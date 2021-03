Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig nem kevés kérdést tettünk fel nekik.","shortLead":"Szinte semmit sem tudtunk meg az operatív törzstől az új keleti oltóanyagokról, vagy az önkéntesek toborzásáról, pedig...","id":"20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cceda5c1-66c6-401b-a351-6255e34639f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0e7da9-3e97-4163-8db9-a98e6f30b76e","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_operativ_torzs_vakcina_kerdesek","timestamp":"2021. március. 22. 13:44","title":"Nem árulta el az operatív törzs, hogy mi alapján engedélyezték az új vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe 50 ezer forintot ígértek idős embereknek. Többeket sikerült is átverniük.","shortLead":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe...","id":"20210322_Ne_higgyen_annak_aki_igy_probalja_megtudni_a_bankszamlaja_adatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5750a9-a657-4b3d-ac48-c10c437a9546","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Ne_higgyen_annak_aki_igy_probalja_megtudni_a_bankszamlaja_adatait","timestamp":"2021. március. 22. 19:09","title":"Ne higgyen annak, aki így próbálja megtudni a bankszámlája adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","shortLead":"Gyorsabban öregszenek azok, akiknek a cége lejtmenetbe kerül egy válság alatt.","id":"20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391969cc-6864-4c79-ae6f-f84c770e0a36","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_15_evvel_csokkenti_a_vezerigazgatok_varhato_elettartamat_egy_valsag","timestamp":"2021. március. 21. 13:25","title":"1,5 évvel csökkenti a vezérigazgatók várható élettartamát egy válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","shortLead":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","id":"20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157eebd-d5c4-4867-b8d2-730f62571ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 22. 18:01","title":"Gulyás Gergely: Felelőtlenség és nem elfogadható az, hogy valaki most jár Dubajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0309b796-4be9-4690-9bac-a629e73180fe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval közreadott kötet, lenyűgöző gondolatfutamokkal a festőművészetről.","shortLead":"Több mint háromszáz remekbe szabott – a legkülönfélébb korokat, technikákat, nézőpontokat láttató – illusztrációval...","id":"202111_konyv__sajat_szemmel_david_hockney__martin_gayford_akepek_tortenete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0309b796-4be9-4690-9bac-a629e73180fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b968a873-3635-4a6f-98d1-e7211505fe96","keywords":null,"link":"/360/202111_konyv__sajat_szemmel_david_hockney__martin_gayford_akepek_tortenete","timestamp":"2021. március. 21. 13:45","title":"Kínai nagymesterek ihlették Rembrandtot? Erre is választ ad A képek története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","shortLead":"Szombaton keletkezett a tűz a XI. kerület erdős részén.","id":"20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c6539d-c0e5-418a-8ae7-ccb41842056c","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Holttestet_talaltak_egy_leegett_satorban","timestamp":"2021. március. 21. 10:37","title":"Holttestet találtak egy leégett sátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdebdf3a-fbfe-49dc-b959-a6e685b77cd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 500 hektáros versenykomplexum a Hortobágy északi részén, Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc vonzáskörzetében fekszik, Hajdúnánás közvetlen szomszédságában.","shortLead":"Az 500 hektáros versenykomplexum a Hortobágy északi részén, Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc vonzáskörzetében fekszik...","id":"20210321_Latvanyterveken_a_magyar_MotoGP_palya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdebdf3a-fbfe-49dc-b959-a6e685b77cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ab0b82-ed18-4126-a995-ef817456b6fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_Latvanyterveken_a_magyar_MotoGP_palya","timestamp":"2021. március. 21. 09:11","title":"Látványterveken a hajdunánási MotoGP pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","shortLead":"A hét elején még hűvösebb időre kell számítani, de aztán fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet.","id":"20210322_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0da705-63a3-4636-9fe4-ee1b8d413f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 22. 05:24","title":"A hétvégén már közel 20 fok lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]