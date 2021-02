Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége után az Amerikai Filmszínészek Céhe is jelölte a legjobb női főszereplő díjára Vanessa Kirbyt, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége után az Amerikai Filmszínészek Céhe is jelölte a legjobb női...","id":"20210205_Ujabb_rangos_fontos_dijra_jeloltek_Vanessa_Kirbyt_Mundruczo_Kornel_filmjenek_foszereplojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b21ecda-7e8a-4fe0-841c-d1224d88b702","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Ujabb_rangos_fontos_dijra_jeloltek_Vanessa_Kirbyt_Mundruczo_Kornel_filmjenek_foszereplojet","timestamp":"2021. február. 05. 09:15","title":"Újabb fontos díjra jelölték Vanessa Kirbyt, Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Költői kép, népies szófordulat(kísérlet) vagy kőkemény közgazdasági valóság? Esetleg értsük szó szerint, ha a miniszterelnök közjószágnak tekinti a gyerekeket?","shortLead":"Költői kép, népies szófordulat(kísérlet) vagy kőkemény közgazdasági valóság? Esetleg értsük szó szerint, ha...","id":"20210205_Orban_Viktor_hazassag_gyerekek_kozjoszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27da6469-43b9-47a5-9e8a-a3170046ca19","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Orban_Viktor_hazassag_gyerekek_kozjoszag","timestamp":"2021. február. 05. 12:32","title":"Az asszonyság után itt a közjószág: mit gondol Orbán Viktor a gyerekekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié című könyvről. A kormányfő szerint a kötet célja a gyermekek személyiségének befolyásolása.","shortLead":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié...","id":"20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e4ce5-5a26-4067-bff0-9ce0e92b85f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 04. 08:16","title":"Orbán: Szeretjük a sokszínűséget, de ami kívülről jön, azzal nagyon óvatosak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött Magyarország „valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézménye részére” Takács Péter országos kórházfőigazgató-helyettes. A dokumentum szerint egy hétvége alatt akár 1 024 800 embert is be lehetne oltani.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött...","id":"20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572eb069-2e5d-4e72-901d-3ae0aeb7bca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 04. 11:07","title":"Ambiciózus oltási terv rajzolódik ki egy, a kórházigazgatóknak küldött levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b29e81f-8d9f-4631-ae8c-e61c4ce39497","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál jobb volt ugyan az ipar teljesítménye 2020 decemberében, de ekkor már egymást követő második hónapban csökkent a termelés. ","shortLead":"Az egy évvel korábbinál jobb volt ugyan az ipar teljesítménye 2020 decemberében, de ekkor már egymást követő második...","id":"20210205_ipar_ksh_termeles_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b29e81f-8d9f-4631-ae8c-e61c4ce39497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e5fb3a-7940-4ee0-9849-e3150db9c1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_ipar_ksh_termeles_statisztika","timestamp":"2021. február. 05. 09:04","title":"6,1 százalékot zuhant 2020-ban a magyar ipar, nem lett szép az év vége sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók lelkiállapotán is érződik, hogy már nagyon visszamennének az iskolába.","shortLead":"A pedagógusoknak ez még több terhet jelent, de a diákok sikeres felkészítése érdekében ezt is megteszik. A tanulók...","id":"20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63bd7eaa-f477-4c22-b8a3-8ac3427ea001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7587ba97-56f3-406a-8679-2be1fde821b9","keywords":null,"link":"/elet/20210204_videochat_gimnazium_tavoktatas_erettsegi_vegzosok","timestamp":"2021. február. 04. 06:05","title":"Videochaten készülnek a magyar gimisek az érettségire, de egyre nehezebben viselik a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő Balog Zoltánt. Ám nem a hagyományos módon.","shortLead":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő...","id":"20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c90c22d-80b0-483b-a23c-b87f6cad9127","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","timestamp":"2021. február. 03. 19:00","title":"A hagyományok többszöri felrúgásával lehet a református zsinat elnöke Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Békés Gáspár szerint nem hagytak neki más lehetőséget, csak a jogorvoslatot.","shortLead":"Békés Gáspár szerint nem hagytak neki más lehetőséget, csak a jogorvoslatot.","id":"20210204_varga_judit_mem_bekes_gaspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81ac13f-764f-49ec-aa97-a579c24d08ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_varga_judit_mem_bekes_gaspar","timestamp":"2021. február. 04. 17:18","title":"Perel a Városházáról elküldött munkatárs, aki megosztott egy Varga Judit-mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]