Gyakorlatilag leállt az élet New Yorkban a a keleti partvidékre zúdult havazás miatt: 1600 repülőjáratot töröltek, lassabban működnek az oltópontok, bezárták az iskolákat és korlátozzák New York tömegközlekedését is. Bill de Blasio, New York polgármestere szerint “életveszélyes helyzetről” van szó, és mindenkit felszólított arra, maradjon otthon, illetve keddig az oltásokat is felfüggesztette - írja a BBC.

New Jersey-ben és Pennsylvaniában közel ötven centiméter hó esett, New Yorkban pedig 43 cm. New Yorkban és New Jersey-ben is szükségállapotot hirdettek, az előrejelzések szerint pedig további hóviharok várhatóak 80 km/órás széllel.

Közben New Jerseyben a busz- és vonatjáratok közlekedését függesztették fel, illetve kilátásba helyeztek hatósági útlezárásokat is.