[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül kell orvosolnia kell őket.","shortLead":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül...","id":"20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d763dd-49d5-49d7-b38f-c78d9066098d","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 12:38","title":"Pontatlan kalkulátor miatt büntette meg a jegybank a CIB Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sinkovics Gábornak adott igazat a bíróság abban a személyiségi jogi perben, amit a Mediaworks indított ellene. A kiadó 800 ezer forintra perelte a Nemzeti Sport egykori újságíróját, aki 2018-as kirúgása után élesen kritizálta volt munkaadóját. \r

","shortLead":"Sinkovics Gábornak adott igazat a bíróság abban a személyiségi jogi perben, amit a Mediaworks indított ellene. A kiadó...","id":"20210211_nemzeti_sport_mediaworks_ujsagiro_szemelyisegi_jogi_per_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1804dc70-6abf-4f50-86fd-e02ea222be7b","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_nemzeti_sport_mediaworks_ujsagiro_szemelyisegi_jogi_per_itelet","timestamp":"2021. február. 11. 16:50","title":"Pert nyert a Mediaworks ellen a Nemzeti Sportot és főszerkesztőjét kigúnyoló újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","id":"20210210_europai_bizottsag_klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481fc4f-aae2-4743-9820-0af3f9dc87ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_europai_bizottsag_klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 17:59","title":"Brüsszel azt akarja, hogy engedjék működni a Klubrádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki az agysejtek élettani működésének vizsgálatára. Saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt, automatizált mikroszkóprendszerükkel képesek az élő szövetmintán belül bármilyen sejtet megtalálni, stimulálni, valamint a válaszfolyamatok rögzítése révén biológiai információkat gyűjteni.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki...","id":"20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b82649-9b8c-4288-9f61-3c525eee245a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","timestamp":"2021. február. 11. 20:03","title":"Újfajta módon vizsgálták az agysejteket a szegedi kutatók, az Alzheimer-kórt is hatékonyabban kezelhetik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","shortLead":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","id":"20210211_kagylo_hangszer_regeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99469229-2d5a-410e-a28c-d3884f52fd2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_kagylo_hangszer_regeszek","timestamp":"2021. február. 11. 12:03","title":"17 ezer éves hangszerre bukkantak kutatók, még ma is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lengyel mellett a magyar médiaviszonyok is terítékre kerülnek márciusban.","shortLead":"A lengyel mellett a magyar médiaviszonyok is terítékre kerülnek márciusban.","id":"20210211_Brusszel_plenaris_vita_Klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594b178a-308d-4dd6-8657-806484ec3d4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Brusszel_plenaris_vita_Klubradio","timestamp":"2021. február. 11. 16:21","title":"Plenáris vita lesz az Európai Parlamentben a Klubrádióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9ae46e-12dc-43d0-807a-992e5ec9faa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai-brit-magyar állampolgárságú gyanúsított pszichés betegséggel küzdött és alkoholproblémái voltak.","shortLead":"Az amerikai-brit-magyar állampolgárságú gyanúsított pszichés betegséggel küzdött és alkoholproblémái voltak.","id":"20210211_Letartoztatas_keseles_francia_fiatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9ae46e-12dc-43d0-807a-992e5ec9faa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fbe999-f4a4-479f-898e-c6dbd9d04967","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Letartoztatas_keseles_francia_fiatal","timestamp":"2021. február. 11. 16:40","title":"Letartóztatásban marad a férfi, aki halálra szúrt egy francia fiatalt Budapesten, mert \"rossz napja volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet kezelnek, a telefonjuk pedig gyakorlatilag megállás nélkül csörög. Múlt héten még csak főpróbát tartottak, ezen a héten viszont már minden praxisban oltanak valamelyik vakcinával, mégsem csökkent jelentősen a szervezetlenség. Több szakmai képviselő az oltópontokat hatékonyabbnak és gyorsabbnak tartaná, és azt is javasolták a szervezőknek, hogy már a hét legelején kapják meg a listát, kiket és mivel olthatnak majd. ","shortLead":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet...","id":"20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b558fb1-95c6-40f5-bf3a-ef588a10dbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","timestamp":"2021. február. 10. 18:03","title":"„Délelőtt 11-kor szóltak, hogy 1-ig adjam le a neveket, akiket be tudok oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]