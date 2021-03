Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet úgy véli, hogy dél-kínai állatfarmok lehetnek a vírus elsődleges forrásai.","shortLead":"A szervezet úgy véli, hogy dél-kínai állatfarmok lehetnek a vírus elsődleges forrásai.","id":"20210319_who_koronavirus_kina_vadallatok_deneverek_vuhan_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9cdaac-d554-4703-bd84-485b199308e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_who_koronavirus_kina_vadallatok_deneverek_vuhan_piac","timestamp":"2021. március. 19. 13:03","title":"Kiderítette a WHO, honnan terjedhetett el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás érte a világ egyik legnagyobb számítástechnikai gyártójaként működő Acert – értesült a Bleeping Computer.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás érte a világ egyik legnagyobb számítástechnikai gyártójaként működő Acert – értesült a Bleeping...","id":"20210320_acer_zsarolovirus_tamadas_revil_valtsagdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db45381-6cd1-4caa-bb46-251af88a835b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a837c-6cf6-4aae-b0e8-3764a390b8e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_acer_zsarolovirus_tamadas_revil_valtsagdij","timestamp":"2021. március. 20. 14:24","title":"Megtámadták az Acert, állítólag 15 milliárd forintos váltságdíjat követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6834324-df69-4ba9-8f30-9f2cb1758896","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségekben évente 100 milliméter csapadék hullik, amin az ország vezetése nagyon szeretne javítani.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségekben évente 100 milliméter csapadék hullik, amin az ország vezetése nagyon szeretne javítani.","id":"20210318_dron_mesterseges_eso_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6834324-df69-4ba9-8f30-9f2cb1758896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f52f56-193e-4753-8b5b-9ff7db7bbb9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dron_mesterseges_eso_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. március. 18. 20:03","title":"Drónokkal csinálna mesterséges esőt az Egyesült Arab Emírségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","shortLead":"Egy új japán kutatás tovább árnyalja a képet a kutyák és a macskák közötti különbségről.","id":"202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ac3d52-ecb9-42cb-a2ad-879e6d500bb9","keywords":null,"link":"/360/202111_kutya_macska_baratsag_maganyos_vadaszok","timestamp":"2021. március. 20. 13:45","title":"Miért kedvesek a macskák azokkal is, akik bántják a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve hatalomra jutott. Most is úgy néz ki, ő a legnépszerűbb örmény politikus, és a jelek szerint Putyin orosz elnök is mellette tette le a voksát.","shortLead":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve...","id":"202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c95c6e-1a94-4944-b59a-5fa3ebd57737","keywords":null,"link":"/360/202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","timestamp":"2021. március. 20. 13:30","title":"Örményország belpolitikai válsággal fizet az elvesztett karabahi háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro a fertőzési csúcsok ellenére követeli a szövetségi állam által bevezetett korlátozások visszavonását.","shortLead":"Jair Bolsonaro a fertőzési csúcsok ellenére követeli a szövetségi állam által bevezetett korlátozások visszavonását.","id":"20210319_jair_bolsonaro_korlatozasok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116d0e05-0e35-4f7e-a572-f8ed7c3e25e9","keywords":null,"link":"/vilag/20210319_jair_bolsonaro_korlatozasok_koronavirus","timestamp":"2021. március. 19. 20:36","title":"A legfelsőbb bíróságon támadta meg a korlátozásokat a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint \"nem jellemző\" csoportnál mérik az adóéket.","shortLead":"Az államtitkár szerint \"nem jellemző\" csoportnál mérik az adóéket.","id":"20210320_Reagalt_a_kormany_arra_hogy_nalunk_az_egyik_legmagasabb_a_berre_terhelt_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c68fe-f23a-403c-ad52-7f4f10002202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Reagalt_a_kormany_arra_hogy_nalunk_az_egyik_legmagasabb_a_berre_terhelt_ado","timestamp":"2021. március. 20. 10:01","title":"Reagált a kormány arra, hogy nálunk az egyik legmagasabb a bérre terhelt adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érti, miért a Twitteren jelentették be és miért Novák Katalin tette meg.","shortLead":"Nem érti, miért a Twitteren jelentették be és miért Novák Katalin tette meg.","id":"20210319_Navracsics_Fidesz_tavozas_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bea52c-48bd-489c-9481-2da1bc3f0ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Navracsics_Fidesz_tavozas_Europai_Neppart","timestamp":"2021. március. 19. 16:08","title":"Navracsics Tibort a jelek szerint szíven ütötte a Fidesz távozása a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]