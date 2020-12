Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek nagyon fegyelmezettek, amikor nácinak kell lenni, akkor nácik, amikor liberálisnak, überliberálisnak vagy árjaliberálisnak kell lenni, akkor azok – mondta még múlt héten a Karc Fm egyik adásában.","shortLead":"A németek nagyon fegyelmezettek, amikor nácinak kell lenni, akkor nácik, amikor liberálisnak, überliberálisnak vagy...","id":"20201130_Demeter_Szilard_mar_az_Origocikk_elott_nacizott_egyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a640caad-18ce-4ce8-9424-2c9b1eb83012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f515064c-b435-4d92-ba53-00654f2dd60c","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Demeter_Szilard_mar_az_Origocikk_elott_nacizott_egyet","timestamp":"2020. november. 30. 11:21","title":"Demeter Szilárd már az Origo-cikk előtt nácizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dobogóra egy német, egy francia és egy dél-koreai típus gördülhet fel.","shortLead":"A dobogóra egy német, egy francia és egy dél-koreai típus gördülhet fel.","id":"20201201_toplista_ezek_most_europaban_a_legnepszerubb_villanyautok_vw_id3_renault_zoe_hyundai_kona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c279bb8-49ac-4a9b-a8ee-148373bac076","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_toplista_ezek_most_europaban_a_legnepszerubb_villanyautok_vw_id3_renault_zoe_hyundai_kona","timestamp":"2020. december. 01. 06:41","title":"Toplista: ezek most Európában a legnépszerűbb villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bf72fa-2e3c-48e4-953f-c1085619a5e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagy számú, stabil minőségű minivesét hoztak létre ausztrál kutatók a 3D-nyomtatáshoz hasonló eljárásra alapuló technológia révén.","shortLead":"Nagy számú, stabil minőségű minivesét hoztak létre ausztrál kutatók a 3D-nyomtatáshoz hasonló eljárásra alapuló...","id":"20201129_minivese_3d_nyomtatas_biotinta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bf72fa-2e3c-48e4-953f-c1085619a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddf1474-722e-4561-81f2-8047219eaff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_minivese_3d_nyomtatas_biotinta","timestamp":"2020. november. 29. 18:03","title":"Egy kis őssejttapasz, némi biotinta, és máris kész a minivese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Nem örül a közélet eldurvulásának a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65098521-4e8c-4bf3-b467-8677d03569d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb8bf5f-3c45-4fbf-b4cb-d6120fba0923","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_gulyas_gergely_kolozsvaron_rmdsz_demeter_szilard","timestamp":"2020. november. 29. 15:16","title":"Gulyás Gergely a Demeter-publicisztikáról: Higgadtságra lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 78 éves politikus a kutyájával játszott, amikor megcsúszott.","shortLead":"A 78 éves politikus a kutyájával játszott, amikor megcsúszott.","id":"20201130_Joe_Biden_kisebb_balesetet_szenvedett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b6a197-6dbe-45f0-8d5b-95e35d4ae9c6","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Joe_Biden_kisebb_balesetet_szenvedett","timestamp":"2020. november. 30. 05:35","title":"Joe Biden kisebb balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A harcok során a víztisztítók is megrongálódtak. Közben az etióp kormány győzelmet hirdetett a lázadók felett, a lázadók viszont azt ígérik, kitartanak.","shortLead":"A harcok során a víztisztítók is megrongálódtak. Közben az etióp kormány győzelmet hirdetett a lázadók felett...","id":"20201201_Mar_az_ivovizellatassal_is_bajok_vannak_Tigreben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccac6b70-bfff-4c52-8c6c-b552a6c3ac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3b6f63-c856-47ea-b038-723241023492","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Mar_az_ivovizellatassal_is_bajok_vannak_Tigreben","timestamp":"2020. december. 01. 05:12","title":"Már az ivóvízellátással is bajok vannak Tigrében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss kutatás eredményei szembemennek az eddigi konszenzussal.","shortLead":"Egy friss kutatás eredményei szembemennek az eddigi konszenzussal.","id":"20201129_Hamarabb_veszithetik_el_leveleiket_a_fak_osszel_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b0ba6c-e02e-441d-a84b-4c9c2f3d8ecc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_Hamarabb_veszithetik_el_leveleiket_a_fak_osszel_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2020. november. 29. 18:27","title":"Hamarabb veszíthetik el leveleiket a fák ősszel a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","shortLead":"Az egyik filmes portál megszerezte az október végén, 90 éves korában elhunyt színész halottkémi jelentését.","id":"20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcff0403-3bba-4504-bf69-5588e98ed126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0693464-0efc-442e-a8c0-63f0edcbcc02","keywords":null,"link":"/elet/20201130_tudogyulladas_szivproblemak_sean_connery","timestamp":"2020. november. 30. 13:32","title":"Tüdőgyulladása és szívproblémái voltak Sean Connerynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]