hvg.hu: Hogyan kezdődött a barátság?

Z. J.: 2000-ben ismertem meg Gorbacsovot. Televíziós producer vagyok, akkor éppen Münchenben éltem és egy sorozatot készítettünk „Secrets of power” címmel és felkértem őt arra, legyen a projekt prezentátora. A sorozat abból állt, hogy felkerestük a világ élő nagy politikusait, például az idősebb George Bush egykori amerikai elnököt és Helmut Kohl volt német kancellárt. Mindegyikükkel több hetet töltöttünk el, a Bush-családnál például négy hetet laktunk és eközben Gorbacsov és Bush előttünk beszélgetett egymással életük közös pontjairól, így a kulisszatitkokról is.

Így indult a kapcsolat, és bár a sorozat három év után véget ért, a barátság megmaradt. Beszélek oroszul, folyamatosan ápoltuk a kapcsolatot, többször találkoztunk Münchenben és Budapesten, és elvitt a szülőfalujába és a dácsájára is. Ebből született ez a 35 történetet tartalmazó 430 oldalas hibrid könyv, amelynek 250 lábjegyzete QR-kód segítségével megnyitható.

hvg.hu: Milyennek ismerte meg a volt szovjet államfőt?

Z. J.: Bizonyítékokkal állítom és írom le a könyvben, hogy ha ő nincs, akkor 1989 nyarán Nicolae Ceausescu román vezető megtámadta volna Magyarországot. Erről konkrét terv is készült, Erich Honeckerrel Gustav Husakkal és Todor Zsivkovval együtt dolgozták ki és végül letették a Varsói Szerződés egyik tárgyalásán az asztalra. Ezt a Gorbacsovtól és a Németh Miklóstól tudom, ha Gorbacsov nem mond nemet, akkor már másnap készek lettek volna bevonulni.

Ő volt az a ki megszüntette a hidegháborút és ő adott lehetőséget arra, hogy a többi ország, köztük Magyarország azt tegye, amit akar, mert többször is megerősítette, Moszkva többet nem szól bele a többi ország dolgaiba. Nem tudom, ki hajtott végre még ilyen világméretű reformokat úgy, hogy ezért közben semmit sem tett a zsebébe, s amikor lemondott a hivataláról akkor két dollár lett a nyugdíja.

hvg.hu: És hogyan látja magát Gorbacsov, hiszen megoszlanak róla a vélemények: Nyugaton hősként tisztelik, az egykori Szovjetunió tagországaiban pedig sokan a szövetségi állam sírásójának tartják őt.

Z. J.: Tényleges nagy reformer volt, nem véletlenül kapott Nobel-békedíjat és sok európai kitüntetést. Ő engedte ki a változások szellemét a palackból és ezzel rengeteg probléma is a felszínre került. Amikor hatalmon volt, tényleg elért egy olyan ponthoz, hogy felismerte, tovább így nem lehet élni, s ekkor megteremtette a változások előfeltételeit.

A domogyedovói repülőtéren voltunk egyszer és a teát áruló néni azt mondta, neki nem adok, mert szétverte az országot. Ezt sokan vetik most is a szemére, de megvan erre is a válasza. „Mit is zúztam szét? Azt, amit több millió ember élete árán összetákoltak? És tényleg szétvertem? Nem. Inkább visszaadtam a magyaroknak, ami a magyaroké, a litvánoknak, ami a litvánoké és a kirgizeknek, ami a kirgizeké. Ez az állam nélkülem is szétesett volna előbb-utóbb”.

Boldog reformerek persze nincsenek, természetes, hogy szomorú. Ha Gorbacsov keményvonalas vezető lett volna, akár még mindig uralkodhatna, hiszen a legtöbb szovjet vezető haláláig volt hivatalában. Elárulták őt, elsősorban Jelcin de Vlagyimir Putyin is.

hvg.hu: Említette a jelenlegi orosz államfőt, mi a véleménye Gorbacsovnak az oroszországi folyamatokról?

Z. J.: Gorbacsov is, mint a többi orosz patrióta, amíg lehetett addig védte és most is védi Oroszországot. Azt is látja ugyanakkor, hogy amit Putyin csinál az nem az ő reformpolitikájának a folytatása. Támadják is őt az állami tévében és azzal vádolják, hogy egy olyan gyáva parasztfiú, akinek inkább a falujában kellett volna maradnia. Gorbacsov azt is elmondta, hogy kétszer is felhívta telefonon Putyint, ám az orosz elnök egyszer sem hívta őt vissza.