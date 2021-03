Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a jelöltek ajánlóívein olyanok adatai és aláírásai szerepeltek, akik nem adtak ajánlást a jelölteknek vagy már elhunytak.","shortLead":"A vádirat szerint a jelöltek ajánlóívein olyanok adatai és aláírásai szerepeltek, akik nem adtak ajánlást a jelölteknek...","id":"20210329_valasztasi_csalas_vademeles_orszaggyulesi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2139b9e-ba31-4ce4-bb25-b44eb2f506ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_valasztasi_csalas_vademeles_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2021. március. 29. 10:47","title":"Választási csalás miatt emeltek vádat 20 ember ellen, „sokféle párt érintett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő hétre átvitt nyereményösszeg (öt találatos esetében ) 2 865 millió forint.\r

.","shortLead":"A szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki: 29, 34, 69, 86, 89. Öttalálatos szelvény nem akadt, a következő...","id":"20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22689c48-015e-4323-947c-7247ddcfebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Itt_vannak_az_otos_lotto_szamai","timestamp":"2021. március. 27. 19:38","title":"Itt vannak az ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő éjfélig regisztrálhatnak a bölcsődei dolgozók is a vakcinainfo.gov.hu oldalon az óvodai és iskolai dolgozókkal közös kampányszerű oltásra. Az oltás a bölcsődei dolgozók számára is önkéntes, viszont számukra is előfeltétel az előzetes regisztráció – erősítette meg szombaton a családokért felelős tárcanélküli miniszter.","shortLead":"Hétfő éjfélig regisztrálhatnak a bölcsődei dolgozók is a vakcinainfo.gov.hu oldalon az óvodai és iskolai dolgozókkal...","id":"20210327_Regisztraljanak_hetfoig_a_bolcsodei_dolgozok_is__keri_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c21400-25fd-434f-9290-21d17e405b58","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Regisztraljanak_hetfoig_a_bolcsodei_dolgozok_is__keri_a_kormany","timestamp":"2021. március. 27. 19:23","title":"Regisztráljanak hétfőig a bölcsődei dolgozók is – kéri a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Magyarország vezeti az uniós oltási versenyt, már dolgoznak a hálapénz-kommandók, nyert a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210329_Radar360_Jon_a_vakcinautlevel_kiszabadult_az_Ever_Given","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac6b635-9048-46d0-ada5-27567d4bebeb","keywords":null,"link":"/360/20210329_Radar360_Jon_a_vakcinautlevel_kiszabadult_az_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 29. 08:00","title":"Radar360: Nyár elejétől lehet EU-s vakcinaútlevél, kiszabadult az Ever Given","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014f4923-64ba-40d2-aa7e-c43a5ece187c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg az elektronikus ellenőrzés kora, amikor már nem kell magunknál tartani ezt a két dokumentumot.","shortLead":"Közeleg az elektronikus ellenőrzés kora, amikor már nem kell magunknál tartani ezt a két dokumentumot.","id":"20210328_Nemsokara_a_forgalmit_mar_buntetlenul_otthon_felejthetjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014f4923-64ba-40d2-aa7e-c43a5ece187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33338c44-a44b-42cd-b485-0c18a70babf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Nemsokara_a_forgalmit_mar_buntetlenul_otthon_felejthetjuk","timestamp":"2021. március. 28. 19:56","title":"Hamarosan már nem kéri a rendőr a forgalmit és a jogosítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti parkjában.","shortLead":"A legritkább nagymacska, az amuri leopárd példányait rögzítette egy vadkamera Oroszország egy távol-keleti nemzeti...","id":"20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a109481-c022-4f1e-b539-fd9050db60b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1026dbf-2fff-4c62-8d14-4406f4136e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_leo_117f_amuri_leopard_vadkamera_oroszorszag_legritkabb_nagymacska","timestamp":"2021. március. 29. 07:03","title":"Vadkamera filmezte le a világ legritkább nagymacskáit: videón Leo 117F és három kölyke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi összefogás eredményeként a korábbiaknál is sokkal biztonságosabb mobilfunkciókat tenne elérhetővé a Google.","shortLead":"Egy nemzetközi összefogás eredményeként a korábbiaknál is sokkal biztonságosabb mobilfunkciókat tenne elérhetővé...","id":"20210329_google_android_ready_se_alliance_digitalis_penztarca_slusszkulcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6275a6-c5ac-4cfb-a02a-d758cbf5d35d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_google_android_ready_se_alliance_digitalis_penztarca_slusszkulcs","timestamp":"2021. március. 29. 15:03","title":"Szépen lassan minden androidos mobilból slusszkulcsot csinálna a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A résztvevők a belépés előtt teszteltették magukat, az eseményen pedig maszkot kellett viselniük. ","shortLead":"A résztvevők a belépés előtt teszteltették magukat, az eseményen pedig maszkot kellett viselniük. ","id":"20210328_5000_fos_koncertet_tartottak_Barcelonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb27194-947b-41b8-a245-e41135004546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8160e5f6-c4b0-4490-9100-604526dcde95","keywords":null,"link":"/elet/20210328_5000_fos_koncertet_tartottak_Barcelonaban","timestamp":"2021. március. 28. 15:28","title":"5000 fős koncertet tartottak Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]