Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bölcsődei étkezésért sem kell fizetniük Novák Katalin bejelentése szerint.","shortLead":"A bölcsődei étkezésért sem kell fizetniük Novák Katalin bejelentése szerint.","id":"20210224_Bolcsodei_dij_gyermek_szulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7f2199-d561-4aba-a9e0-f4586548fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94385d09-15aa-44f6-ba3f-8fca858531c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Bolcsodei_dij_gyermek_szulo","timestamp":"2021. február. 24. 16:25","title":"Nem kell bölcsődei díjat fizetniük a három vagy több gyermeket nevelő szülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77f5b4-9ff3-4a13-9417-df7f745057c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rendkívül régi sziklarajzra bukkantak ausztrál kutatók a szigetország nyugati részén. Az alkotás egy kengurut ábrázol.","shortLead":"Egy rendkívül régi sziklarajzra bukkantak ausztrál kutatók a szigetország nyugati részén. Az alkotás egy kengurut...","id":"20210223_darazsfeszek_sziklarajz_barlangrajz_kenguru_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee77f5b4-9ff3-4a13-9417-df7f745057c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0983c88b-c3f7-410e-a541-393e1f4f1786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_darazsfeszek_sziklarajz_barlangrajz_kenguru_ausztralia","timestamp":"2021. február. 23. 13:33","title":"Darázsfészkek alapján jöttek rá, hogy ez a sziklrarajz több mint 17 ezer évvel ezelőtt készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem kérte a tárgyalás megtartását, most Donáthnak kell döntenie, él-e ezzel a jogával.","shortLead":"Az ügyészség nem kérte a tárgyalás megtartását, most Donáthnak kell döntenie, él-e ezzel a jogával.","id":"20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721c9a3e-ae65-487d-984c-fb6d095e6cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo","timestamp":"2021. február. 24. 12:14","title":"Felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Donáth Lászlót tárgyalás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. ","shortLead":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. ","id":"20210224_Hatter_Tarsasag_meleg_orokbefogadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41a57af-b83d-42f8-af92-d43bcb756ecf","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hatter_Tarsasag_meleg_orokbefogadok","timestamp":"2021. február. 24. 12:03","title":"Máris kitolnak a meleg örökbefogadókkal a Háttér Társaság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer szupermasszív fekete lyukat tettek láthatóvá.","shortLead":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer...","id":"20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c38064-1547-4a25-bbbb-550c2b19c2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","timestamp":"2021. február. 23. 20:03","title":"Segítségül hívták a tudósok a szuperszámítógépeket, 25 ezer szupermasszív fekete lyukról készítettek térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormányrendelet szerint újra fel lehet venni közmunkára azokat is, akiknek a tízéves szabály miatt már megszűnt a közfoglalkoztatási jogviszonya.","shortLead":"A kormányrendelet szerint újra fel lehet venni közmunkára azokat is, akiknek a tízéves szabály miatt már megszűnt...","id":"20210224_kozmunka_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffba9ef-3974-40a5-9116-53dae8262cc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kozmunka_rendelet","timestamp":"2021. február. 24. 09:51","title":"Nem esnek ki a közmunkából azok se, akik tíz éve benne vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett.","shortLead":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett.","id":"20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5d01d7-a44a-46a5-9c00-5da08a482f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 16:46","title":"Egy iskolát és egy óvodát is be kellett zárni Szigethalmon a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd529020-b548-4e35-a6f1-e283c16eb5e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A VII. kerületben lehetett összefutni a csapattal.","shortLead":"A VII. kerületben lehetett összefutni a csapattal.","id":"20210224_Kiraly_utca_Monchengladbach_focista_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd529020-b548-4e35-a6f1-e283c16eb5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5cba39-e86d-4b49-b585-1ccc36ebbaba","keywords":null,"link":"/sport/20210224_Kiraly_utca_Monchengladbach_focista_edzes","timestamp":"2021. február. 24. 12:56","title":"A Király utcában edzettek a Mönchengladbach focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]