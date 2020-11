Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentős állami támogatásból épül vízi élménypark Győrben. Az egyik kivitelező cég nem sokkal az után került Mészáros Lőrinc érdekeltségéből Mészáros Lőrinc gyerekeinek érdekeltségébe, hogy megnyerte a közbeszerzést.","shortLead":"Jelentős állami támogatásból épül vízi élménypark Győrben. Az egyik kivitelező cég nem sokkal az után került Mészáros...","id":"20201119_A_kormany_21_milliardot_forintot_ad_egy_furdore_amit_a_Meszaros_gyerekek_erdekeltsege_epit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab4ce2-48cf-42d8-94c3-7a5b83c10910","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_A_kormany_21_milliardot_forintot_ad_egy_furdore_amit_a_Meszaros_gyerekek_erdekeltsege_epit","timestamp":"2020. november. 19. 13:40","title":"A kormány 21 milliárdot ad egy fürdőre, amit a Mészáros-gyerekek érdekeltsége épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","shortLead":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","id":"20201120_Mexiko_marihuana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901271c6-2225-447a-b80f-01a8a5f9a9ea","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Mexiko_marihuana","timestamp":"2020. november. 20. 06:14","title":"Jóváhagyta a marihuána legalizációját a mexikói szenátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gyanúsítottat érdekelte a kannibalizmus, a rendőrök pedig megtalálták az áldozat egyik teljesen lecsupaszított lábszárcsontját. ","shortLead":"A gyanúsítottat érdekelte a kannibalizmus, a rendőrök pedig megtalálták az áldozat egyik teljesen lecsupaszított...","id":"20201120_Ehetett_aldozatabol_egy_berlini_gyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f4b240-0352-49d3-96ca-0b0a89dfb684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7dad0-5d33-4d5e-94e0-c94c8c141397","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Ehetett_aldozatabol_egy_berlini_gyilkos","timestamp":"2020. november. 20. 15:07","title":"Ehetett áldozatából egy berlini gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hamis biztonságérzetet ad, ha a testhőmérséklet mérésével próbálják kiszűrni a koronavírust – állítja Tim Spector, a londoni King's College epidemiológusa. Az általánosan elterjedt (a magyar iskolákban és számos munkahelyen is alkalmazott) lázmérés ugyanis messze nem olyan perdöntő, mint azt gondolják. ","shortLead":"Hamis biztonságérzetet ad, ha a testhőmérséklet mérésével próbálják kiszűrni a koronavírust – állítja Tim Spector...","id":"202047_virusszures_szaglassal_szimatot_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1557d11-00f0-4d70-9599-103d6aad7699","keywords":null,"link":"/360/202047_virusszures_szaglassal_szimatot_fogtak","timestamp":"2020. november. 20. 12:00","title":"Járványszakértők szerint el kellene felejtenünk a lázmérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel folyik az iPhone 12-család tagjainak gyártása, hogy az Apple ki tudja szolgálni a vásárlóit. A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua megmutatta, miként folyik a termelés a Foxconn sencseni gyárában.","shortLead":"Gőzerővel folyik az iPhone 12-család tagjainak gyártása, hogy az Apple ki tudja szolgálni a vásárlóit. A kínai állami...","id":"20201119_kina_foxconn_apple_iphone_gyar_automatizalt_gyartosor_5g_robotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aed2448-56ba-422e-a22e-87df128a0a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_kina_foxconn_apple_iphone_gyar_automatizalt_gyartosor_5g_robotok","timestamp":"2020. november. 19. 13:03","title":"Videó: Már ember sem kell az iPhone-ok gyártásához, csak a robotok dolgoznak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kávékiskereskedelem közel negyedét már a kapszulás kiszerelés adja.","shortLead":"A hazai kávékiskereskedelem közel negyedét már a kapszulás kiszerelés adja.","id":"20201119_A_magyarok_nagyon_raporogtek_a_kapszulas_kavera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b349f8c6-0855-4369-9a30-add75cb0bbbf","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_A_magyarok_nagyon_raporogtek_a_kapszulas_kavera","timestamp":"2020. november. 19. 12:21","title":"Rápörögtek a kapszulás kávéra a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","shortLead":"Jövő évtől Ausztriában már elég lesz a telefonunkat megmutatni a rendőrnek.

","id":"20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f8b4f16-455e-4119-aa91-cbb55a9c56e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93225900-4c9c-4a6c-9bb9-700afe1a2365","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Okostelefonra_koltozik_a_jogositvany","timestamp":"2020. november. 20. 08:02","title":"Okostelefonra költözik a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyszerre két jó hírt is bejelentett: globálisan is bevezeti az androidos telefonokon az úgynevezett RCS-alapú üzenetküldést, emellé pedig jön a végpontok közti titkosítás is.","shortLead":"A Google egyszerre két jó hírt is bejelentett: globálisan is bevezeti az androidos telefonokon az úgynevezett RCS-alapú...","id":"20201120_android_google_titkositott_uzenetkuldes_rcs_vegpontok_kozotti_titkositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21b1063-e922-4430-821c-d9280a71f969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7ddb23-6112-4844-beba-5766c6e741e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_android_google_titkositott_uzenetkuldes_rcs_vegpontok_kozotti_titkositas","timestamp":"2020. november. 20. 19:03","title":"Androidos? Végre jön a titkosított üzenetküldés a telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]