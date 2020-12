Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem változtatnak a novemberben meghozott szabályon.","shortLead":"Nem változtatnak a novemberben meghozott szabályon.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_svedorszag_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99e299a-31ad-4091-90dd-19a05177172d","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_svedorszag_karacsony","timestamp":"2020. december. 09. 06:59","title":"Svédországban legfeljebb nyolcan karácsonyozhatnak együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit tudni, hogy áldozata korábban a védelmére kelt egy lánynak, akit ő utált.","shortLead":"Annyit tudni, hogy áldozata korábban a védelmére kelt egy lánynak, akit ő utált.","id":"20201210_osztalytarsa_hason_szurta_tatabanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b5dbdc-7596-4804-8055-083897970a31","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_osztalytarsa_hason_szurta_tatabanya","timestamp":"2020. december. 10. 20:44","title":"Iskolai szünetben késelte meg osztálytársát egy tatabányai diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5665f7c4-45ba-498d-8117-a97ec2fdcad3","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Családi és politikai kulisszatitkokba egyaránt betekintést enged Barack Obama a héten a HVG Könyvek kiadásában megjelenő, Egy ígéret földje című memoárjában, amely nem csak az általa keltett felfokozott várakozással tér el a száz éve „intézményesült” műfaj korábbi köteteitől.","shortLead":"Családi és politikai kulisszatitkokba egyaránt betekintést enged Barack Obama a héten a HVG Könyvek kiadásában...","id":"202050__barack_obama_memoarja__elnoki_bestsellerek__lustasag_es_zugcigizes__megirjak_a_maguket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5665f7c4-45ba-498d-8117-a97ec2fdcad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1b29e9-3be4-41aa-9e5c-ad07b2a80bad","keywords":null,"link":"/360/202050__barack_obama_memoarja__elnoki_bestsellerek__lustasag_es_zugcigizes__megirjak_a_maguket","timestamp":"2020. december. 10. 19:00","title":"Memoártörténet: évszázadnyi előzmény után olvashatunk a zugcigiző Obamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","shortLead":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10263f1e-25bd-458b-b07e-5c59a702c100","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","timestamp":"2020. december. 09. 10:54","title":"29 éves beteg is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad6e81d-4363-484e-8d59-a3b3f324cf9e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok Hollandiától 28-24-re kapott ki a magyar csapat, amely csoportmásodikként lép tovább, és nem visz magával pontot a középdöntőbe.","shortLead":"A világbajnok Hollandiától 28-24-re kapott ki a magyar csapat, amely csoportmásodikként lép tovább, és nem visz magával...","id":"20201209_kezilabda_eb_magyarorszag_hollandia_tovabbjutas_vereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad6e81d-4363-484e-8d59-a3b3f324cf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d074b9bc-8b8c-4d4b-ae82-a3d5919f489a","keywords":null,"link":"/sport/20201209_kezilabda_eb_magyarorszag_hollandia_tovabbjutas_vereseg","timestamp":"2020. december. 09. 05:16","title":"Kézilabda-Eb: vereséggel jutott tovább a csoportból a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején – jelentette ki a Szputnyik V vakcinát kifejlesztő intézet igazgatója, Alakszandr Gincburg.","shortLead":"Korlátozni kell, nem pedig teljesen felfüggeszteni az alkoholfogyasztást a Covid-19 elleni vakcináció idején –...","id":"20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44426a1b-aa88-4211-8e0a-88c7efab7fbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_alkohol_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 09. 17:37","title":"Orosz tudósok: egy kis vodka mehet a vakcina mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","shortLead":"Az elfogadást népszerűsítő mesekönyv egy példányát korábban a mihazánkos Dúró Dóra ledarálta.","id":"20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84776ac6-ce75-417d-8707-a94eeec63205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d54f557-c617-4af5-b44b-0eb3305c8c78","keywords":null,"link":"/elet/20201209_meseorszag_mindenkie_felolvasas_mesekonyv_magyar_szineszek","timestamp":"2020. december. 09. 17:28","title":"Ismert magyar színészek olvasnak fel részeket a Meseország mindenkiéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","shortLead":"Az Artemis-misszió keretében több űrhajóst a Holdra juttatna 2024-ben a NASA. Az első csoport tagjait most mutatták be.","id":"20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8352e413-71ed-45b7-ba42-f0c49ee5c440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b610988-9a82-4164-8ce4-73bef00e9c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_nasa_hold_holdprogram_artemis_misszio_urhajosok","timestamp":"2020. december. 10. 15:33","title":"Az igazi szupercsapat: ők indulnak a Hold újbóli meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]