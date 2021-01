Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cfe34f-d1f2-4ed0-a0e3-008365d27d04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsán hangozhat, de a tüsszentésnek is megvannak a maga veszélyei. Egy egyébként egészséges férfi azért kötött ki az orvosok előtt, mert a száját és az orrát is befogva tüsszentett.","shortLead":"Furcsán hangozhat, de a tüsszentésnek is megvannak a maga veszélyei. Egy egyébként egészséges férfi azért kötött ki...","id":"20210104_tusszentes_befogott_orral_es_szajjal_veszelyes_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cfe34f-d1f2-4ed0-a0e3-008365d27d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3aaf547-5406-45a4-acee-de491e961e0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_tusszentes_befogott_orral_es_szajjal_veszelyes_tanulmany","timestamp":"2021. január. 04. 09:03","title":"A száját és az orrát is befogva tüsszentett – kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Júliusban indították útjára, azóta több mint 400 millió kilométert tett meg, májusban pedig landolhat a Mars fedélzetén a kínaiak űrszondája. ","shortLead":"Júliusban indították útjára, azóta több mint 400 millió kilométert tett meg, májusban pedig landolhat a Mars fedélzetén...","id":"20210104_kina_urszonda_mars_tienven1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332ef652-8b39-4282-b3e5-10f5ed41c737","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_urszonda_mars_tienven1","timestamp":"2021. január. 04. 12:07","title":"Májusban landolhat a Marson a kínaiak szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa22ca2e-2b4d-4f56-9436-a89720403036","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Csak a magyar Trianon-törvényre válaszként, az idén lett kiemelt nap június 4-e a románok számára, akik válogathatnak a nemzeti ünnepre alkalmas napok között. Politikai okokból mégis olyan jutott nekik télvíz idején, amelyiken nem hódolhatnak a szabadtéri sütögetésnek.","shortLead":"Csak a magyar Trianon-törvényre válaszként, az idén lett kiemelt nap június 4-e a románok számára, akik válogathatnak...","id":"202053__romania_unnepnapjai__trianon__miccsparti__nemzet_es_fokhagyma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa22ca2e-2b4d-4f56-9436-a89720403036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0745bc1d-8faf-42dc-8015-9c6a6545a7e7","keywords":null,"link":"/360/202053__romania_unnepnapjai__trianon__miccsparti__nemzet_es_fokhagyma","timestamp":"2021. január. 03. 16:00","title":"A románok olyan nemzeti ünnepet szeretnének, amikor grillezni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","shortLead":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","id":"20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce7e59-00c3-4887-9278-04c87dfbef97","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 03. 12:13","title":"Trump arra kéri a követőit, hogy tüntessenek érte Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f608b22c-9814-45eb-9121-0dd095d5695d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szép kilátások.","shortLead":"Szép kilátások.","id":"20210103_Ennel_baljosabb_szivarvannyal_nem_is_indulhatott_volna_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f608b22c-9814-45eb-9121-0dd095d5695d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90fb5dc-1c94-4b6c-990c-c0ed9bcd8be0","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Ennel_baljosabb_szivarvannyal_nem_is_indulhatott_volna_2021","timestamp":"2021. január. 03. 18:51","title":"Ennél baljósabb szivárvánnyal nem is indulhatott volna 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254a0011-49c3-40b9-beaf-6adc3beaa914","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kiadó nem közölte a halál pontos okát, de hosszú ideje tartó egészségügyi problémákról írtak. Alexi Laiho a világ egyik legnépszerűbb metálzenésze volt.","shortLead":"A kiadó nem közölte a halál pontos okát, de hosszú ideje tartó egészségügyi problémákról írtak. Alexi Laiho a világ...","id":"20210104_41_evesen_meghalt_a_Children_of_Bodom_metalegyuttes_frontembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254a0011-49c3-40b9-beaf-6adc3beaa914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33896f27-09c7-4d1c-a78a-42ae026f511b","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_41_evesen_meghalt_a_Children_of_Bodom_metalegyuttes_frontembere","timestamp":"2021. január. 04. 12:19","title":"41 évesen meghalt a Children of Bodom metálegyüttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","shortLead":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","id":"20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeed4b-ea8a-4bc9-90bb-3d0950cedff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","timestamp":"2021. január. 03. 14:18","title":"Hétfőtől újra lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]