[{"available":true,"c_guid":"3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jófogás tudomására jutott, hogy felhasználóitól adathalász kísérlettel megpróbálták kicsalni a bankkártyájuk adatait.","shortLead":"A Jófogás tudomására jutott, hogy felhasználóitól adathalász kísérlettel megpróbálták kicsalni a bankkártyájuk adatait.","id":"20210111_jofogasz_adathalasz_kiserlet_bankkartyaadatok_email","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3bffda-0b41-4fdc-9812-5504d20d1ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbbfa73-bd54-46c1-8aae-b3b8eab5f080","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_jofogasz_adathalasz_kiserlet_bankkartyaadatok_email","timestamp":"2021. január. 11. 06:45","title":"Figyelmeztetést adott ki a Jófogás: semmiképp ne nyissa meg, ha ilyen üzenetet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6409edcb-b225-4584-bc3b-9bc2d8361997","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Csak a szocdem kormány ad ingyen antibébi-pirulát – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Csak a szocdem kormány ad ingyen antibébi-pirulát – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210109_fogamzasgatlas_1991_januar_13","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6409edcb-b225-4584-bc3b-9bc2d8361997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed059f6-2bae-4c31-b8ce-a76be204e217","keywords":null,"link":"/360/20210109_fogamzasgatlas_1991_januar_13","timestamp":"2021. január. 09. 16:30","title":"A fogamzásgátlás gátlása – 1991. január 13.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor most nem a válságot akarja kezelni, hanem az oligarchákat menteni – állítja a 2020-as gazdaságpolitikáról írt könyvében Mellár Tamás. Szerinte a bűnbeesés már a járvány előtti években megtörtént: amikor a GDP növekedett, a kormány túlfűtötte a gazdaságot, márpedig egy ilyen helyzet után nincs elég lehetőség arra, hogy jelentős támogatásokat adjanak.","shortLead":"Orbán Viktor most nem a válságot akarja kezelni, hanem az oligarchákat menteni – állítja a 2020-as gazdaságpolitikáról...","id":"20210109_Mellar_valsagkezeles_konyv_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c2ece9d-e045-4eda-bf4b-bb819a8ab88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5983f1f-ff75-4f5c-bef0-f022096e128f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210109_Mellar_valsagkezeles_konyv_jarvany","timestamp":"2021. január. 09. 11:00","title":"Mellár: A westernhős Orbánnak már alig maradt lőszer a fegyverében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c92054-8ec4-4a85-b4db-987403f6bc50","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Először azt hitték nem gyilkosságról van szó, aztán kiderült, hogy sokan érintettek lehetnek a halálában. ","shortLead":"Először azt hitték nem gyilkosságról van szó, aztán kiderült, hogy sokan érintettek lehetnek a halálában. ","id":"20210110_Egy_15_eves_lany_is_gyanusitott_letta_dunavarsanyi_gyilkossagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c92054-8ec4-4a85-b4db-987403f6bc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd71df1-bc69-4dee-ace6-139f802c890d","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Egy_15_eves_lany_is_gyanusitott_letta_dunavarsanyi_gyilkossagban","timestamp":"2021. január. 10. 12:43","title":"Egy 15 éves lány is gyanúsított lett a dunavarsányi gyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19d7574-7707-4f00-a7e7-37b37b9c57e0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát.\r

","shortLead":"A rendőrök elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát.\r

","id":"20210109_droglabort_szamoltak_fel_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b19d7574-7707-4f00-a7e7-37b37b9c57e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02cfe39-804f-480e-b7da-afd0d9b72b00","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_droglabort_szamoltak_fel_budapesten","timestamp":"2021. január. 09. 10:41","title":"Droglabort számoltak fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49464174-786a-4a04-aa0c-ee81dfa2c32d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a kompra próbált ráhajtani.","shortLead":"A sofőr a kompra próbált ráhajtani.","id":"20210109_duna_auto_komp_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49464174-786a-4a04-aa0c-ee81dfa2c32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a1f66-4d4f-4f93-aca2-2ff29fca9341","keywords":null,"link":"/cegauto/20210109_duna_auto_komp_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. január. 09. 20:28","title":"A Dunába hajtott egy autó Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn helyenként kisüthet a nap, de kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat. A hét második felében megérkezik az igazi tél.","shortLead":"Hétfőn helyenként kisüthet a nap, de kisebb havazás vagy havas eső is előfordulhat. A hét második felében megérkezik...","id":"20210111_Idojaras_fagy_havazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100abbb0-dbbc-4b89-b075-09a7bd9fbb5b","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_Idojaras_fagy_havazas","timestamp":"2021. január. 11. 07:12","title":"Mínusz 20 fok is lehet a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef104cf1-26ba-4a44-91ce-cabcace1d5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","timestamp":"2021. január. 10. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is terjed a SIM-cserés bankszámlalecsapolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]