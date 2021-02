Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7 nevű laptop 11,8 kilogrammot nyom, 11 centiméter vastag, kinyitva pedig hét monitorral találhatja magát szembe a felhasználó.","shortLead":"A brit Expanscape cég nem éppen egy MacBook Air-versenytárssal készül piacra lépni: az általuk fejlesztett Aurora 7...","id":"20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9676728b-146b-41c8-becf-845147b5de58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16815874-51da-4929-8dc4-31145f843698","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_expanscape_aurora_7_laptop_het_kijelzo_monitor","timestamp":"2021. február. 14. 20:03","title":"Ennek az új laptopnak 7 képernyője van, cserébe 12 kilós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc. ","shortLead":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne...","id":"20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ef5c58-a19b-42da-a7ef-ded985ee8a50","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","timestamp":"2021. február. 15. 11:09","title":"Hadházy: Hűtőtáskával kellett készülniük a háziorvosoknak a Moderna-vakcina átvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27cc53f-b666-4261-8471-49acff57fec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben beszélt arról, hogy 80 ezer embert érint a \"potyautastörvény\", közülük minden második ember nem él itthon. A szociálisan nehéz helyzetben lévők könnyítést kapnak. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben beszélt arról, hogy 80 ezer embert érint a \"potyautastörvény\", közülük...","id":"20210215_Orban_Aki_nehez_helyzetben_van_segitseget_kap_a_TBhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27cc53f-b666-4261-8471-49acff57fec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc6061b-e84f-497a-8824-5dbabdb69fdc","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Orban_Aki_nehez_helyzetben_van_segitseget_kap_a_TBhez","timestamp":"2021. február. 15. 16:24","title":"Orbán: Aki nehéz helyzetben van, segítséget kap a tb-tartozás rendezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő a világszépe. A londoni eseményt felidéző filmből kiderül, hogy komoly erőfeszítés kellett ahhoz, ha a férfiak uralta társadalomban a nők ki akartak törni másodlagos szerepükből.","shortLead":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő...","id":"20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930e9223-91d5-46ea-a003-98b4f9a4061a","keywords":null,"link":"/360/20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","timestamp":"2021. február. 14. 16:00","title":"Ötven éve váltak emberi jogi üggyé a szépségversenyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f33fce-8aff-4ad4-905a-167c2f5016b5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kézilabdázó marad Győrben, sportigazgatóként fog dolgozni.","shortLead":"A legendás kézilabdázó marad Győrben, sportigazgatóként fog dolgozni.","id":"20210215_gorbicz_anita_visszavonulas_gyor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f33fce-8aff-4ad4-905a-167c2f5016b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdb570f-700c-4d92-b37b-07cb21a5fc45","keywords":null,"link":"/sport/20210215_gorbicz_anita_visszavonulas_gyor","timestamp":"2021. február. 15. 16:27","title":"Görbicz Anita nyáron befejezi a pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce830150-8277-4ffa-9b0f-7d14467d98b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter még sokkal többről beszélt, mint amennyiről Gulyás Gergely pár héttel később, de a kormány ezt nem kommunikálja annyira hangosan, mint az Unió késlekedését.","shortLead":"Szijjártó Péter még sokkal többről beszélt, mint amennyiről Gulyás Gergely pár héttel később, de a kormány ezt nem...","id":"20210213_szputnyik_v_vakcina_keses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce830150-8277-4ffa-9b0f-7d14467d98b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e2beb4-06f7-4d80-b112-191d393dfa5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_szputnyik_v_vakcina_keses","timestamp":"2021. február. 13. 20:40","title":"A kormányzati nyilatkozatok alapján az oroszok is csak az ígért vakcinák harmadát szállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Az ország nagy részén csökkent, de északkeleten továbbra is magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","id":"20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=972d13cb-59e9-4f97-b31e-a2964d6deeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4694fc7d-23cb-4bbe-9a14-4b15a7a38f6b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Harom_telepulesen_is_egeszsegtelen_a_levego_egy_helyen_konkretan_vezselyes","timestamp":"2021. február. 14. 10:11","title":"Három településen is egészségtelen a levegő, egy helyen konkrétan veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","shortLead":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","id":"20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cc4f70-cab6-4be1-b72e-6aa91d3f890b","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","timestamp":"2021. február. 15. 18:01","title":"Úgy tűnik, bejött az Auchannak, hogy használt ruhát árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]