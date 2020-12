Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó épül az M1 és az M7 között.","shortLead":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó...","id":"20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37699-3788-46ac-a384-83555f5144ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","timestamp":"2020. december. 27. 10:38","title":"82 milliárdból fejleszt közutakat a kormány, az M2-es az országhatárig fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":" Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki...","id":"20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1e4efa-bb80-451c-9cdd-22cd17f853b5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201226_Ezert_van_szukseg_a_koronavirusoltasra","timestamp":"2020. december. 26. 18:03","title":"Ezért van szükség a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szombat este az MTI-vel.","shortLead":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi...","id":"20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff493301-e713-41ba-ade7-895d8e7b70d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","timestamp":"2020. december. 26. 19:32","title":"Felrobbant egy családi ház a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Gondolatok szabadságról, hitről, Krisztusról és a klasszikus zenéről. Van-e karácsony, amely összefog, és mit gondoljunk arról az állami hivatalnokról, aki kirekeszt, de végül maga szorul ki a keresztényeket és nem keresztényeket összefogó karácsonyból.","shortLead":"Gondolatok szabadságról, hitről, Krisztusról és a klasszikus zenéről. Van-e karácsony, amely összefog, és mit...","id":"20201226_Revesz_A_pestisesek_karacsonya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a10c7a3-c84d-4518-a685-6ad8b8f2edd3","keywords":null,"link":"/360/20201226_Revesz_A_pestisesek_karacsonya","timestamp":"2020. december. 26. 10:45","title":"Révész: A pestisesek karácsonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább az áprilistól tartó időszakot idézzük fel.","shortLead":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább az áprilistól tartó időszakot idézzük fel.","id":"202051_aprilis_6_bealdoztak_boldogot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3a3b6-162c-490b-8f06-5b2040f15054","keywords":null,"link":"/360/202051_aprilis_6_bealdoztak_boldogot","timestamp":"2020. december. 26. 13:30","title":"A Covid már az első hullámban megfertőzte a gazdaságot is – 2020 Magyarország, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus elleni óvintézkedések közepette mondta el hagyományos Úrangyala imáját szombaton Ferenc pápa, aki a megbocsátás fontosságát sürgette, és a hitükért üldözött keresztényekért imádkozott.","shortLead":"Az új koronavírus elleni óvintézkedések közepette mondta el hagyományos Úrangyala imáját szombaton Ferenc pápa, aki...","id":"20201226_A_megbocsatas_fontossagarol_beszelt_a_papa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32b27a-e021-43bb-8981-7f1b1f59be6b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_A_megbocsatas_fontossagarol_beszelt_a_papa","timestamp":"2020. december. 26. 21:21","title":"A megbocsátás fontosságáról beszélt a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de50462-1445-4f43-8982-4fa18f70c57b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első oltóanyagszállítmány szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt. Onnan rendőrségi felvezetéssel viszik tovább.\r

\r

","shortLead":"Az első oltóanyagszállítmány szombaton reggel 6 órakor lépte át a hegyeshalmi határt. Onnan rendőrségi felvezetéssel...","id":"20201226_Mar_Magyarorszagon_van_az_az_elso_vakcinaszallitmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0de50462-1445-4f43-8982-4fa18f70c57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d0f80e-fee5-4627-911e-2366d1c61c76","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_Magyarorszagon_van_az_az_elso_vakcinaszallitmany","timestamp":"2020. december. 26. 08:15","title":"Már Magyarországon van az az első vakcinaszállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét őrizetbe vették.","shortLead":"Minszk több kerületében is tartottak tiltakozó megmozdulásokat szombaton, az egyik rendezvény néhány résztvevőjét...","id":"20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e54061a-4ce6-4db9-9f3f-d6375cff192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d968bb1d-109c-48a3-a25e-2a95b640b80b","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Feheroroszorszagban_mar_a_telapot_is_letartoztatjak","timestamp":"2020. december. 26. 18:27","title":"Fehéroroszországban már a télapót is letartóztatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]