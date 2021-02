Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzügyek a koronavírus-válság alatt és után.","shortLead":"Pénzügyek a koronavírus-válság alatt és után.","id":"20210224_A_luxustaska_az_uj_arany__legalabbis_igy_latja_egy_tanacsadoceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8764b430-4b3b-4df1-9e61-6396cce53391","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_A_luxustaska_az_uj_arany__legalabbis_igy_latja_egy_tanacsadoceg","timestamp":"2021. február. 24. 16:12","title":"A luxustáska az új arany – legalábbis így látja egy tanácsadócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben felmerültek, mi pedig most olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak. ","shortLead":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben...","id":"20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825df11c-aec3-4ee4-a188-d71c57ddbce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"„Mikor kerülök már sorra?” – töltse ki a hvg.hu vakcinakérdőívét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eset még 2017 decemberében történt, ám csak most döntött a bíróság. ","shortLead":"Az eset még 2017 decemberében történt, ám csak most döntött a bíróság. ","id":"20210224_eses_mozgolepcso_meghalt_kerekesszek_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bd2d06-f269-422d-a3b6-8b2d8fe87b98","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_eses_mozgolepcso_meghalt_kerekesszek_karterites","timestamp":"2021. február. 24. 17:16","title":"Leesett egy mozgólépcsőről és meghalt egy kerekesszékes nő a reptéren, egymilliárd forintot fizethet a légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","shortLead":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","id":"20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecca040a-75b3-417e-a8bb-835637e55995","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","timestamp":"2021. február. 24. 06:45","title":"Közel száz ember előtt zajlik a héten a külügy Misszióvezetői Értekezlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube egy szerveroldali frissítéssel oldotta meg, hogy az alkalmazás a gyengébb felbontásra képes eszközök kijelzőjén is meg tudja jeleníteni a 4K-s videókat.","shortLead":"A YouTube egy szerveroldali frissítéssel oldotta meg, hogy az alkalmazás a gyengébb felbontásra képes eszközök...","id":"20210222_youtube_4k_video_hdr_androidos_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8196f4-7b73-4ff9-bd49-5b1a0f3abec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_youtube_4k_video_hdr_androidos_alkalmazas","timestamp":"2021. február. 22. 19:03","title":"Érdemes megnyitni az androidos YouTube-ot, jött bele egy látványos újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni – meséli egy egykori úttörő. Kiderül, hogyan lett valakiből ifivezető, de az is, milyen szerepek voltak a Hóvirág őrsben. A Hóvirág őrs naplója, második rész. ","shortLead":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni –...","id":"20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7592262-a078-4a73-b883-69665a2dedae","keywords":null,"link":"/360/20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 23. 19:00","title":"Doku360: Az vonzott gyerekként az úttörővasútban, hogy ott felnőtt lehettem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) középtávú stratégiájáról van szó.","shortLead":"Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) középtávú stratégiájáról van szó.","id":"20210223_ensz_kornyezetvedelmi_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf3bcc8-6e89-4244-9f6f-cc989b8d21b7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_ensz_kornyezetvedelmi_megallapodas","timestamp":"2021. február. 23. 22:04","title":"A klímakatasztrófa elleni közös stratégiáról egyezett meg több mint 150 ország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adóelőleg esetében azonban csütörtökig előre kell igényelni a csökkentést. Annak sem kell kétségbe esnie, aki lemarad a határidőről.","shortLead":"Adóelőleg esetében azonban csütörtökig előre kell igényelni a csökkentést. Annak sem kell kétségbe esnie, aki lemarad...","id":"20210224_iparuzesi_ado_kkv_adoeloleg_csokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85456b16-372d-4d41-a279-76052753f4dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_iparuzesi_ado_kkv_adoeloleg_csokkentes","timestamp":"2021. február. 24. 14:23","title":"Automatikusan jár az iparűzési adó felezése a kkv-knak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]