[{"available":true,"c_guid":"73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan különböző kötetről van szó. Más sorrendben, más csoportosításban, olykor más címek alatt bontakozik ki egy széteső család regénye. ","shortLead":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan...","id":"202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d011f1-6fa2-4589-a600-e4e4eac701f3","keywords":null,"link":"/360/202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","timestamp":"2021. február. 11. 19:00","title":"A mostani már a második sorsformáló járvány Bereményi Géza életében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már ellenzékinek bélyegez mindenkit, aki kételkedik, írja szerzőnk. Ugyanakkor egy olyan helyzetben, mint a mostani, nagyon kellene komolyan vehető ellenzék, független tudós, szuverén entitás, hogy megmondja a többieknek: most, szokásuktól eltérően, tényleg nem hazudnak.

","shortLead":"Az oltáshelyzet, a vakcinák, jelesül az orosz Szputnyik V és a kínai oltóanyag körüli vita is mutatja: a kormány már...","id":"202106_vane_novicsok_avakcinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6abf5-9a52-4710-9dd2-25d07c57a188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f563b104-9442-4625-ac26-f5120385040c","keywords":null,"link":"/360/202106_vane_novicsok_avakcinaban","timestamp":"2021. február. 11. 14:00","title":"Tóta W.: Van-e novicsok a vakcinában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","shortLead":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","id":"20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6768e01d-d3ce-42cf-a98e-3b37fcc18bbc","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","timestamp":"2021. február. 11. 09:57","title":"Reagált a Heineken Hungária a globális elbocsátásokról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","shortLead":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","id":"20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aea6be3-29e4-4da6-800c-abc10f1ab2b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","timestamp":"2021. február. 11. 15:05","title":"Fa dőlt az Eötvös útra a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szeméremsértéssel vádolt evangélikus lelkész szerint még nem értesítették a vádemelésről.","shortLead":"A szeméremsértéssel vádolt evangélikus lelkész szerint még nem értesítették a vádemelésről.","id":"20210211_Donath_Laszlo_szemeremsertes_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3717fd5d-f769-41ad-aeac-a95f088d727b","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Donath_Laszlo_szemeremsertes_vademeles","timestamp":"2021. február. 11. 08:01","title":"Donáth László: Engem lassan tíz hónapja kifelejtettek ebből az ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos mérföldkőhöz érkezett el a Qualcomm.","shortLead":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos...","id":"20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5adb943-f735-4d02-9b4c-be722c886b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","timestamp":"2021. február. 10. 09:33","title":"Sebességi rekordot döntött a Qualcomm új 5G-modeme, itt az X65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7fac5b-c87d-4365-b2a2-241dd5c39b2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a Microsoft és a Pinterest vezetése az elmúlt hónapokban többször is tárgyalt egymással egy lehetséges felvásárlásról.","shortLead":"A Financial Times szerint a Microsoft és a Pinterest vezetése az elmúlt hónapokban többször is tárgyalt egymással...","id":"20210211_microsoft_pinterest_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c7fac5b-c87d-4365-b2a2-241dd5c39b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada2851-9f92-43a2-8ce7-f8223029d4d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_microsoft_pinterest_felvasarlas","timestamp":"2021. február. 11. 17:03","title":"Megvenné a Microsoft a Pinterestet, 51 milliárd dollárt adhatnak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","shortLead":"A republikánus politikus akkor sem használhatja a mikroblogot, ha később esetleg újra elnökjelölt lesz.","id":"20210210_donald_trump_twitter_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=214afaf3-1cc2-4d87-ae8d-8969d09cde6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efc32f2-9b01-4a4a-b90f-99315d67f388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_donald_trump_twitter_tiltas","timestamp":"2021. február. 10. 20:47","title":"Döntöttek, Trump soha többé nem térhet vissza a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]