Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség vezetője szerint elképzelhetetlen, hogy az eredeti terv szerint 12 ország lássa vendégül a csapatokat.","shortLead":"Hivatalos döntés márciusban várható arról, hogyan és milyen helyszíneken tartják majd a meccseket. A svájci szövetség...","id":"20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ac5f36-3129-4b9c-be16-c82162b2570f","keywords":null,"link":"/sport/20210115_foci_europa_bajnoksag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 15. 15:18","title":"Egy országban vagy városban is megrendezhetnék a foci-Eb-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós intézmények megegyeztek és az illetékes parlamenti bizottság jóváhagyta azokat a megállapodásokat, amelyek révén különböző kulturális és oktatási célú programokat finanszíroznak a következő hét évben.","shortLead":"Az uniós intézmények megegyeztek és az illetékes parlamenti bizottság jóváhagyta azokat a megállapodásokat, amelyek...","id":"20210114_Jovahagytak_az_Erasmus_26_milliard_euros_koltsegveteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4c3bcf-5b0a-4e9c-bf21-7ac24acfe0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a00404-b458-408d-9676-7a9dece4ae95","keywords":null,"link":"/eurologus/20210114_Jovahagytak_az_Erasmus_26_milliard_euros_koltsegveteset","timestamp":"2021. január. 14. 12:43","title":"Jóváhagyták az Erasmus+ 26 milliárd eurós költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez képest a dohányáruk voltak sokkal drágábbak, az üzemanyagok ára alacsonyabb volt. A járvány és a válság az inflációs folyamatokat is megrángatták 2020-ban, a korlátozások miatt pedig megkérdőjelezhető az adatok pontossága.","shortLead":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez...","id":"20210114_Inflacio_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6756376a-e798-42b9-8346-7b0551bba53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Inflacio_2020","timestamp":"2021. január. 14. 09:00","title":"Messze az élelmiszerek drágultak legjobban 2020-ban, a december a dohányosoknak hozott nagy érvágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját. Ez ugyanakkor veszélyes lépés is volt – fogalmazott.","shortLead":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját...","id":"20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca391d-00b3-495c-b816-9c9d432f647c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 14. 08:33","title":"A Twitter vezérigazgatója egyáltalán nem ünnepli Trump kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","shortLead":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","id":"20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f2dd-c3ec-484d-b1d3-552a46500ede","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","timestamp":"2021. január. 15. 18:07","title":"Három évet kaphat a férfi, aki a Parlament lerohanásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hózáporok és napsütés váltják majd egymást. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hózáporok és napsütés váltják majd egymást. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20210115_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f90801-7f07-4f24-8b8c-9665cefae67a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_idojaras","timestamp":"2021. január. 15. 05:54","title":"A hó pénteken sem olvad el, sőt, lesz, ahol még több esik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"Serdült Viktória","category":"tudomany","description":"Eddig körülbelül 20 millió embert oltottak be a világon a kínai Sinopharm oltóanyagával, amelyből Gulyás Gergely bejelentése szerint 1 millió dózis Magyarországra is érkezhet. Az elölt kórokozót tartalmazó oltóanyag a kínai hatóságok szerint 79 százalékos hatékonyságú, de problémát jelent, hogy a klinikai kísérletek dokumentációja egyáltalán nem elérhető. Egy dolog biztos: az OGYÉI engedélye nélkül semmilyen formában nem kerülhet forgalomba Magyarországon. ","shortLead":"Eddig körülbelül 20 millió embert oltottak be a világon a kínai Sinopharm oltóanyagával, amelyből Gulyás Gergely...","id":"20210114_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39f6eb4-e97d-46ee-ae9c-69bd940fad58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 14. 18:00","title":"Egymillió adag jöhet belőle, de mit lehet egyáltalán tudni a kínai vakcináról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltási bizonyítványokról is egyeztet a szakértői testület, amely ajánlásokat is tesz a tagállamok számára.","shortLead":"Az oltási bizonyítványokról is egyeztet a szakértői testület, amely ajánlásokat is tesz a tagállamok számára.","id":"20210114_koronavirus_jarvany_fertozes_who_veszhelyzeti_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2817ee9-3713-45d2-8f45-0edb50fa7f26","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_jarvany_fertozes_who_veszhelyzeti_bizottsag","timestamp":"2021. január. 14. 05:12","title":"A vírusmutációk miatt összeül a WHO vészhelyzeti bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]