[{"available":true,"c_guid":"634ea864-32b8-42ac-bdb7-aece900051cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nappal korábban a norvégok figyelmeztették a 2022-es világbajnokságot rendező Katart.","shortLead":"Egy nappal korábban a norvégok figyelmeztették a 2022-es világbajnokságot rendező Katart.","id":"20210326_nemetorszag_emberi_jogok_katar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=634ea864-32b8-42ac-bdb7-aece900051cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adaaf1a7-5815-48a3-bfe6-7f54a1274061","keywords":null,"link":"/elet/20210326_nemetorszag_emberi_jogok_katar","timestamp":"2021. március. 26. 15:39","title":"Az emberi jogokról üzent Katarnak a német fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fa4eea-a334-4c1c-a1c3-8d97d678ed7a","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Többcsatornás finanszírozást képzel el az állam a modellváltáson átesett egyetemeknek. Mérlegelik az állam maradék Mol- és Richter-részvénypakettjének és más állami vagyonnak az átadását is. Kétharmados törvényben fogják szabályozni az egyetemi alapítványok tevékenységét - derült ki egy szakmai fórumon.","shortLead":"Többcsatornás finanszírozást képzel el az állam a modellváltáson átesett egyetemeknek. Mérlegelik az állam maradék Mol...","id":"20210326_Johet_az_egyetemi_kotveny_es_az_egyetemi_tao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5fa4eea-a334-4c1c-a1c3-8d97d678ed7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285a1449-8099-4bf8-be48-a310e02d87af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Johet_az_egyetemi_kotveny_es_az_egyetemi_tao","timestamp":"2021. március. 26. 21:30","title":"Stumpf István: Jöhet az egyetemi kötvény és az egyetemi tao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfcc5c-0573-4171-be43-1116e3d39252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt annyira meggondolatlan, hogy kiposztolta a száguldást.","shortLead":"Volt annyira meggondolatlan, hogy kiposztolta a száguldást.","id":"20210326_300zal_autozott_a_Forma3_versenyzoje_csak_az_a_problema_hogy_kozuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfcc5c-0573-4171-be43-1116e3d39252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb83e5bd-34c4-4eec-848e-a2b8eadb7f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210326_300zal_autozott_a_Forma3_versenyzoje_csak_az_a_problema_hogy_kozuton","timestamp":"2021. március. 26. 15:10","title":"300-zal autózott a Forma–3-as versenyző, csak az a probléma, hogy közúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester így szeretné meghálálni a plusz munkát, amit végeznek.","shortLead":"A polgármester így szeretné meghálálni a plusz munkát, amit végeznek.","id":"20210326_ujpest_haziorvos_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984ffca-a490-48f3-a2cb-d620e1e2a0e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_ujpest_haziorvos_tamogatas","timestamp":"2021. március. 26. 14:31","title":"Rendkívüli támogatást kapnak Újpest háziorvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60e5d5f-19d2-4f53-9db5-20833c672659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem két hallgatója PCR-mintavételezésre érkezett ki egy házhoz a Nógrád megyei Rimócon, ám tesztelés helyett újra kellett éleszteniük a beteget.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem két hallgatója PCR-mintavételezésre érkezett ki egy házhoz a Nógrád megyei Rimócon, ám tesztelés...","id":"20210326_PCRteszteles_kozben_elesztett_ujra_a_Semmelweis_Egyetem_ket_hallgatoja_egy_beteget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c60e5d5f-19d2-4f53-9db5-20833c672659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b4b4ae-eb5a-4e12-9fdc-d2d9cc1ffa1e","keywords":null,"link":"/elet/20210326_PCRteszteles_kozben_elesztett_ujra_a_Semmelweis_Egyetem_ket_hallgatoja_egy_beteget","timestamp":"2021. március. 26. 11:49","title":"Önkéntes munkájuk során, PCR-teszteléskor mentettek életet a Semmelweis Egyetem hallgatói ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Szinte hétről hétre változnak az információk arról, hogy kiket és mikorra sikerül beoltani Magyarországon, milyen újabb csoportok kapnak oltást. Ez a fiataloknak egyet jelent: ami korábban a fénynek tűnt az alagút végén, az egyre csak távolodik. Sokaknak a jövőjét, az oktatását határozhatja meg, milyen ütemben halad az oltási kampány, de ha más nem, egy szétzilált nyár is épp elég nagy csapás lenne annak a generációnak, amelyik a „legszebb éveiből” veszített többet is a járvány alatt.","shortLead":"Szinte hétről hétre változnak az információk arról, hogy kiket és mikorra sikerül beoltani Magyarországon, milyen újabb...","id":"20210326_fiatalok_covid_oltas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ccd3c18-3796-4101-868b-dc44330b37b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a183e835-7979-409c-ae53-ce9d74b71729","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_fiatalok_covid_oltas_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 11:11","title":"„Ha már olyan nyarunk lehetne, mint tavaly volt, az álomszerű lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0663e33-1e5c-4ce3-99e8-b3b8244b1cdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szponzorációval igyekeznek alakítani az imidzsüket, a legnagyobb arányban futballcsapatokat támogatnak.","shortLead":"Szponzorációval igyekeznek alakítani az imidzsüket, a legnagyobb arányban futballcsapatokat támogatnak.","id":"20210326_sport_tamogatas_szponzoracio_klimavaltozas_legszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0663e33-1e5c-4ce3-99e8-b3b8244b1cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d6af1f-df58-4b5d-aae4-fff955c93724","keywords":null,"link":"/zhvg/20210326_sport_tamogatas_szponzoracio_klimavaltozas_legszennyezes","timestamp":"2021. március. 26. 18:59","title":"Így mossák magukat „zöldre” a legnagyobb szennyező cégek a sporton keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának pénteki döntőjében.","shortLead":"Milák Kristóf országos csúccsal, tokiói A-szintes idővel nyert 100 méter gyorson az úszók olimpiai kvalifikációs...","id":"20210326_milak_kristof_uszo_ob_gyorsuszas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b72224-f12b-4b7d-8bd7-37d744b9ae9b","keywords":null,"link":"/sport/20210326_milak_kristof_uszo_ob_gyorsuszas","timestamp":"2021. március. 26. 13:30","title":"Milák ma „csak” egy országos csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]