[{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínai vakcinát is használnak a nyugatiak és az orosz mellett.","shortLead":"Kínai vakcinát is használnak a nyugatiak és az orosz mellett.","id":"20210124_Pakisztan_is_megrendeli_a_Szputnyik_Vot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305fd5ad-29a0-467c-8d80-6ade0ae9b95e","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Pakisztan_is_megrendeli_a_Szputnyik_Vot","timestamp":"2021. január. 24. 15:47","title":"Pakisztán is megrendeli a Szputnyik V-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","shortLead":"Andrzej Dudát a Navalnij elleni fellépés bőszítette most fel. ","id":"20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9f1ea90-5dff-441a-a88b-1172361d178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c3334e-935a-4f30-9bc4-af32bf67ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kemenyebben_kellene_fellepni_Moszkva_ellen_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2021. január. 24. 19:53","title":"Keményebben kellene fellépni Moszkva ellen a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","shortLead":"David Hasselhoff ereklyéi kerültek kalapács alá. ","id":"20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc8c137-fcbc-43a4-a786-6a16008e3e98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Majdnem_90_millio_forintert_kelt_el_a_Knight_Rider_autojanak_masolata","timestamp":"2021. január. 24. 19:35","title":"Majdnem 90 millió forintért kelt el a Knight Rider autójának másolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaságvédelmi Alap alig negyede ment gazdaságvédelmi célokra; érkezhet az orosz vakcina Magyarországra; Joe Biden munkához látott. Ez a hvg.hu heti gazdaságvédelmi összefoglalója.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Alap alig negyede ment gazdaságvédelmi célokra; érkezhet az orosz vakcina Magyarországra; Joe Biden...","id":"20210124_Es_akkor_gazdasagvedelem_usa_vakcina_autogyarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661012c9-fe5b-46a7-9fa5-3950c5915403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_Es_akkor_gazdasagvedelem_usa_vakcina_autogyarak","timestamp":"2021. január. 24. 07:00","title":"És akkor Trump örülhet, hogy kap nyugdíjat az elnöki évek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly feminista kérdést. Azóta a Szex és New York alkotói többször is meglovagolták a nosztalgiát, 2021-re pedig oda jutottunk, hogy 17 év után folytatást kap a Szex és New York. De a legnépszerűbb és talán legszerethetőbb karaktere nélkül vajon marad-e valami abból az energiából, amely annak idején előre vitte a sztorit?","shortLead":"Az ezredfordulón hatalmas siker volt a sorozat, amely fantáziavilágba (és cipősdobozokba) csomagolt néhány komoly...","id":"20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=368a7efb-004a-4c44-bb41-857aa19127d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a1e805-da0a-4b75-89de-716195c86aa1","keywords":null,"link":"/kultura/20210124_Szentsegtores_Samantha_nelkul_forgatni_a_Szex_es_New_Yorkot","timestamp":"2021. január. 24. 18:00","title":"Szentségtörés Samantha nélkül forgatni a Szex és New Yorkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb2d5ed-6f06-4f90-9f0f-5106a76add89","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ingatlanvásárlásra fordított jelzáloghitel bölcs döntés lehet, ám ha hitelkártya-adósságokba verjük magunkat, hogy luxuscikkeket vásároljunk, azt környezetünk kártékony tékozlásnak tekinti. Mi erről a közgazdászok véleménye?","shortLead":"Az ingatlanvásárlásra fordított jelzáloghitel bölcs döntés lehet, ám ha hitelkártya-adósságokba verjük magunkat...","id":"20210124_Mekkora_adossagterhet_vehetek_a_vallamra_maganszemelykent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb2d5ed-6f06-4f90-9f0f-5106a76add89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e6426a-0b8f-46f0-a801-f3a84f9935b0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210124_Mekkora_adossagterhet_vehetek_a_vallamra_maganszemelykent","timestamp":"2021. január. 24. 19:17","title":"Mekkora adósságterhet vehetek a vállamra magánszemélyként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa telepített kamerákat használó nők és partnerük. ","shortLead":"Az egyik dallasi biztonságikamera-szolgáltató cég volt technikusa éveken át nézegette, hogyan szeretkeznek az általa...","id":"20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00001f34-9ee7-4959-a1df-493f480bbe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740fe6d8-008f-4641-99cc-23372eea69b3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Eveken_at_kukkolta_ugyfeleit_egy_dallasi_technikus","timestamp":"2021. január. 23. 21:01","title":"Éveken át saját lakásukban kukkolta ügyfeleit egy dallasi bizonságikamera-technikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap estére visszatér a hideg és télies idő.","shortLead":"Vasárnap estére visszatér a hideg és télies idő.","id":"20210124_Eso_ho_hideg_es_tel_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a91dfe-aef1-486b-bedb-3452785598ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Eso_ho_hideg_es_tel_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:43","title":"Eső, hó, hideg és tél jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]