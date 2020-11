Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő amerikai külügyminiszter.","shortLead":"A Bloomberg és a The New York Times is úgy tudja, kedden azt jelenthetik be, hogy Anthony Blinken lesz a következő...","id":"20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a9c4ea-bcce-404b-9210-0daf4d5cbe07","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Anthony_Blinken_kulugyminiszter_usa_biden","timestamp":"2020. november. 23. 05:44","title":"Egyre valószínűbb, hogy a félig magyar Anthony Blinken lesz az USA új külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544d8b7b-7e1f-40e4-a606-87fc0689fb8b","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A százéves ember kilépett az ablakon, egyszer már visszatért, de kétséges, hogy ezt újból megteszi-e. Amíg a sorsa eldől, a nálunk is népszerű bestsellerszerző az Édes a Bosszú Részvénytársaság című új regényében forradalmian új üzleti modellt mutat be.","shortLead":"A százéves ember kilépett az ablakon, egyszer már visszatért, de kétséges, hogy ezt újból megteszi-e. Amíg a sorsa...","id":"202047__jonas_jonasson_sved_iro__bosszuterapiarol_globalis_humorrol__torlesztesi_vagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544d8b7b-7e1f-40e4-a606-87fc0689fb8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58592b-b758-4f98-9e44-e6125599c898","keywords":null,"link":"/360/202047__jonas_jonasson_sved_iro__bosszuterapiarol_globalis_humorrol__torlesztesi_vagy","timestamp":"2020. november. 22. 16:00","title":"Jonas Jonasson: \"A bosszú sokszor az első lépés a háborúhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8b8212-f1d4-4526-97d3-840ab1f7e039","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeri hadsereg jelentős területeket foglalt el a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta Hegyi-Karabahban.","shortLead":"Az azeri hadsereg jelentős területeket foglalt el a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta Hegyi-Karabahban.","id":"20201123_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_telepules_atadas_tuzszuneti_egyezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd8b8212-f1d4-4526-97d3-840ab1f7e039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3e5e8d-201e-4127-a8a2-26014a8e2d04","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_ormenyorszag_azerbajdzsan_hegyi_karabah_telepules_atadas_tuzszuneti_egyezmeny","timestamp":"2020. november. 23. 18:12","title":"121 települést ad át Örményország Azerbajdzsánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem ez az egyetlen érv, ami a nyugdíjcélú megtakarítások mellett szól. Aki ilyen jellegű befektetést választott, gyakran 10 százalék feletti hozamot is el tudott érni, a nem mindennapi teljesítményeknek köszönhetően. A Bankmonitor megnézte, hogy az egyes biztosítók közül ki milyen eredményre volt képes az elmúlt időszakban.","shortLead":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem...","id":"20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a488176-a4fa-44fc-b748-172e3a396954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","timestamp":"2020. november. 23. 10:28","title":"Ezekre a kérdésekre nem árt tudni a választ, ha a nyugdíjas éveire akar félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még közel 40 ezer szerződést mondhatnak fel az utolsó héten.","shortLead":"Még közel 40 ezer szerződést mondhatnak fel az utolsó héten.","id":"20201123_kgfb_dijak_dragulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbaa602-f71c-474c-9dac-ac9606de980a","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_kgfb_dijak_dragulas","timestamp":"2020. november. 23. 08:39","title":"Átlagosan 8,3 százalékkal nőttek a kgfb-díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","shortLead":"A felmelegedés megkönnyíti a hideg miatt eddig nehezen terjedő paraziták terjedési lehetőségét is.","id":"20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce6587e-731f-430d-bba8-aacebc225fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_klimavaltozas_parazitak_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 16:18","title":"Egyre több olyan betegséget szabadít a világra a klímaváltozás, amit ember is elkaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook újabb pert indított egy, a platformjával visszaélő személy ellen. Az illető lopott képekből és videókból építette a maga kis Instagram-birodalmát — anélkül, hogy erre engedélyt kért és kapott volna.","shortLead":"A Facebook újabb pert indított egy, a platformjával visszaélő személy ellen. Az illető lopott képekből és videókból...","id":"20201122_facebook_per_instagram_foto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81008b4a-89af-4079-89d2-7ff33d413bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_facebook_per_instagram_foto_video","timestamp":"2020. november. 22. 10:03","title":"100 000 képet lopott le, és megcsinálta az Instagram klónját – a Facebook beperelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom, amit leírt benne? A Szegedi Nemzeti Színház a vírus miatt fél év késéssel végre bemutatta a művet Alföldi Róberttel; ez volt az utolsó előadás, amit az újbóli színházbezárás előtt még megnéztünk. Kritika.","shortLead":"Biztos, hogy tudja, miről is szól Orwell klasszikusa, az 1984? Biztos, hogy csak a diktatúrákra igaz a sok borzalom...","id":"20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e50ad1a-e248-413a-bb0a-781e24ab01fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f127cd7-b72b-49e7-9931-24ee39617f45","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_alfoldi_robert_1984_kritika_szegedi_nemzeti_szinhaz_horgas_adam_orwell_diktatura","timestamp":"2020. november. 21. 20:00","title":"Mit szólna, ha rájönne, Orwell 1984-éből már sok minden megvalósult Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]