Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","shortLead":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","id":"20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7287b3-ade6-46fd-a5cd-df231d97fe3a","keywords":null,"link":"/sport/20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","timestamp":"2021. március. 10. 16:45","title":"Kézilabda: másfél héttel az olimpiai selejtező előtt lett koronavírusos a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt döntöttek arról, hogy kilépnek a brit királyi családból. De hoz-e történelmi léptékű változást a botrány?","shortLead":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt...","id":"20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba232a51-1bfb-46b4-b3cb-90067919e312","keywords":null,"link":"/360/20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","timestamp":"2021. március. 10. 17:00","title":"Rossz emlékeket idéz a brit királyi család mostani botránya ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christa Wirthumer-Hoche egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való alkalmazását.

","shortLead":"Christa Wirthumer-Hoche egy nyilatkozatában az orosz ruletthez hasonlította az oltóanyag rendkívüli esetben való...","id":"20210309_szputnyik_v_ema_koronavirus_vakcina_bocsanatkeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf0066e-94b1-42a7-923e-62be279b7ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_szputnyik_v_ema_koronavirus_vakcina_bocsanatkeres","timestamp":"2021. március. 09. 12:40","title":"Bocsánatkérést követelnek a Szputnyik V fejlesztői az Európai Gyógyszerügynökség egyik vezetőjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268c7475-88ea-46f0-a1da-da4c0b838315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kezdeményezők szerint, ha lenne egy végső dátum, onnantól csak a megoldásra lehetne koncentrálni.","shortLead":"A kezdeményezők szerint, ha lenne egy végső dátum, onnantól csak a megoldásra lehetne koncentrálni.","id":"20210310_Nyolc_orszag_vegso_datumot_kert_az_EUtol_a_hagyomanyos_motoru_autok_kitiltasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268c7475-88ea-46f0-a1da-da4c0b838315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32c2b2f-8aa9-4187-afea-6939d5b1f0cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Nyolc_orszag_vegso_datumot_kert_az_EUtol_a_hagyomanyos_motoru_autok_kitiltasara","timestamp":"2021. március. 10. 15:48","title":"Kilenc ország végső dátumot kért az EU-tól a hagyományos motorú autók kitiltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kerékpárút, futópálya, fitneszpark és játszótér is lesz a 23 kilométer hosszú dél-pesti zöldfolyosón, amely egy régi iparvágány nyomvonalán köti össze a városrészeket.","shortLead":"Kerékpárút, futópálya, fitneszpark és játszótér is lesz a 23 kilométer hosszú dél-pesti zöldfolyosón, amely egy régi...","id":"20210310_kerekparut_zoldfolyoso_csepel_soroksar_nagy_burma_iparvagany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03614ff-4996-4b87-9148-f8162bc09612","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_kerekparut_zoldfolyoso_csepel_soroksar_nagy_burma_iparvagany","timestamp":"2021. március. 10. 17:23","title":"14 milliárdból épülhet a Csepelt és Soroksárt összekötő zöldfolyosós kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen befolyásolja az elkövetkező két hétben az emberek életét: kevesebb bolt van nyitva, a szolgáltatások egy részét nem lehet igénybe venni. A Bankmonitor.hu szakértői összeszedték, hogy a szolgáltatások korlátozása milyen hatással lehet a banki ügyintézésre: vajon mindent el tudunk intézni ebben a két hétben?","shortLead":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen...","id":"20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1510f68-ab64-4cd3-ad0f-eb2115d1e3ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","timestamp":"2021. március. 09. 14:45","title":"Hogyan vehetünk fel hitelt a koronavírus-járvány miatti zárás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar prózaíró között, most pedig Mikszáth és Jókai mellé emelték. A regényei egy mai középiskolás számára olvashatatlanok – mondja az író, könyvkiadó.

","shortLead":"Herczeg Ferenccel nem az a probléma, hogy magasztalta Mussolinit, hanem az, hogy nincs ott a száz legfontosabb magyar...","id":"202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80841738-13f5-4e8c-b42c-e302036f4849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf231b-c656-45e3-a3ed-a1659e97ffe1","keywords":null,"link":"/360/202109__nyary_krisztian__kotelezo_olvasmanyokrol_indulatokrol__az_irodalom_olyan_mint_az_oltas","timestamp":"2021. március. 10. 07:00","title":"Nyáry Krisztián: A gyerekek jobban értenék Jókait, ha a kortárs írókkal együtt tanítanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A debreceni klinika orvosi rehabilitációs épületében is koronavírusos betegeket fognak kezelni, a sürgősségi klinikán szigorították az előszűrést, a halasztható műtéteket törlik.","shortLead":"A debreceni klinika orvosi rehabilitációs épületében is koronavírusos betegeket fognak kezelni, a sürgősségi klinikán...","id":"20210309_Olyan_sok_a_koronavirusos_beteg_Debrecenben_hogy_ujabb_epuletet_kell_megnyitni_nekik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bacc202-d717-4a70-8a43-67ebed8d04da","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Olyan_sok_a_koronavirusos_beteg_Debrecenben_hogy_ujabb_epuletet_kell_megnyitni_nekik","timestamp":"2021. március. 09. 20:35","title":"Olyan sok a koronavírusos beteg Debrecenben, hogy újabb épületet kell megnyitni nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]