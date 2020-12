Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","shortLead":"A húszéves focistát David Beckhamhez és Kevin De Bruyne-höz hasonlította az újság.","id":"20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99f40393-aef5-44a3-a7b3-533b4fc86edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa45a6c-cc70-41ad-8fb9-72ae4f2efd98","keywords":null,"link":"/sport/20201221_Szoboszlai_Dominik_legjobbfocistak_guardian","timestamp":"2020. december. 21. 20:47","title":"Szoboszlai Dominik már most a világ legjobb futballistái között van a Guardian szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatásos lehet a briteknél terjedő variáns ellen, ha pedig szükséges, akkor hat hét alatt képesek továbbfejleszteni a vakcinát – közölte a BioNTech. Az oltást Cominarty néven fogják forgalomba hozni.","shortLead":"Hatásos lehet a briteknél terjedő variáns ellen, ha pedig szükséges, akkor hat hét alatt képesek továbbfejleszteni...","id":"20201222_koronavirus_uj_varians_mutacio_biontech_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964a90e7-9b72-4c72-8d86-2b04809d0cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_uj_varians_mutacio_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 22. 15:18","title":"Fejlesztője szerint a koronavírus új mutációja ellen is véd a Pfizer/BioNTech oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz akkor kommunikál jól, amikor kézben tudja tartani az ügyet, amiről szó van, a járvány kommunikációját nem gondolták ki jól, nagy kérdés, hogy a gazdasági válságért a kormányt vagy a járványt hibáztatják majd többen – véli Török Gábor.","shortLead":"A Fidesz akkor kommunikál jól, amikor kézben tudja tartani az ügyet, amiről szó van, a járvány kommunikációját nem...","id":"20201221_Torok_Gabor_orban_jarvany_gyurcsany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45f8b95d-c2b9-48da-a7aa-a8329f5ac907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0032837e-def9-4cc7-9601-03bcf36ef3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_Torok_Gabor_orban_jarvany_gyurcsany","timestamp":"2020. december. 21. 07:38","title":"Török Gábor: Az finom kifejezés, hogy Orbán kezdhet aggódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1e2dc9-4d60-482f-9d50-af4b0f18b022","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koalíciós pártok még karácsony előtt beiktatnák az új kabinetet.

Van is mit felújítani sok ingatlanon.","shortLead":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma...","id":"20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465dcc5-3a8d-406b-836a-0fdef6a25b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","timestamp":"2020. december. 21. 08:38","title":"Százezer lakás tulajdonosai szállhatnak be a felújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]