi_hibas_macskaeledelek_nebih","timestamp":"2020. november. 18. 09:48","title":"42 macskaeledelt vizsgált a Nébih, 18 nem felelt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg a keleti országrészben fekvő városokban nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Főleg a keleti országrészben fekvő városokban nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20201117_Koronavirus_koncentracio_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3add8e9-f1d8-41ac-ab43-61ca6b45828e","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Koronavirus_koncentracio_szennyviz","timestamp":"2020. november. 17. 18:39","title":"Debrecenben emelkedett a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a096a4a-6fb4-4a12-b049-89b8d47be478","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Filmio néven magyar alkotásokat bemutató, online filmtárat indít csütörtökön a Nemzeti Filmintézet. 