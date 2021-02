Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"401e176e-51f1-4cdf-9250-b1dce5664850","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-fertőzés egy újabb lehetséges következményére figyelmeztetnek a kutatók. Elképzelhető, hogy a betegség a későbbiekben negatívan befolyásolhatja az utódnemzési képességet, bár egyelőre mindez még viták tárgya.

","shortLead":"A koronavírus-fertőzés egy újabb lehetséges következményére figyelmeztetnek a kutatók. Elképzelhető, hogy a betegség...","id":"20210220_covid_utani_ferfi_termeketlenseg_vizsgalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=401e176e-51f1-4cdf-9250-b1dce5664850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf831c-12a2-4559-a111-f2bcd54806f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210220_covid_utani_ferfi_termeketlenseg_vizsgalata","timestamp":"2021. február. 20. 12:03","title":"Újabb Covid-gyanú: már vizsgálják, hogy terméketlenebbek lesznek-e a férfiak a fertőzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26453388-df6f-446b-b1b4-a71e429e0cd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A József Attila Társaság nem ismeri el a lelet hitelességét.","shortLead":"A József Attila Társaság nem ismeri el a lelet hitelességét.","id":"20210219_jozsef_attila_kezirat_hitelessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26453388-df6f-446b-b1b4-a71e429e0cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523106f9-851e-444e-bdea-41bd4ce15d84","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_jozsef_attila_kezirat_hitelessege","timestamp":"2021. február. 19. 18:58","title":"Hamis lehet a nemrég előkerült József Attila-kézirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer valamiért 28 ezres testtömegindex-szel számolt.","shortLead":"Liam Thorp nem értette, hogyan sorolhatták előrébb, ha fiatal és egészséges. Aztán kiderült, hol a hiba: a rendszer...","id":"20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3aff58c-057b-4e7e-bca9-ee38bc8eee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962748ac-503e-4b9a-bf3c-a77f41fb3683","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_liam_thorp_vakcina_koronavirus_ujsagiro_testmagassag_testtomegindex","timestamp":"2021. február. 18. 18:23","title":"Egy hiba miatt 6,2 centisnek hitték az angol újságírót, rögtön be akarták oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról beszélt. Landolt a Mars-eszköz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tesztelik a Szputnyik könnyített változatát. Jön a kubai oltóanyag, a Sovereign 2. Orbán Viktor a harmadik hullámról...","id":"20210219_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792697ef-f46c-458a-87ab-39e7f8646e15","keywords":null,"link":"/360/20210219_Radar360","timestamp":"2021. február. 19. 08:00","title":"Radar360: Már létezik kubai vakcina is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen tiltakozó tömegbe.","shortLead":"Legalább két ember meghalt Mianmarban, amikor a rendőrök Mandalay városában szombaton belelőttek a katonai puccs ellen...","id":"20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2141858-31eb-4c38-921a-eb49da83b27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faca436b-1856-4bca-b345-d29f63f63a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Mar_eles_loszerrel_lonek_a_mianmari_puccsistak__tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 20. 14:24","title":"Már éles lőszerrel lőnek a mianmari puccsisták – többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896ad55a-1d33-4515-9496-6d540bdf313f","c_author":"Bálint Judit","category":"360","description":"A fene akart hősködni meg harcolni. Mi csak műsorokat akartunk készíteni a legjobb tudásunk és a szakmánk szabályai szerint, írja szerzőnk, a Klubrádió munkatársa.","shortLead":"A fene akart hősködni meg harcolni. Mi csak műsorokat akartunk készíteni a legjobb tudásunk és a szakmánk szabályai...","id":"202107_klubradio_tuske_akorom_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=896ad55a-1d33-4515-9496-6d540bdf313f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74b8447-5c9a-4bd5-8007-7e76bd5a2724","keywords":null,"link":"/360/202107_klubradio_tuske_akorom_alatt","timestamp":"2021. február. 18. 19:00","title":"Bálint Judit: Klubrádió - tüske a köröm alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e9ee1b-1808-46fe-9356-f58cc0d933fc","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha transzatlanti összefogás támogatná az uniós 2050-es klímasemlegességet, az egyben új globális mércévé is tenné a törekvést az EB elnöke szerint.","shortLead":"Ha transzatlanti összefogás támogatná az uniós 2050-es klímasemlegességet, az egyben új globális mércévé is tenné...","id":"20210219_von_der_leyen_klimavaltozas_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94e9ee1b-1808-46fe-9356-f58cc0d933fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93995832-5fe3-41bc-a37c-680386342879","keywords":null,"link":"/zhvg/20210219_von_der_leyen_klimavaltozas_usa","timestamp":"2021. február. 19. 20:37","title":"Von der Leyen: Össze kell fognia a klímasemlegességért az EU-nak és az Egyesült Államoknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","shortLead":"A Google is ünnepli a legújabb NASA-eszköz sikerét.","id":"20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d428676-24a1-42be-a332-7eb02cf0ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aacaf1-8517-4c0e-b259-b5a08eada7fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_nasa_perseverance_marsjaro_mars_google","timestamp":"2021. február. 19. 10:03","title":"Van egy perce? Keressen rá a Perseverance szóra a Google-ön, meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]