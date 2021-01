Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek a Csang'o-5 űrszondával, továbbra is külföldi tudósok közreműködésével fogják vizsgálni a kőzeteket.","shortLead":"A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek...","id":"20210118_csango_5_urszonda_holdminta_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01d4ea-395e-4057-95ff-e0212e78e876","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_csango_5_urszonda_holdminta_kina","timestamp":"2021. január. 18. 18:03","title":"A tervezettnél kevesebb holdmintát gyűjtött a Csang'o-5 kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szörnyethalt egy ismert spanyol extrémalpinista a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászására készülve, épp azon a napon, amikor nepáli serpák egy csoportjának a világon elsőként sikerült télen feljutnia a 8611 méteres csúcsra.","shortLead":"Szörnyethalt egy ismert spanyol extrémalpinista a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 megmászására készülve, épp...","id":"20210117_Meghalt_egy_spanyol_hegymaszo_a_K2_meghoditasara_keszult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725e7b6a-8390-4623-9dae-6d8c0482e2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dcce2c-8dcc-4a9f-bb5c-2b0b29fa5318","keywords":null,"link":"/sport/20210117_Meghalt_egy_spanyol_hegymaszo_a_K2_meghoditasara_keszult","timestamp":"2021. január. 17. 18:09","title":"Meghalt egy spanyol hegymászó, a K2 meghódítására készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bf6501-7fe6-4bf9-87af-5458da3855f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_tobb_ember_korhazba_kerult_a_fovarosban","timestamp":"2021. január. 17. 12:49","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három gyerek kórházba került Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7494da2b-6987-49f0-8065-779038d27a87","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Gyakorlatilag a tanácsrendszer visszaállítása történik azzal, hogy a válsághelyzetre hivatkozva a kormány elvonja az önkormányzatok szabadon elkölthető maradék forrásait is. A pénzszűke már a közszolgáltatásokat is rontja.\r

","shortLead":"Gyakorlatilag a tanácsrendszer visszaállítása történik azzal, hogy a válsághelyzetre hivatkozva a kormány elvonja...","id":"202102__varosok_csodveszelyben__adostop__megszoritasi_kenyszerek__prespolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7494da2b-6987-49f0-8065-779038d27a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b4119-79ac-406f-b396-fc1a537b6f46","keywords":null,"link":"/360/202102__varosok_csodveszelyben__adostop__megszoritasi_kenyszerek__prespolitika","timestamp":"2021. január. 18. 14:00","title":"Fideszes vezette városban szűnhet meg az orvosi ügyelet a kormány megszorításai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése. Indiában, a csevegőszolgáltatás egyik legnagyobb piacán most komoly jogi lépéseket fontolgatnak.","shortLead":"Sokkolta a világot a WhatsApp/Facebook adatvédelmi irányelveivel kapcsolatos változások közelmúltbeli bejelentése...","id":"20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfd32ed-89fb-4891-8d28-7a74905580ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_whatsapp_per_india_adatvedelem_facebook","timestamp":"2021. január. 17. 10:03","title":"Perre vinnék a WhatsApp változtatásait a 400 millió felhasználós Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","shortLead":"Eddig hetente 80 ezer adag érkezett. ","id":"20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1ade4af-39b9-4d4a-a723-0ab4f0d404bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1cea1-dc58-46da-a95b-e31e17eb52bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Muller_A_jovo_heten_kevesebb_Pfizervakcina_erkezhet","timestamp":"2021. január. 17. 11:01","title":"Müller: A jövő héten kevesebb Pfizer-vakcina érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni intézkedéseket, és felszólítja az egyetem új vezetését, hogy adják át a tiltakozóknak Ódry mellszobrát az épületből.","shortLead":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni...","id":"20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f70e3be-5147-40c8-98bd-43af1f51245f","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","timestamp":"2021. január. 18. 16:40","title":"Felszólalt az SZFE új urai ellen az Ódry Színpad névadójának örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thomas Markle-nak eddig is feszült volt a kapcsolata a lányával, ez feltehetően csak tovább fog romlani.","shortLead":"Thomas Markle-nak eddig is feszült volt a kapcsolata a lányával, ez feltehetően csak tovább fog romlani.","id":"20210118_Soha_nem_latott_videokat_iger_Meghan_Markle_apja_egy_uj_dokumentumfilmben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ff461a0-a2f9-4fad-8392-1800431750d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f8d117-67e3-4eeb-87b9-f673ef986ded","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Soha_nem_latott_videokat_iger_Meghan_Markle_apja_egy_uj_dokumentumfilmben","timestamp":"2021. január. 18. 17:08","title":"Soha nem látott videókat ígér Meghan Markle apja egy új dokumentumfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]