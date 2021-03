Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tréner 2025 végéig szóló szerződést írt alá.","shortLead":"A tréner 2025 végéig szóló szerződést írt alá.","id":"20210312_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18863b12-0f2c-4eb3-8a45-b95cde06ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051415f8-79ad-4b73-902d-f31335c92202","keywords":null,"link":"/sport/20210312_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_mlsz","timestamp":"2021. március. 12. 21:30","title":"Az MLSZ meghosszabbította Marco Rossi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc84c35b-6bc5-4991-bbd5-5334dd196505","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha öt percekkel rövidebbnek írtak be műsorokat, nem fejtették ki, mi lesz egy korábbi műsor ismétlésében, és nem fenntartható az az üzleti terv, amivel húsz éve működnek. ","shortLead":"A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha...","id":"20210311_Arato_Andras_klubradio_palyazat_nmhh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc84c35b-6bc5-4991-bbd5-5334dd196505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1410f7-1e98-4aca-beee-5bd0e4cdd0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Arato_Andras_klubradio_palyazat_nmhh","timestamp":"2021. március. 11. 14:05","title":"Arató András a Klubrádiót sújtó újabb ítéletről: “Rendkívül erőltetett, végtelenül aljas és gyáva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"HVG/MTI","category":"360","description":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a legsúlyosabb helyzet, írja az ismert közgazdász a Project Syndicate-ben.","shortLead":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol...","id":"20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7763a04d-34f2-4ac5-89ea-ced1809f1295","keywords":null,"link":"/360/20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 12. 07:30","title":"Daron Acemoglu közgazdász: Őrültség a vakcinanacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c6e61d-a19b-4734-a958-b445bfdf3342","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színész- és énekesnő kollégái virtuális koncertet szerveznek, hogy méltóképpen ünnepeljék meg fordulatos karrierjét.","shortLead":"A színész- és énekesnő kollégái virtuális koncertet szerveznek, hogy méltóképpen ünnepeljék meg fordulatos karrierjét.","id":"20210312_75_eves_lett_Liza_Minnelli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8c6e61d-a19b-4734-a958-b445bfdf3342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a89b9e-b80e-4cf7-8652-bb15811ac141","keywords":null,"link":"/kultura/20210312_75_eves_lett_Liza_Minnelli","timestamp":"2021. március. 12. 15:06","title":"„Olyan, akár a főnix, kiterjeszti szárnyait és újjászületik” – 75 éves lett Liza Minnelli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cbbe06-8314-4217-a32e-d3955f867ccc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 400 millióért megvásárolt ingatlanegyüttesnek egy kormányrendelet miatt épp a vásárlás után nőtt meg nagyon sokkal az értéke.","shortLead":"A 400 millióért megvásárolt ingatlanegyüttesnek egy kormányrendelet miatt épp a vásárlás után nőtt meg nagyon sokkal...","id":"20210312_aligai_uttorotabor_ner_sashegyi_zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cbbe06-8314-4217-a32e-d3955f867ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524a4637-c711-4b29-a23f-0f41c85e2b4f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210312_aligai_uttorotabor_ner_sashegyi_zoltan","timestamp":"2021. március. 12. 13:11","title":"Kiadták az építési engedélyt az aligai úttörőtábor telkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében 88 százalékkal növekedett a parkolással kapcsolatos bírságok száma. ","shortLead":"Összességében 88 százalékkal növekedett a parkolással kapcsolatos bírságok száma. ","id":"20210312_Elszabadult_parkolasok_visszatertek_a_lopos_autok_is_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4024674f-05d1-4df3-aea1-1b5118a6a44c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Elszabadult_parkolasok_visszatertek_a_lopos_autok_is_Budapesten","timestamp":"2021. március. 12. 08:02","title":"Elszabadult az ingyenes parkolás, visszatért a kerékbilincselés is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","shortLead":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","id":"20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cded3-eb41-4c95-a7dd-00f7a2e4eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","timestamp":"2021. március. 11. 15:43","title":"Szerda este 6-ra hívta össze Kövér László az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

","shortLead":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

","id":"20210313_Kituntette_Gyor_az_Aurora_punkzenekart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf97cd08-3deb-4a1b-b494-584735798df6","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Kituntette_Gyor_az_Aurora_punkzenekart","timestamp":"2021. március. 13. 12:58","title":"Kitüntette Győr az Aurora punkzenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]