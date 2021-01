Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccsereket óriási lepedőkkel takarják le, hogy lelassítsák olvadásukat.","shortLead":"A gleccsereket óriási lepedőkkel takarják le, hogy lelassítsák olvadásukat.","id":"20210105_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_gleccser_olvadasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6aca346-ff7e-475e-bcb1-fc12bb585b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22912e40-dd40-41c2-a5dc-d8b71457239e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_gleccser_olvadasa","timestamp":"2021. január. 05. 17:03","title":"Kínai tudósok szerint bevált a módszerük, amivel lassítható a gleccserek olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig az orrkúpját horpasztották be.","shortLead":"Az Aeromexico gépének hajtóműve éppen felszállás közben szívott be néhány madarat, egy török repülőnek pedig...","id":"20210105_utasszallito_madarraj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c117b7c2-9d6b-4df2-9261-ff0671d6b5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54b983e-a6df-4076-be6b-dadfdbdece14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_utasszallito_madarraj","timestamp":"2021. január. 05. 08:33","title":"Három repülő is madarakkal ütközött 2021 első napjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668e61a8-68e7-4ad3-8ce5-3b5e9554fe60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Brenner-hágóról elnevezett autó egy kis méretű SUV lesz.","shortLead":"A Brenner-hágóról elnevezett autó egy kis méretű SUV lesz.","id":"20210106_Alfa_Romeo_Brennero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668e61a8-68e7-4ad3-8ce5-3b5e9554fe60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd3e2-fb18-4bb1-a9f6-8e0bc9912032","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_Alfa_Romeo_Brennero","timestamp":"2021. január. 06. 12:16","title":"Brennero néven jöhet az első francia–olasz Alfa Romeo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Boros Anita korábban részese volt a 2020-as OTKA-pályázatoknál kipattant botránynak, államtitkár már nem lesz, de továbbra is számítanak rá más munkakörben.","shortLead":"Boros Anita korábban részese volt a 2020-as OTKA-pályázatoknál kipattant botránynak, államtitkár már nem lesz, de...","id":"20210105_boros_anita_kaderjak_peter_allamtitkarsag_innovacios_es_technologiai_miniszterium_palkovics_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e4eef2-8268-4cd0-9819-0c77bef92346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_boros_anita_kaderjak_peter_allamtitkarsag_innovacios_es_technologiai_miniszterium_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. január. 05. 10:13","title":"Megszűnik az ITM-nél Boros Anita és Kaderják Péter államtitkári beosztása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c07bd2b-3d15-4e89-9dab-15e1bfe66fac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nagyon egyszerű megoldással szerintük jelentősen csökkenthető a kabintérben keringő kórokozók száma.","shortLead":"Egy nagyon egyszerű megoldással szerintük jelentősen csökkenthető a kabintérben keringő kórokozók száma.","id":"20210105_Maszkot_huzna_az_autok_legszurojere_a_Honda_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c07bd2b-3d15-4e89-9dab-15e1bfe66fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95d7933-80ee-4c6f-b2ae-90b14be12bbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_Maszkot_huzna_az_autok_legszurojere_a_Honda_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 05. 11:06","title":"Maszkot húzna az autók légszűrőjére a Honda a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány 821 millióért venne az egyetemnek telket.","shortLead":"A kormány 821 millióért venne az egyetemnek telket.","id":"20210106_diakvaros_kina_fudan_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f7aa41-478d-493a-9f92-98bbf91bb3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b5821d-8d7f-450e-987f-c896f76043b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_diakvaros_kina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. január. 06. 07:28","title":"A tervezett diákvárosban vehet ingatlant a kormány a kínai Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint Orbán szavaiból kiderült, hogy nagyra tartja a Karikó Katalint.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint Orbán szavaiból kiderült, hogy nagyra tartja a Karikó Katalint.","id":"20210104_havasi_orban_kariko_asszonysag_urasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952794ee-6d4c-4509-bb30-9c2404c3fd5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_havasi_orban_kariko_asszonysag_urasag","timestamp":"2021. január. 04. 19:20","title":"Havasi: Orbán azért nevezte Karikót asszonyságnak, mert uraságnak mégsem nevezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos debütálása sérülés miatt csúszik.","shortLead":"A játékos debütálása sérülés miatt csúszik.","id":"20210105_szoboszlai_rb_leipzig_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1113ff6-dc14-4924-8fbd-a3bb48ab660e","keywords":null,"link":"/sport/20210105_szoboszlai_rb_leipzig_serules","timestamp":"2021. január. 05. 14:49","title":"Szoboszlai csak februárban játszhatja első meccsét az RB Leipzigben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]